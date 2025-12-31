A 6,5 millió lakosú balkáni ország 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, és 2018-ban kezdte meg hivatalosan az euróövezeti tagság felé vezető utat.
Bemondta jóslatát 2026-ra Virovácz Péter: ezek a trendek fogják meghatározni a hazai gazdaságot
Az ING Bank elemzői szerint 2026-ban a globális gazdaság továbbra is ellenálló maradhat a geopolitikai feszültségek ellenére, miközben rövidebb inflációs ciklusok és akár a mennyiségi lazítás visszatérése is várható.
A 2025-ös év számos geopolitikai változást hozott, de a globális gazdaság meglepően ellenállónak bizonyult ezekkel szemben. Az ING Bank szakértői szerint ez a tendencia 2026-ban is folytatódhat, annak ellenére, hogy a kereskedelmi feszültségek várhatóan fokozódnak és a geopolitikai problémák sem szűnnek meg teljesen - írja Virovácz Péter elemző cikkében a G7 portálon.
Magyarországon több tényező is befolyásolhatja a pénzpiacokat jövőre: az éven belüli inflációs kilengések, az ársapka-intézkedések várható kivezetése, a minimálbér-emelés hatásai, valamint a közelgő választások. Az MNB várhatóan elkezdheti az alapkamat csökkentését is, talán a korábban vártnál hamarabb.
Az elemzők szerint a jelenlegi időszakot leginkább az "instabilitás korszakának" nevezhetnénk, hiszen a politikai válságok és feszültségek hullámokban söpörnek végig Európán és Amerikán. Ennek ellenére a globális gazdaság stabil növekedési pályán maradhat, mivel a fiskális és monetáris politika várhatóan ellensúlyozni tudja majd ezeket a feszültségeket.
Az egyik kockázati forgatókönyv szerint a világjárvány óta tapasztalt hosszú inflációs ciklus után rövidebb, de gyakrabban ismétlődő ciklusok következhetnek. Rövid távon a fejlett gazdaságokban a gyengébb munkaerőpiacok és a lassuló bérnövekedés miatt a dezinfláció dominálhat, de a vámok és a fiskális ösztönzők késleltetett hatása később újra fellendítheti az inflációt.
A legmerészebb forgatókönyv szerint 2026-ban visszatérhet a mennyiségi lazítás is. A fejlett országok vezetői ugyanis azzal a kihívással néznek szembe, hogyan finanszírozzák a növekvő kiadásokat. Az Egyesült Államokban a vámbevételek növekedése nem elegendő a gazdaságösztönző intézkedések finanszírozásához, míg Európában a beruházások élénkítésére és a demográfiai változások kezelésére van szükség.
Ilyen körülmények között az államadósság-ráták várhatóan tovább emelkednek világszerte. Bár alapesetben rövid távon nem várnak jelentős következményeket a magasabb adósságoktól, elképzelhető, hogy a jegybanki eszközvásárlások visszatérése szükségessé válik, különösen mivel a fejlett világ egyre inkább a fiskális dominancia korszakába lép.
Címlapfotó: Pénzcentrum/Mónus Márton
