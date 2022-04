Egyre többen vesznek fel ilyen kölcsönt: sietniük kellhet a kamatrobbanás előtt?

A kamatemelés a tavalyi évben jórészt elkerülte a személyi kölcsönöket, 2022-re azonban láthatóvá vált, hogy tartósan magunk mögött kell hagynunk az olcsó hitelek korszakát. A Magyar Nemzeti Bank által publikált friss statisztikák szerint februárban ennek ellenére is élénkült a magyarok hitelfelvételi kedve. De vajon mi áll a folyamat hátterében, meddig emelkedhet még a kamatszint és meddig növekedhet a kölcsönök népszerűsége még ennek ellenére is?

A Magyar Nemzeti Bank legfrisebb statisztikáiból úgy tűnik, a 2020 végi lejtmenet után - a februárban kiutalt új hitelek összege alapján - ismét valamelyest élénkülni kezdett a magyarok hitelfelvételi kedve. Hiába tehát a személyi kölcsönök és az egyéb hitelformák kamatainak drágulása, még mindig pörögnek a lakossági kölcsönök. Azok volumene viszont az igazi csúcsoktól rendbe elmarad. De vajon mi állhat az ingadozó számok hátterében.

A személyi hitelek iránti kereslet csökkenése tavaly novemberben indult, de az esés még idén januárban is folytatódott. Nem nehéz arra a következtetésre jutni, hogy emögött, legalább részben, a kamatok emelkedése állt. Februárban viszont már úgy tűnik, hogy az ilyen hitelek havi folyósítása egy a korábbitól nem sokkal elmaradó szinten konszolidálódhat. Az októberitől még mindig 6,5 százalékkal elmaradó idén februárban kiutalt teljes kölcsönösszeg ugyanis az idén januárihoz képest 16 százalékos élénkülést jelent.

Ahogy a Pénzcentrum grafikonján látható, az idén februárban folyósított hitelek öszege éves összevetésben is igen magas. 2021 első hónapjaiban ugyanis a kamatok épp emelkedésnek indultak és ezzel párhuzamosan még a 2020-as gazdasági nehézségek is éreztették magukat.

Két évvel ezelőtt ugyanis rengeteg magyar vesztette el munkáját, vagy biztos anyagi hátterét. Ezért sokan voltak, akik, ha terveezték is, nem tudták volna kigazdálkodni egy hitel törlesztését.

A 2020 februárjában folyósított kölcsönök összegétől viszont a mostani még mindig bőven elmarad. Akkor ugyanis a mostanihoz hasonló kamatkörnyezethez nagyobb biztonságérzet társult. A lakosság fizetőképességének növekedése viszont úgy tűnik legalább részben kompenzálni tudja a hitelek drágulását, így aki valóban rászorul, azt a magas kamatok önmagában nem feltétlen tartják majd vissza a hiteligényléstől.

Érdekesség, hogy amíg az év első hónapjában tapasztalható szezonális visszaesés a népszerűbb lakossági hiteltípusok közül egyedül a lakáskölcsönöket kímélte, februárban a személyi kölcsönök mellett a babaváró teljesített a korábbi hónapoknál erősebben.

A kifutásához közelítő családtámogatási forma után talán most indult meg az utolsó nagy roham. Az ilyen típusú hitelek drasztikus drágulása és a kedvezményezettek körének folyamatos szűkülése azonban hónapokon belül a lakáshitelek felé terelheti majd a hitelfelvétel előtt állókat. Középtávon pedig a személyi kölcsönök is erősödhetnek a babaváró kifutása miatt.

Mekkora lesz a kereslet a hitelek iránt?

Nyár óta tartós tendencia, hogy a személyi kölcsönök folyósított összegei a pandémia előttihez közeli szinten teljesítenek. A tartós élénkülést pedig a szakértők szerint szinte borítékolta a válságból való kilábalás.

A magyarok fizetőképessége ugyanis 2021 eleje óta állandó növekedésben van. Az Intrum és a GKI második negyedéves lakossági fizetőképességi indexéből pedig jól látszik, hogy az év második negyedévétől már gyorsuló ütemben javult a magyar háztartások pénzügyi helyzete. A jövedelmeket, megtakarításokat, adósságokat és más mutatókat egyesítő mérőszám 2021 második negyedévében átlagosan 47 pont volt, ami nem sokkal maradt el a koronavírus járvány betörését megelőző két negyedév átlagától.

A második negyedéven belül is növekedő tendenciát mutatott a fizetőképesség: áprilisban 42,2, májusban 46,9, júniusban pedig 51,6 ponton állt az Intrum-GKI indexének értéke. Az idei júniusi érték már magasabb, mint a koronavírus-járvány előtti utolsó, 2019 júniusi index.

Ezzel összecseng, hogy ezekben a hónapokban pergett fel igazán a kölcsönök iránti kereslet. Eközben viszont az MNB hosszú hónapok óta tartó kamatemelési ciklust indított, ami idővel a bankokba is begyűrűzött, ezért a lakosságnak nyújtott hitelek kamati is drágulásnak indultak.

