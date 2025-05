Itt a lista: ezek az energiaitalok már most kibújtak a betiltás alól, gyerekek is megvehetik őket

Júniustól tilos lesz a 18 éven aluliaknak energiaitalt vásárolni, ha az meghalad egy bizonyos koffein- vagy összetevőhatárt – a legtöbb ismert márka terméke így tiltólistára kerül. Ugyanakkor mint a Pénzcentrum körképéből kiderült, több, alacsonyabb koffeintartalmú energiaital, sőt, a jóval erősebb dobozos kávéitalok is szabadon vásárolhatóak maradnak számukra.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, kedden megjelent az energiaitalok vásárlását korlátozó rendelet tervezete, amely megtiltaná a 18 éven aluliaknak az energiaitalok vásárlását.

Maga a rendelet pontosan fogalmaz, egy az egyben átvette a csipszadóról szóló törvény definícióját az energiaitalok tekintetében. Azaz május végétól a 18 éven aluliak nem vásárolhatnak olyan italt, amely

15 mg/100 ml mennyiséget meghaladó mértékben tartalmaz bármely, a metilxantinok (ismertebb nevén koffein) csoportjába tartozó vegyületet,

vagy tartalmaz metil-xantint, illetve a következő anyagok bármelyikét:

ginseng,

L-arginin,

inozitol,

glükuronolakton,

taurin.

Ezzel lényegében az összes nagy gyártó terméke beleesik a tiltásba, a nyilvánosan elérhető termékleírások alapján ilyen

a Red Bull,

a Hell,

a Monster,

a Guarana,

a Watt,

a Burn,

vagy az Adrenalin.

Ugyanis ezeknek jellemzően 32 mg/100 ml a koffeintartalma, azaz több mint duplája a határértéknek.

Ezeket az energiaitalokat megvehetnék a fiatalok

Viszont van olyan energiaital, amelyet szabadon vásárolhatják a 18 éven aluliak júniustól is. Ugyanis például a Hell fél literes kiszerelésű energiaitalát már úgy is reklámozza, hogy

KOFFEINTARTALOM: 56%-kal kevesebb, mint a 32 mg/100 ml koffeintartalmú Hell energiaitaloké. Eme doboz összkoffeintartalma szinte egyenlő egy 250 ml-s kis dobozéval. Fogyaszd mértékkel!

És valóban, a nagydobozos termék 15 mg/100 ml koffeint tartalmaz, azaz a tervezet szerint nem kerülne a tiltás hatálya alá. De például a Bomba! Classic koffeintartalma is 15 mg/100 ml. Valamint a Kobra energiaital 0,25-ös kiszerelésű termékének leírásában is ezt az értéket találtuk. Azaz ezeket is megvehetik elviekben a fiatalok.

Sokkal több benne a koffein, de szabadon lehet vásárolni

Emellett a tejes italokra sem vonatkozik a tiltás, azaz a különféle kávétermékeket is szabadon vehetik majd a 18 éven aluliak. Ezekben jellemzően sokkal több koffein van, mint az energiaitalokban. Például a Hell dobozos kávéjában 40 mg/100 ml, azaz 25 százalékkal több a koffein, mint a "sima" energiaitalukban.

De összességében a dobozos, előre elkészített kávéitalok – például jegeskávék, tejjel kevert eszpresszók vagy tejalapú koffeines italok – koffeintartalma gyakran meghaladja az energiaitalokét. Egyes kávéalapú termékekben a koffeintartalom elérheti vagy akár meg is haladhatja az 50-60 mg-ot 100 milliliterenként. Ez azt jelenti, hogy bár a csomagolás és a márkázás alapján kevésbé tűnnek „pörgetőnek”, valójában komolyabb élénkítő hatással bírhatnak, különösen, ha a valaki egyszerre több dobozzal is elfogyaszt.

És ne feledkezzünk meg a különféle kólaitalokról sem! A Magyarországon kapható kólák koffeintartalma jellemzően alacsony: 100 milliliterenként nagyjából 8-10 mg koffeint tartalmaznak. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos, 330 milliliteres dobozos kóla körülbelül 30 milligramm koffeint tartalmaz, vagyis jóval kevesebbet, mint egy átlagos energiaital vagy dobozos kávéital.