Újabb üzletekben lesz olcsóbb a tusfürdő, sampon, pelenka: rengeteget tudnak spórolni a családok

Az árrésstopp kiterjesztésével a magyar kormány a szépségápolási termékek árának csökkentését célozza meg, ami akár 16–18 százalékos árengedményt hozhat a drogériákban. Ennek hatására a nagy kiskereskedelmi láncok, így a Lidl és az Auchan is jelentős árcsökkentéseket vezettek be.

Mint arról korábban már beszámoltunk, a magyar kormány kiterjesztette az árrésstoppot a szépségápolási termékekre is. A várakozások szerint az új intézkedés 16–18 százalékos árcsökkenést eredményezhet a drogériák polcain, ami közvetlen megtakarítást jelenthet a háztartásoknak. Az intézkedés május közepétől szeptember elejéig lesz érvényben.

Ennek hatására sorra jelentik be a kiskereskedelmi láncok, hogy csökkentik a pipere- és vegyiáru áraikat – a verseny pedig egyre jobban pörög. A Lidl és az Auchan is komoly árcsökkentéseket jelentett be, akár több ezer forintot is megspórolhatnak a vásárlók egy nagybevásárlás során.

A Lidl május 15-től több szépségápolási és háztartási termék árát is legalább 20%-kal csökkenti. Az akció például a Bonux és az Ultra Free folyékony mosószerekre is vonatkozik, amelyek 800, illetve 580 forinttal lesznek olcsóbbak. A vállalat emellett egész májusban extra 40%-os napi kedvezményt kínál a Lidl Plus appon keresztül, úgynevezett villámakció formájában.

Az Auchan május 19-től 5–20%-kal csökkenti több mint ezer pipere- és vegyiáru árát, köztük mosószereket, babaápolási termékeket és testápolókat. Május 23-tól indul a Szépséghetek nevű promóció, amely során további 2400 szépségápolási termék lesz akciós. A születésnapi akciók részeként pedig egyes termékeket 27%-kal olcsóbban kínálnak, és napi nyereményjáték is fut, 270 000 forintos ajándékkártyákkal.