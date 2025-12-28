Te is 2025-ben vettél fel lakáshitelt? Ezt jobb, ha tudod, az Otthon Start Program ügyfelei is érintettek

Évek óta folyamatos növekedést mutat a lakáshitelállomány Magyarországon. Az államilag támogatott lakáshitelek állománya összegét tekintve 21 százalékkal, a támogatás nélküli, piaci lakáshiteleké pedig 13 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát. Ma már az is egyértelmű, hogy az ügyfelek egyre nagyobb összegű lakáshitelekkel számolnak, akadnak, akik több száz millóval is tartoznak a bankjuknak. Itt az éves lakáshitel-összefoglaló!

Az elmúlt évek teljes magyarországi lakáshitelpiac adatait tekintve az látszik, hogy évek óta folyamatos növekedést mutat a lakáshitelállomány. A hivatalos adatok szerint 2025 június végén már 6063 milliárd forintra rúgott ez az összeg, ami 15 százalékkal, azaz 776 milliárd forinttal haladja meg az előző év azonos időszakának szintjét, és 7,3 százalékkal múlja felül a 2024 végi állományt.

A hosszabb távú adatokból látható, hogy a lakáshitel-állomány ezermilliárdos szinteket lépett át. A 3000 milliárdos határt 2017 végén lépte át az állomány, a 2020-as évet már 4000 milliárd felett zárta. Az 5000 milliárdos szintet pedig 2023 végére érte el. A teljes magyarországi lakáscélú hitelek GDP-hez viszonyított aránya egy év alatt 7 százalékról 7,4 százalékra emelkedett, ami nemzetközi összevetésben még mindig alacsonynak mondható - közölte a K&H.

Hogyan áll a piaci és államilag támogatott hitelek versenye?

A teljes lakáshitel-állományon belül félévkor az államilag támogatott lakáshitelek állománya összegét tekintve 21 százalékkal, a támogatás nélküli, piaci lakáshiteleké pedig 13 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát. A teljes lakáshitel-állományon belüli arányuk ugyanakkor lényegében változatlan maradt: a támogatott konstrukciók részesedése mintegy 20, a piaci lakáshiteleké pedig 80 százalék körül alakult.

Az államilag támogatott lakáshitel-állomány a múlt év végén lépte át az 1000 milliárd forintos szintet, az idei első félév végén pedig már 1222 milliárd forintra rúgott. Majd idén szeptemberben elindult az elsőlakás-vásárlók számára maximum 50 millió forintos kedvezményes kamatozású lakáshitelre lehetőségét nyújtó Otthon Start Program, amely tovább növelheti az államilag támogatott lakáshitelek állományát.

Mennyi az átlagos hitelösszeg?

A K&H tapasztalatai szerint az ügyfelek egyre nagyobb összegű lakáshitelekkel számolnak. A pénzintézet saját adatai szerint az idén január óta folyósított lakáshitelek átlagos összege januárban meghaladta a 28,5 millió forintot. Az Otthon Start Program keretében folyósított lakáshitelek pedig ennél is magasabb összegűek: átlagosan 35,6 millió forintra rúgtak a szeptember eleje és november vége közötti időszakban.

A pénzintézet által idén folyósított lakáshitelek közül az öt legnagyobb összegű kihelyezés esetében közel 210 millió forint volt az átlag, azaz ezeknél kiugróan drága, több 100 millió forintos ingatlan megvásárlása volt a cél. A legnagyobb öt hitel közül egy a K&H zöld lakáshitele volt, amelyhez a pénzintézet kedvezményes kamatot biztosított. A másik négy piaci alapú lakáshitel volt - közölte a pénzintézet.