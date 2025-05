Na ez világszínvonal! Öt óra alatt köti össze Londont Svájccal az új, közvetlen vonat

Közvetlen vonatjárat indulhat London és Genf között, miután Nagy-Britannia és Svájc megállapodást kötött a vasúti összeköttetést akadályozó problémák megoldására. A tervezett járat jelentősen, akár két és fél órával csökkenthetné a jelenlegi menetidőt- jelentette a Metro.

A brit közlekedési minisztérium (DfT) közleménye szerint a két ország megegyezett a határellenőrzési és a Csatorna-alagút biztonsági szabályozásával kapcsolatos akadályok elhárításáról. Jelenleg a St Pancras és Genf között utazóknak Párizsban át kell szállniuk és állomást is kell váltaniuk, ami összesen körülbelül hét és fél órás utazást jelent.

A közvetlen járat esetén ez az idő öt órára csökkenhetne. Ráadásul Genfbe érkezve a turisták ingyen használhatják a város kiterjedt tömegközlekedési hálózatát, ha jóváhagyott szálláshelyen (hotel, ifjúsági szálló vagy kemping) tartózkodnak.

Heidi Alexander brit közlekedési miniszter csütörtökön a londoni St Pancras állomáson tárgyalt Albert Rosti svájci közlekedési miniszterrel a tervezett vasúti összeköttetésről. Alexander a megállapodás aláírását "fontos napnak" nevezte, de elismerte, hogy "sok részletet kell még kidolgozni" a szolgáltatás elindítása előtt. Az időkeretet illetően Alexander elmondta: "Nem fog megtörténni a következő 12 hónapon belül, de ha megvalósíthatjuk, fantasztikus dolog lesz a két országunk számára." Rosti szerint az útvonal fejlesztése

nem lesz olyan gyors, mint szeretném

de "nagyon valószínű", hogy a szolgáltatások 5-10 éven belül elindulnak. A svájci miniszter szerint a vasúti összeköttetés versenyezni fog a légi közlekedéssel. Bár a Heathrow-ról Genfbe tartó repülőutak mindössze egy óra 40 percet vesznek igénybe, ha figyelembe vesszük a biztonsági sorokat és a repülőterekre való eljutás idejét, egy közvetlen vonat összességében gyorsabb lehet. Rosti kiemelte a környezetvédelmi előnyöket is: "Ha meg tudsz tölteni egy vonatot 1 000 emberrel, öttel csökkentheted a Svájcból induló járatok számát."

A két ország kormányzati és ipari szakértőiből álló közös munkacsoportot hoznak létre, amely a vonatok indításának kereskedelmi és technikai akadályainak leküzdését vizsgálja majd. Az első ülésre a következő hónapokban kerül sor a DfT szerint.

Robert Sinclair, a St Pancras állomást és a Csatorna-alagúthoz vezető nagysebességű vonalat birtokló London St Pancras Highspeed vezérigazgatója szerint: "Ez az izgalmas bejelentés egy lépéssel közelebb visz minket a London és Svájc közötti közvetlen nagysebességű szolgáltatásokhoz."

Az Eurostar jelenleg monopolhelyzetben van a Csatorna-alagúton áthaladó személyszállító vonatok üzemeltetésében, de több szervezet is tervezi konkurens szolgáltatások indítását. A Virgin Group márciusban bejelentette, hogy "nincs több jelentős akadály", mielőtt megkezdhetné működését, miután az Office of Rail and Road (ORR) megerősítette, hogy az Eurostar Temple Mills karbantartó telepét más vasúti üzemeltetők is használhatják.

Egy hónappal később új potenciális versenytárs jelent meg: Olaszország állami vasúttársasága, a Ferrovie dello Stato Italiane (FS Group), amely 2029-ig új nagysebességű vasúti szolgáltatást indítana London és Párizs között, amely versenyezne az Eurostarral.

Heidi Alexander szerint a kormány "versenyképes és virágzó nemzetközi vasúti piacot szeretne látni", és szívesen együttműködik a London St Pancras Highspeeddel a Csatorna-alagút "lehetőségeinek maximalizálása" érdekében. A London St Pancras Highspeed közlése szerint az alagúthoz vezető vonal jelenleg csak körülbelül 50%-os kapacitással működik.