Ennek oka az, hogy az alapkamat az a ráta, amit a bankok kapnak betéteikért a jegybanktól, ha pedig ez nő, akkor a bankok a megszerzett pénzt is drágábban tudják továbbhitelezni az ügyfeleiknek. Bár ennek hatása elhúzódott, december elején megindultak meg a kamatemelések a hazai hitelintézeteknél. Bár a februári számokból úgy tűnik, néhány hónap alatt ennek visszahatása is enyhült, a kamatemelések mégis rengeteg embert késztethettek kivárásra, vagy az önerőből nem megvalósítható terveikről való lemondásra.

Küszöbön az újabb kamatrobbanás?

A lakossági hitelek kamatai már a tavalyi év első negyedévében visszaugrottak a járvány előtti szintre. A szakértők ezután gyakran hangoztatták, hogy a kamatok a jövőben ennél jóval magasabb szintre is beállhatnak.

A jóslat azonban nem jött be, a 2021-es év második felében ugyanis a hitelek költségei stagnálni, sőt a nyár végére csökkenni kezdtek, a hitelek iránti kereslet pedig ennek megfelelően élénkült. Ez a tendencia aztán decemberben fordult meg és a drágulás 2022 első hónapjában is folytatódott, februárban pedig egyes hiteltípusoknál stagnált, míg másoknál további meredek emelkedést mutatott.

Ahogy a Pénzcentrum grafikonján is látszik, rég magunk mögött hagytuk az igazán alacsony kamatok időszakát. A hiteldrágulás ráadásul nem csak a személyi kölcsönöknél ment végbe, a babaváró hitelek és a jelzálogkölcsönök esetében ugyanis annak mértéke mostanra még nagyobb.

Persze a lakosság pénzügyi helyzetének javulása és a bankok költségeinek emelkedése mellett ez a folyamat teljesen érthető. A törvényhozás azért igyekszik fékezni azt. Ezért is került bevezetésre a lakáshitelek esetében a kamtstop.

A személyi kölcsönökre ez persze nem vonatkozott. A bankok ráadásul az év elején kvázi egyetlen lépésben bepótolták a régóta rebesgetett drágulást. Decemberben 8 banknál, mostanra pedig szinte az összes pénzintézetnél drágábban lehetett jelenleg személyi kölcsönt igényelni, mint a megelőző hónapokban. A kamatemelés mértéke pedig nem elhanyagolható mértékű.

A további drágulás pedig jelenleg borítékolhatónak tűnik. A hitelfelvétel szempontjából kivételes helyzet állt ugyanis elő, az infláció ugyanis meghaladja a hitelkamatokat - ez a lakáshitelekre és a személyi kölcsönökre is igaz - vagyis a hitelek költsége nem éri el egy átlagos áru drágulását. Ez a helyzet eddig is fennállt, a jelenlegi várakozások alapján azonban egy teljesen új szituációról beszélhetünk.

Ezt a Bankmonitor szakértői március végén egy 3 millió Ft összegű, 4 éves futamidejű személyi hitel példáján keresztül mutatták be. A legolcsóbb kölcsön - a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátora alapján - 7,48% kamat mellett érhető el. Ennek a kölcsönnek a havi törlesztőrészlete 72 509 Ft lenne, vagyis 4 év alatt nagyságrendileg 3 480 000 ezer Ft kell visszafizetni.

Az MNB által várt infláció középértéke alapján egy jelenleg 3 millió Ft értékű áruért 4 év múlva nagyságrendileg 3 674 000 Ft-ot kell fizetni. (Az idei évre 5,1%, 2022-re 8,65%, 2023-ra 4,15%, 2024-re pedig 3% inflációval kalkulálva.) Vagyis reális inflációs várakozások mellett az elkövetkező 4 év áremelkedése meghaladja a legolcsóbb személyi hitel költségét. Az elkövetkező 4 évre várható infláció miatt az igényelt hitelösszeg vásárlóereje 670 ezer forinttal csökkenhet.

Nem csak a kamatok emelkedése miatt idegeskednek viszont a bankok ügyfelei: egyes bankok szigorítottak az akciós feltételeiken is. Például magasabb jövedelmet, jóváírást várnak el a kamatkedvezményért cserébe. Ez egy meghatározott fizetéssel rendelkező igénylő esetében – a vizsgálat során a Bankmonitor szakértői 300 ezer forintos fizetést feltételeztek - azonban kamatemelésként jelenhet meg.

Az elemzői előrejelzések szerint a közeljövőben jelentősen, 6 százalék körüli értékre emelkednek az új, 10 éves kamatperiódusú lakáshitelek kamata. Az egyetlen dolog ami a drágulást egyelőre visszafogja a félév végéig életben lévő kamatstop. A személyi kölcsönöknél pedig hiába kisebb mértékű a drágulás, a kamatstop sem tudja visszafogni azt, ráadásul az átlagos kamatok már ígyis jóval a többi hiteltípusé fölött vannak.

