Végleg elengedhetjük a 400 alatti euróárfolyamot: nem néz ki jól, ami vár ránk 2025-ben

Tartósan 400 forint felett marad az euró árfolyama az idén, és várhatóan a jegybank sem nyúl hozzá az alapkamathoz a szűk mozgástér miatt - ez hangzott el a CIB Bank elemzői sajtóeseményén csütörtökön délelőtt, melyen a Pénzcentrum is részt vett. Elmondták azt is, hogy a nemzetközi gazdaság jelenleg talán legnagyobb gyengesége az, hogy teljes tervezhetetlenségben él és létezik.

Elkerülheti idén a magyar gazdaság a recessziót, de a növekedési ütem várhatóan nem lesz akkora, mint azt a kormány szeretné - ez a vélekedése a CIB Bank makrogazdasági elemzőinek, és ezeket a sajtóval is megosztották ma délelőtt.

Mint elmondták: arra is számítanak, hogy a forint euróval szembeni árfolyama tartósan a 400-as szint felett marad. Ennek (egyik) oka, hogy a Donald Trump által belengetett vámok és egyéb intézkedések igen törékeny környezetet teremtettek a nemzetközi gazdaságban. Emellett a jegybank mozgástere is szűk marad, ezért várható az is, hogy nem nyúlnak hozzá az alapkamathoz.

Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője úgy fogalmazott, hogy az előrejelzéseket rengetegszer kellett már eddig is módosítani mind a magyar, mint a nemzetközi gazdaságot érintően.

A legnagyobb veszély továbbra is a tervezhetőség teljes hiánya. Most ugyan az Egyesült Államok és Kína kötött egy jónak tűnő megállapodást, csakhogy egy véglegesnek tekinthető forgatókönyvre lenne szükség. Ha ez meglenne, akkor azzal a gazdaság szereplői biztosan együtt tudnának élni, de a kulcs valóban a tervezhetőség

- fogalmazott a bank vezető elemzője.

A hazai növekedési kilátásokat is egyre lejjebb kellett korrigálni, jelenleg a CIB Bank elemzői úgy gondolják, hogy 1 százaléknál nagyobb éves GDP növekedésnél feljebb nem igazán teljesülhet. Erre is vonatkozik a törékeny nemzetközi környezet számos hatása. De vannak hazai visszahúzói is: iszonyatos nyomás alatt van az ipari szegmens, és a beruházások visszaesések is komolyan lehúzzák a növekedés lehetőségét.

Az inflációról azt mondták a CIB elemzői, hogy az inflációval kapcsolatban is többször kellett korrigálni. A legjobb hír az, hogy az energiahordozók ára folyamatosan csökken, ennek lehet egy dezinflációs hatása. A belső hatások között viszont szerepelnek az árrésstop hatásai. Az elemzők most úgy vélik, hogy

a havi inflációs értékek az év hátralévő részében a négy százalék körül fognak ingadozni.