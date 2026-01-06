Az ingatlanpiac az őszi visszaesés után decemberben ismét növekedési pályára állt.
Itt az Otthon Start hatás: soha ennyi lakáshitelt nem vettek még fel a magyarok, mikor jön el ennek a böjtje?
A magyar lakáshitelpiac történelmi csúcsot döntött novemberben, 274 milliárd forintos kihelyezési volumennel. Az Otthon Start program dominálta a piacot, miközben a személyi hitelek nem tudtak új rekordot felállítani, a babaváró és a munkáshitel pedig kifejezetten visszafogottan teljesített - írta meg a Portfolio.
Az MNB friss statisztikái szerint soha nem látott magasságokba emelkedett a lakáshitel-kihelyezés Magyarországon novemberben: összesen 274 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket. A kiugró eredmény mögött egyértelműen az Otthon Start program állt. A bankok előzetes várakozásai beigazolódtak, a konstrukció a teljes lakáshitel-volumen mintegy 70 százalékát adta, vagyis minden tíz forintnyi lakáshitelből hét forint ebbe a programba áramlott.
A program november végéig 403 milliárd forint értékben generált hitelszerződéseket, nagyjából 12 ezer darabszámmal. A karácsonyi időszakra a tranzakciók száma már a 15 ezret is meghaladta. A nyers adatok alapján az Otthon Start hatása kettős: egyrészt kiszorította a piaci alapú hiteleket, másrészt új keresletet is teremtett, hozzávetőleg egynegyed–háromnegyed arányban. Ez azt jelenti, hogy a program nélkül a lakáshitelpiac várhatóan inkább stagnált volna.
A tavalyi év első tizenegy hónapjában a lakossági hitelszerződések volumene összességében 34 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának szintjét. Ezen belül a lakáshitelek kihelyezése 38, a személyi kölcsönöké 37 százalékkal nőtt. A babaváró hiteleknél ugyanakkor 9 százalékos visszaesés volt tapasztalható 2024-hez viszonyítva.
Az év legerősebb időszaka egyértelműen az utolsó negyedév volt. Október és november kiugró teljesítményt produkált, és a várakozások szerint december is hasonlóan alakult. Októberhez hasonlóan novemberben is 73 százalékot tett ki az Otthon Start keretében felvett lakáshitelek aránya az összes új lakáshitelből. A bankokat az is optimistává teszi, hogy decemberben a lakáspiaci tranzakciók száma feltehetően tovább emelkedett a novemberi szinthez képest.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Miközben a lakáshitelpiac szárnyalt, más hiteltermékeknél vegyes kép rajzolódott ki. A személyi kölcsönök piacán nem született új csúcs, a babaváró hitel és a munkáshitel pedig kifejezetten gyengén teljesített. A vállalati oldalon a nettó hitelfelvétel ugyan jelentős volt, de ez az új szerződések értékében kevésbé látszott, annak ellenére, hogy a fix, 3 százalékos kamatozású Széchenyi Kártya-hitelek végig elérhetők voltak.
A betéti oldalon eltérő dinamika volt megfigyelhető. A lakossági betétállomány az év során folyamatosan bővült, míg a vállalati betétek növekedése jóval visszafogottabb ütemet mutatott. A teljes éves hitelpiaci statisztikákat az MNB várhatóan február elején teszi közzé, ami részletesebb képet ad majd a 2025-ös év hitelpiaci folyamatairól.
A fintech vállalat két évvel ezelőtt indította el ezt a lehetőséget Magyarországon, azonban csak a felhasználók egy szűk köre számára.
Az elemzők szerint a jelenlegi időszakot leginkább az "instabilitás korszakának" nevezhetnénk.
Te is 2025-ben vettél fel lakáshitelt? Ezt jobb, ha tudod, az Otthon Start Program ügyfelei is érintettek
Az államilag támogatott lakáshitelek állománya összegét tekintve 21 %-kal, a támogatás nélküli, piaci lakáshiteleké pedig 13 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát.
Az átlagos hitelösszegek több pénzintézetnél emelkedtek vagy stabilan magas szinten maradtak, a hitelcélok pedig továbbra is a használt lakások irányába koncentrálódnak.
Óriási botrány robbant: úgy vertek át rengeteg Visa és MasterCard kártyatulajt, hogy észre se vették
A kártérítésre azok az ügyfelek jogosultak, akik független, nem banki üzemeltetésű ATM-eknél fizettek díjat készpénzfelvételkor.
A pályázat menetrendje szerint 2026 januárjában minden érintett HMKE-tulajdonos levélben kap tájékoztatást.
De mégis mekkora kölcsönt lehet felvenni ilyen jövedelmekkel?
Újabb devizahiteles nyert pert a bank ellen: milliókat kaphat vissza, a késedelmi kamatok is megilletik
Egy 2008-ban devizaalapú autóhitelt felvevő ügyfél nyert a Merkantil Bank ellen a mosonmagyaróvári bíróságon.
Zöld Lendület Hitelprogram néven, új, átfogó finanszírozási lehetőség érhető el a Magyar Fejlesztési Banknál (MFB).
A PayPal már eddig is 30 milliárd dollárnyi hitelt adott ki, most saját bankkal gyorsítaná tovább a növekedést.
Többnapos bankszünnapot hirdetett az MBH: rengeteg szolgáltatás nem lesz elérhető, erre érdemes készülni
Az MBH Bank közölte, hogy informatikai rendszereik korszerűsítése érdekében 2025. december 31. 22:00-tól 2026. január 04. 20:00 óráig egybefüggő bankszünnapot tartanak.
A Magyar Nemzeti Bank kibővített ajánlásának köszönhetően a jövőben csökkenhet a banki hiteltörlesztések fedezeteként kötött biztosítások költségszintje és nő azok szolgáltatásainak tartalma.
Devizahitelesek pere: hiába a Kúria döntése, tovább folytatódik a végrehajtás a kisemmizett családdal szemben
Nyolc éve húzódó devizahiteles per folytatódott a Fővárosi Törvényszéken, ahol a Kúria már három évvel ezelőtt megállapította a szerződés érvénytelenségét.
Ahogy a pénzügyi szolgáltatások egyre mélyebben beágyazódnak a digitális térbe, úgy nő a bűnözői módszereknek a száma és kifinomultsága is.
Változtak a lakáskeresők preferenciái és a hitelfelvétel módja az Otthon Start hitelnek is köszönhetően.
2026. január 1-jétől a külterületi lakóingatlanokra is kiterjed az Otthon Start Program.
Nagy enyhítés Magyarország slágerhitelénél: egyre több banknál törlik el az eddigi legfontosabb feltételt
Egyre több bank kínál személyi kölcsönt számlanyitás nélkül. De a kedvező kamatok gyakran továbbra is jövedelemérkeztetéshez, aktív számlahasználathoz kötődnek.
Egyre többen használják tudatosabban a kártyájukat, és nő a kamatmentesen visszafizetett összegek aránya.