Alig van bank, aki nem drágít

2021 egyik hatalmas hitelpiaci újdonsága a minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönök januári megjelenése. Ezen hitelek egyik legvonzóbb tulajdonsága a futamidő végéig fix törlesztő. A korai hónapok tapasztalati alapján az ilyen minősített hiteleket jellemzően hosszabb futamidőre, magasabb hitelösszeggel és alacsonyabb THM-mel folyósítják. A medián teljes hiteldíj mutató a minősített hitelek esetében ráadásul gyakran volt közel két százalékkal alacsonyabb, mint az összes hiteltermékre vetítve.

Nem meglepő, hogy az óvatosabb hitelfelvevők tömegeit vonzották az ilyen hitelek, hiszen kiszámíthatóságunak hála könnyebb tudatos pénzügyi döntést hozni az ilyen kölcsönök igénylésével. A hitelek MSZH minősítésén felül azonban fontos a hitelek egyéb tulajdonságait is alaposan felmérni a szerződéskötés előtt. Törlesztőrészletek, THM, és visszafizetendő összegek terén is drasztikus méretű különbségeket látni ugyanis a hitelpiacon, függetlenül attól, hogy fogyasztóbarátnak hirdetett-e egy ajánlat, vagy sem.

Sokaknak megtévesztő lehet például a kezdő törlesztő, ezért ahelyett minden esetben a THM-et kell nézni és érdemes további tényezőket, mint a futamidő végén visszafizetendő teljes összeget is számításba venni, mielőtt felvennénk a hitelt.

Ezek az elemek ugyanis rengetget elárulnak arról, hogy mennyire is kedvező az adott kölcsön. Ha pedig tudjuk, hogy elő-vagy végtörlesztéssel fizetnénk vissza hitelünket a futamidő vége előtt, akkor már a szerződéskötéskor érdemes ezzel is kalkulálni.

Van olyan hitelkonstrukció, amelynél fix díjat állapítanak meg erre, máshol viszont százalékos rendszer van. Több millió forintnál pedig nem mindegy, hogy 1 vagy 3 százalék ez az összeg.Az is kérdés lehet, hogy jövedelemátutalás nélkül, vagy adott nettó jövedelemmel mit tudnak ajánlani egyes bankok.

Ma már számos internetes kalkulátor létezik, amelyek megkönnyíthetik a dolgunkat ezen a téren. A Pénzcentrumnak is van ilyen alkalmazása, mellyel gyorsan, egyszerűen, és saját igényeidre szabva tudod összevetni a nagyobb bankok legjobb ajánlatait. A legjobb kölcsönök fontosabb ismérveit pedig most össze is gyűjtöttük.

Ahogy grafikunonkon is ábrázoltuk, az egyes bankok legjobb ajánlatainak törlesztői, de különösen a THM-jük értékében drasztikus különbségek vannak. A teljes visszafizetendő összeget tekintve pedig, ha lehet, még ennél is nagyobbak a különbségek.

A legkedvezőbb ajánlatok között egyébként a hónapban csupán egyetlen MSZH minősítést megszerző hitelt találunk (ezek jelenléte a listán hónapról hónapra csökkent), ez azonban éppen a legjobb ajánlat. A Cetelem által kínált kölcsön abban a tekintetben is a kivételek közé tartozik, hogy január óta nem drágult. A legtöbb hitelintézet ugyanis idén már emelte hiteleinek költségeit, sőt nem egy közülük március óta is drágított.

Februárban egyébként a lista élén még az UniCredit Bank ajánlata állt. ahol a előbb THM 7,28-ről 12,25 százalékosra, majd 13,66 százalékosra emelkedett. A hitelek drágulásának mértékéről sokat elárul, hogy hiába a drasztikus emelkedés, a bank ajánlata még mindig a második legkedvezőbb.

Az egyes ajánlatok közötti különbségek mértékéről sokat elárul, hogy még két, közepesen vonzónak tűnő konstrukciót összemérve is komoly eltérések bukhatnak ki. Az MKB Bank és a K&H Bank által kínált első havi törlesztőben ugyanis alig több, mint 1000 forint a különbség, a teljes visszafizetendő összegeknek utánaszámolva viszont kiderül, hogy a futamidő végére az utóbbi pénzintézetnél 123 200 forinttal többet fizetünk vissza. Érdemes tehát az aprónak tűnő eltérésekre is odafigyelni.

A legszemléletesebb mégis az, hogy a Cetelem Bank által kínált legjobb és az OTP által hirdetett legkevésbé kedvező ajánlat között pedig a teljes visszafizetendő összegben 896 158, azaz közel 900 ezer forint az eltérés. Ezért érdemes jól megfontolni, melyik hitelajánlatot válasszuk.

Ha részletesen is kíváncsi vagy a bankok különböző ajánlataira, a Pénzcentrum hitelkalkulátorában a személyes igényeidre szabva listázhatod a legjobb személyi kölcsön ajánlatokat, sőt a legkedvezőbb bankszámla csomagokat is.