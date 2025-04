Megszavazta a parlament: jön az energiaital-korlátozás Magyarországon ×

A magyar Országgyűlés április 29-én elfogadta azt a törvényt, amely megtiltja az energiaitalok értékesítését 18 éven aluliak számára.

A magyar Országgyűlés április 29-én elfogadta azt a törvényt, amely megtiltja az energiaitalok értékesítését 18 éven aluliak számára. A KDNP-s Hollik István és Nacsa Lőrinc által benyújtott javaslatot a parlament egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavazta meg. A törvény a kihirdetés után harminc nappal lép hatályba, így várhatóan júniustól lép érvénybe a tiltás. A szabályozás szerint a kormány rendeletben fogja pontosítani, milyen összetételű italokra vonatkozik majd a korlátozás.

A rendelet megszegése esetén súlyos következményekre számíthatnak az üzletek: első körben akár egy évig is tilthatják számukra bizonyos termékek, köztük energiaitalok forgalmazását. Ha pedig három éven belül ismételten megszegik a szabályozást, akár harminc napra is bezárhatják az üzletet. Nacsa Lőrinc azzal indokolta a törvényt, hogy a fiatalok körében egyre gyakoribb az energiaital-fogyasztás, ami már közegészségügyi problémákat is felvet. Egy kutatás szerint a 10–14 évesek ötöde rendszeresen energiaitalt iszik reggelire.

A törvény elfogadását hosszú előkészítő folyamat előzte meg. A javaslat benyújtását követően Brüsszelben notifikációs eljárásra került sor, ahol egy érintett nagy nemzetközi gyártó kifogást emelt, lassítva ezzel az elfogadást. Korábban a kormány már próbálkozott egy hasonló rendelet társadalmi egyeztetésével, amely meghatározta az energiaital fogalmát is – például a koffein-, taurin- és ginzengtartalom alapján –, de a rendelet végül nem lépett életbe.

A Magyar Energiaital Szövetség élesen bírálta a törvényt, diszkriminatívnak és kettős mércét alkalmazónak nevezve azt. Szerintük az energiaitalok összetétele nem tér el jelentősen más népszerű italokétól, például a kólától, amely sokkal nagyobb mennyiségben fogy a fiatalok körében. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy az automatákból szinte biztosan ki fogják vonni az energiaitalokat, mivel ott nem ellenőrizhető a vásárlók életkora. A szakértők egy része ugyanakkor üdvözli a lépést, hiszen az energiaitalok túlzott fogyasztása rossz alvást, koncentrációs zavarokat és egészségügyi kockázatokat is okozhat a fiataloknál.