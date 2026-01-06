2026. január 6. kedd Boldizsár
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ingatlanközvetítő ügynök, hogy az elemzés és a döntés a lakáshitel az ügyfél, ügynök ember használja számológép bemutatása részletesen és várja a választ, hogy befejezze.
Hitel

Itt az Otthon Start hatás: soha ennyi lakáshitelt nem vettek még fel a magyarok, mikor jön el ennek a böjtje?

Pénzcentrum/Portfolio
2026. január 6. 14:03

A magyar lakáshitelpiac történelmi csúcsot döntött novemberben, 274 milliárd forintos kihelyezési volumennel. Az Otthon Start program dominálta a piacot, miközben a személyi hitelek nem tudtak új rekordot felállítani, a babaváró és a munkáshitel pedig kifejezetten visszafogottan teljesített - írta meg a Portfolio.

Az MNB friss statisztikái szerint soha nem látott magasságokba emelkedett a lakáshitel-kihelyezés Magyarországon novemberben: összesen 274 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket. A kiugró eredmény mögött egyértelműen az Otthon Start program állt. A bankok előzetes várakozásai beigazolódtak, a konstrukció a teljes lakáshitel-volumen mintegy 70 százalékát adta, vagyis minden tíz forintnyi lakáshitelből hét forint ebbe a programba áramlott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A program november végéig 403 milliárd forint értékben generált hitelszerződéseket, nagyjából 12 ezer darabszámmal. A karácsonyi időszakra a tranzakciók száma már a 15 ezret is meghaladta. A nyers adatok alapján az Otthon Start hatása kettős: egyrészt kiszorította a piaci alapú hiteleket, másrészt új keresletet is teremtett, hozzávetőleg egynegyed–háromnegyed arányban. Ez azt jelenti, hogy a program nélkül a lakáshitelpiac várhatóan inkább stagnált volna.

A tavalyi év első tizenegy hónapjában a lakossági hitelszerződések volumene összességében 34 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának szintjét. Ezen belül a lakáshitelek kihelyezése 38, a személyi kölcsönöké 37 százalékkal nőtt. A babaváró hiteleknél ugyanakkor 9 százalékos visszaesés volt tapasztalható 2024-hez viszonyítva.

Az év legerősebb időszaka egyértelműen az utolsó negyedév volt. Október és november kiugró teljesítményt produkált, és a várakozások szerint december is hasonlóan alakult. Októberhez hasonlóan novemberben is 73 százalékot tett ki az Otthon Start keretében felvett lakáshitelek aránya az összes új lakáshitelből. A bankokat az is optimistává teszi, hogy decemberben a lakáspiaci tranzakciók száma feltehetően tovább emelkedett a novemberi szinthez képest.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Miközben a lakáshitelpiac szárnyalt, más hiteltermékeknél vegyes kép rajzolódott ki. A személyi kölcsönök piacán nem született új csúcs, a babaváró hitel és a munkáshitel pedig kifejezetten gyengén teljesített. A vállalati oldalon a nettó hitelfelvétel ugyan jelentős volt, de ez az új szerződések értékében kevésbé látszott, annak ellenére, hogy a fix, 3 százalékos kamatozású Széchenyi Kártya-hitelek végig elérhetők voltak.

A betéti oldalon eltérő dinamika volt megfigyelhető. A lakossági betétállomány az év során folyamatosan bővült, míg a vállalati betétek növekedése jóval visszafogottabb ütemet mutatott. A teljes éves hitelpiaci statisztikákat az MNB várhatóan február elején teszi közzé, ami részletesebb képet ad majd a 2025-ös év hitelpiaci folyamatairól.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #mnb #lakáshitel #személyi kölcsön #lakáspiac #ingatlanpiac #november #rekord #babaváró hitel #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:15
15:02
14:45
14:34
14:14
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 5. 16:45
Mi történt Venezuelában és mi lesz most az olajjal?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. január 6. 11:57
Hiteligénylés 2026 - Jobb, vagy rosszabb a magyarok helyzete, mint egy évvel ezelőtt?
Így 2026-ból visszatekintve elmondhatjuk, hogy számos dolog változott a pénzügyek világában az elmúl...
MEDIA1  |  2026. január 6. 11:06
13 éve nem volt példa erre a tévés nézettségre - egy magyar film vitte el a show-t
Közel másfél millió nézőt ültetett a képernyők elé egy magyar film újév napján, 13 éve nem látott té...
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 5. 19:14
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január máso...
iO Charts  |  2026. január 5. 10:01
Az Estée Lauder részvény elemzése (EL) - Strukturális saller
Az Estée Lauder részvény (EL) alapadatai, áttekintés The Estée Lauder (EL) története 1946-ban kezdőd...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 6.
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 6.
Robban az év eleji bírságbomba a figyelmetlen magyaroknak: százezrekre is megvághatnak, ha ezt benézed
2026. január 6.
Kár letagadni, évről évre rosszabbul él többszázezer magyar: 2026-ban sem jön el az ő idejük?
2026. január 5.
Otthon Start: így drágultak háromszorosára a lakások itthon - mi jön 2026-ban a magyar lakáspiacon?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 6. kedd
Boldizsár
2. hét
Január 6.
Vízkereszt
Január 6.
Farsang (Január 6 - Február 17)
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Nagyot fordult a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?
2
2 hete
Felborult a lakáshitelpiac: erre senki sem számított az Otthon Start után
3
3 hete
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: óriási a baj, ide futnak a szálak 2025 végén
4
2 hónapja
Nem vicc, megjelent az ingyenes lakáshitel Magyarországon: mutatjuk a részleteket, sokan járhatnak jól
5
3 hónapja
Kiadta a riasztást az OTP, újfajta csalás terjed: így nullázzák le bárki számláját egy pillanat alatt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Névérték
Részvénynél a jegyzett tőkéből való részesedést, kötvénynél pedig a tartozás mértékét jelenti. A névérték az értékpapíron feltüntetett érték. Az az érték, ami rá van írva a részvényre. A tulajdonosi jogok elosztásának alapja. A névérték alapján számolják az osztalékot, lehet közgyűlésen szavazni, és esetleg végelszámoláskor (felszámoláskor) pénzhez jutni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 6. 15:15
Nincs több TikTok, Insta, Snapchat a fiataloknak: itt az új törvényjavaslat, ami minden közösségi mediát bekorlátozna
Pénzcentrum  |  2026. január 6. 14:45
Könyörtelen razziát indított az egyik pesti önkormányzat: többmilliós bírságot kaphatnak a lakástulajok
Agrárszektor  |  2026. január 6. 14:24
Nem akármilyen halat fogtak Magyarországon: őrület, hány kilós