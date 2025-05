Ilyen bankkártyákkal vásárol a magyar elit: elképesztő, mikre lehet használni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A bankszámlákhoz kapcsolódó költségek egyik legkönnyebben megfogható tétele - a számlavezetési díjon kívül – a számlához kapcsolódó bankkártya díja, melynek éves fix díja van, így azt nem befolyásolja, hogy maga az ügyfél egyébként milyen tranzakciókat hajt végre a számlán, hogyan használja ezt. A jellemzően évi 5-10 ezer forintos díjért cserébe lényegében mindössze egy olyan eszközt kapunk, amivel fizetni illetve készpénzt felvenni tudunk. Csakhogy léteznek olyan bankkártyák is, melyekhez a fentieken túl egyéb szolgáltatások is kapcsolódnak. Igaz, ezek éves díja is jóval magasabb, ráadásul nem is igényelheti őket akárki. Ezek a prémium betéti kártyák.

Idén év elején sok szó esett a bankszámlákhoz kapcsolódó díjakról, költségekről, amit az okozott, hogy a bankok először jelentős díjemeléseket, majd a Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatára 2026. június 30-ig díjcsökkentéseket jelentettek be. A téma kapcsán többször elhangzott, hogy a Bankmonitor becslése szerint egy átlagos magyar évi banki költségei megközelítőleg 50 ezer forintot tesznek ki. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ugyanakkor a fenti átlag szórása igen nagy lehet, ami azzal magyarázható, hogy a tényleges banki költségek nagyságát nagyban meghatározza, hogyan használja egy-egy ügyfél a bankszámláját – hányszor utal, van-e és mennyi csoportos beszedési megbízása, mekkora összegű készpénzt és hány részletben vesz fel stb. Mindez azért nem mindegy, mert a felsorolt tranzakciók nem csak banki díjakat, hanem az állam által kiszabott tranzakciós illetéket is vonnak magukat után, tehát ezek akár jelentős mértékben is megdobhatják az alap banki költségeket. Könnyen lehet, hogy ugyanabban a bankiszámlacsomagban A ügyfélnek lényegesen magasabbak a banki díjai, mint B ügyfélnek, pusztán az eltéri számlahasználatból adódóan. Vannak azonban fix, könnyen meghatározható díjtételek – jellemzően ilyen maga a számlavezetési díj, illetve a bankkártya éves díja. Utóbbit általában egy összegben, esetleg havi bontásban vonja le a bank, összege pedig jellemzően 5-10 ezer forint éves szinten. Ez azonban csak az alap bankkártyákra igaz, ugyanis vannak olyan prémium betéti kártyák, amelyek éves díja ennek akár a sokszorosát teszi ki. Igaz, ezekhez egyéb szolgáltatások is járnak, továbbá nem is az átlagos ügyfélkört célozzák velük. Prémium betéti kártyák A prémium betéti kártyák alapvetően olyanok mint a hagyományos bankkártyák, ám azok nem csak fizetési eszközként szolgálnak, hanem egyéb szolgáltatást és kedvezményt is kínálnak tulajdonosaik számára. A fentieken túl az is elmondható róluk, hogy elsősorban a magasabb jövedelemmel, és/vagy jelentős megtakarítással rendelkező ügyfelek számára kínálják őket, akik hajlandók plusz költségeket vállalni a kártyákhoz járó extra szolgáltatásokért. Az egyik legtipikusabb ilyen extra szolgáltatás a prémium bankkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosítás, de ilyen extrák lehetnek még a kártya különleges megjelenése, soron kívüli ügyintézés a bankfiókban, kedvezőbb devizaárfolyamok, díjmentes/kedvezményes készpénzfelvétel, vásárlások utáni pénzvisszatérítés, asszisztencia szolgáltatások stb. JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 71 484 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Borsos árak Mint már utaltunk rá, az extra szolgáltatások extra díjakkal járnak. A Pénzcentrum kérésére a Bankmonitor által készített összeállításból jól látszik, hogy számos prémium betéti kártya éves díja a 20-30 ezer forintos sávban mozog, de vannak olyan kártya is, amelynek éves díja 100 forint híján eléri a 100 ezer forintot. Megéri? A prémium betéti kártyák tehát számos előnyt, kényelmi szolgáltatást kínálnak, ezek azonban nem járnak ingyen. Értelemszerűen ezeket csak akkor érdemes igénybe venni, ha az ügyfél azokat valóban ki is használja. Magától értetődik, hogy felesleges extra díjat fizetnünk egy utasbiztosításért, ha sosem járunk külföldre. Ha ránk az utóbbi jellemző, akkor költséghatékonyabb választás lehet egy standard kártya. Azt is érdemes lehet megemlíteni, hogy a prémium kártyák sokszor afféle presztízsként szolgálnak. Ez megint csak egy olyan tényező, ami egyes ügyfeleknek megérhet évi néhány tízezer forintot, ám ha mi nem tartozunk közéjük, akkor megint csak felesleges lehet ilyesmire áldoznunk.

Címlapkép: Getty Images

