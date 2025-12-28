2025. december 28. vasárnap Kamilla
4 °C Budapest
Fizz Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
|
Fizz Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bank kiszámítja a lakáshitel kamatlábát,Lakásbiztosítás
Hitel

Te is 2025-ben vettél fel lakáshitelt? Ezt jobb, ha tudod, az Otthon Start Program ügyfelei is érintettek

Pénzcentrum
2025. december 28. 08:55

Évek óta folyamatos növekedést mutat a lakáshitelállomány Magyarországon. Az államilag támogatott lakáshitelek állománya összegét tekintve 21 százalékkal, a támogatás nélküli, piaci lakáshiteleké pedig 13 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát. Ma már az is egyértelmű, hogy az ügyfelek egyre nagyobb összegű lakáshitelekkel számolnak, akadnak, akik több száz millóval is tartoznak a bankjuknak. Itt az éves lakáshitel-összefoglaló!

Az elmúlt évek teljes magyarországi lakáshitelpiac adatait tekintve az látszik, hogy évek óta folyamatos növekedést mutat a lakáshitelállomány. A hivatalos adatok szerint 2025 június végén már 6063 milliárd forintra rúgott ez az összeg, ami 15 százalékkal, azaz 776 milliárd forinttal haladja meg az előző év azonos időszakának szintjét, és 7,3 százalékkal múlja felül a 2024 végi állományt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hosszabb távú adatokból látható, hogy a lakáshitel-állomány ezermilliárdos szinteket lépett át. A 3000 milliárdos határt 2017 végén lépte át az állomány, a 2020-as évet már 4000 milliárd felett zárta. Az 5000 milliárdos szintet pedig 2023 végére érte el. A teljes magyarországi lakáscélú hitelek GDP-hez viszonyított aránya egy év alatt 7 százalékról 7,4 százalékra emelkedett, ami nemzetközi összevetésben még mindig alacsonynak mondható - közölte a K&H.

Hogyan áll a piaci és államilag támogatott hitelek versenye?

A teljes lakáshitel-állományon belül félévkor az államilag támogatott lakáshitelek állománya összegét tekintve 21 százalékkal, a támogatás nélküli, piaci lakáshiteleké pedig 13 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát. A teljes lakáshitel-állományon belüli arányuk ugyanakkor lényegében változatlan maradt: a támogatott konstrukciók részesedése mintegy 20, a piaci lakáshiteleké pedig 80 százalék körül alakult. 

Az államilag támogatott lakáshitel-állomány a múlt év végén lépte át az 1000 milliárd forintos szintet, az idei első félév végén pedig már 1222 milliárd forintra rúgott. Majd idén szeptemberben elindult az elsőlakás-vásárlók számára maximum 50 millió forintos kedvezményes kamatozású lakáshitelre lehetőségét nyújtó Otthon Start Program, amely tovább növelheti az államilag támogatott lakáshitelek állományát.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mennyi az átlagos hitelösszeg?

A K&H tapasztalatai szerint az ügyfelek egyre nagyobb összegű lakáshitelekkel számolnak. A pénzintézet saját adatai szerint az idén január óta folyósított lakáshitelek átlagos összege januárban meghaladta a 28,5 millió forintot. Az Otthon Start Program keretében folyósított lakáshitelek pedig ennél is magasabb összegűek: átlagosan 35,6 millió forintra rúgtak a szeptember eleje és november vége közötti időszakban.

A pénzintézet által idén folyósított lakáshitelek közül az öt legnagyobb összegű kihelyezés esetében közel 210 millió forint volt az átlag, azaz ezeknél kiugróan drága, több 100 millió forintos ingatlan megvásárlása volt a cél. A legnagyobb öt hitel közül egy a K&H zöld lakáshitele volt, amelyhez a pénzintézet kedvezményes kamatot biztosított. A másik négy piaci alapú lakáshitel volt - közölte a pénzintézet.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #lakáshitel #lakásvásárlás #állami támogatás #ingatlanpiac #hitelek #lakáshitelállomány #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:03
10:32
10:02
09:29
08:55
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 26. 06:00
A tapogatózások ideje lejárt: most már tényleg a béke a cél?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Kasza Elliott-tal  |  2025. december 27. 19:43
Éves teljesítmény kiszámítása
Akkurátusan vezetem, hogy mit csinálok a tőzsdén (van egy trading_log nevű óriási táblázatom, histor...
ChikansPlanet  |  2025. december 26. 08:00
Az olvadt só adhat megoldást a hosszabb távú energiatárolásra?
Egy új technológia megoldást jelenthet a hosszabb távú energiatárolás kérdésére: az olvadt sóra épít...
Holdblog  |  2025. december 24. 15:51
Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Boldog, meghitt karácsonyt kívánunk mindenkinek! A HOLD-csapat. The post Boldog karácsonyt kívánunk...
Bankmonitor  |  2025. december 23. 11:24
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már ért...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 28.
Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?
2025. december 27.
Indulnak a nagy leértékelések a magyar üzletekben: ne maradj le, van, ahol 70 százalékkal olcsóbban vásárolhatsz
2025. december 27.
Így verik át a magyarokat a legnagyobb cégek is: ezekkel a sötét trükkökkel húznak le mindenkit
2025. december 26.
Döbbenet, mennyi pénzt szórt el 2025-ben a pesti elit karácsonykor: bezzeg a vidéki magyarok...
2025. december 26.
Szoboszlai világsztárrá érett, óriási meglepetések és bukták: ezek voltak a legjobb sportsztorik idén
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 28. vasárnap
Kamilla
52. hét
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Nagyot fordult a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?
2
2 hete
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: óriási a baj, ide futnak a szálak 2025 végén
3
3 hónapja
Most érkezett! Megduplázták az Otthon Start-jóváírás összegét: ennyit lehet igényelni
4
5 napja
Felborult a lakáshitelpiac: erre senki sem számított az Otthon Start után
5
2 hónapja
Nem vicc, megjelent az ingyenes lakáshitel Magyarországon: mutatjuk a részleteket, sokan járhatnak jól
PÉNZÜGYI KISOKOS
Cross default
ha az adós vagy az adós csoportjához tartozó cégek közül bármelyik nem teljesíti bármely szerződéses pénzügyi kötelezettségét a bank azonnali hatállyal felmondhatja az adóssal kötött szerződéseit.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 28. 10:02
Eljött az év végi számvetés ideje: itt az újévi tervező naptár a pénzügyileg is sikeres évkezdéshez
Pénzcentrum  |  2025. december 28. 09:29
Most közölte a meteorológiai szolgálat: sarkvidéki hideg tör be az országba, -10 foknál is hidegebb lehet!
Agrárszektor  |  2025. december 28. 09:31
Kemény időjárás csaphat le ma itthon: érvénybe lépett a figyelmeztetés