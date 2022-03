Őrület, mi folyik a bankokban: ezt jól gondold át, mielőtt hitelt vennél fel!

Megjelent, hogy a Magyar Nemzeti Bank milyen mértékű inflációt vár az elkövetkező években. Természetesen a jelenlegi helyzet miatt - háború, szankciók, nyersanyagok drágulása - az MNB magasabb áremelkedésre számít a jövőben. Ez egy nagyon érdekes helyzetet okozhat a személyi kölcsönök piacán.

Az MNB márciusban frissítette inflációs várakozásait. A gazdasági kilátások változása, a nemzetközi helyzet miatt a jegybank jelentősen módosította eddigi elképzeléseit, ezek alapján az infláció magasabb lesz és tovább velünk fog maradni. A jegybank inflációs várakozása a következő évekre 2021-ben 5,1% (ez tényadat), 7,5-9.8% 2022-ben,3,3-5,0% 2023-ban és 2,5-3,5% 2024-ben.

Ezek alapján 2024-ben térhet vissza az áremelkedés a jegybank által várt 3%-os szinthez. Jól látható, hogy a várt értékek már rövid távon is igen tág intervallumban helyezkednek el, ennek az oka a jelenlegi nagyfokú bizonytalanság. A jelentős áremelkedéssel először a heti bevásárlás során szembesülhetünk. Emellett azonban a befektetési döntéseinket is komolyan átalakíthatja, sőt, a hiteligénylés előtt állók döntését is jelentősen befolyásolhatja.

Egy 4 éves futamidejű személyi kölcsön ára nem éri el a várható inflációt!

A hitelfelvétel szempontjából kivételes helyzet a jelenlegi, az infláció ugyanis meghaladja a hitelkamatokat - ez a lakáshitelekre és a személyi kölcsönökre is igaz - vagyis a hitelek költsége nem éri el egy átlagos áru drágulását. Ez a helyzet eddig is fennállt, a jelenlegi várakozások alapján azonban egy teljesen új szituációról beszélhetünk.

Eddig ugyanis az előző évre érvényes infláció és egy új hitel kamata lett összehasonlítva. (Vagyis egy múltbeli és egy jövőbeni adat.) Ráadásul a kölcsön kamatát a teljes futamidő alatt fizetni kell, az infláció viszont csak egy adott évre szól.

Miért különleges a jelenlegi helyzet?

Ezt a Bankmonitor szakértői egy 3 millió Ft összegű, 4 éves futamidejű személyi hitel példáján keresztül mutatják be. A legolcsóbb kölcsön - a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátora alapján - 7,48% kamat mellett érhető el. Ennek a kölcsönnek a havi törlesztőrészlete 72 509 Ft lenne, vagyis 4 év alatt nagyságrendileg 3 480 000 ezer Ft kell visszafizetni.

Az MNB által várt infláció középértéke alapján egy jelenleg 3 millió Ft értékű áruért 4 év múlva nagyságrendileg 3 674 000 Ft-ot kell fizetni. (Az idei évre 5,1%, 2022-re 8,65%, 2023-ra 4,15%, 2024-re pedig 3% inflációval kalkulálva.) Vagyis reális inflációs várakozások mellett az elkövetkező 4 év áremelkedése meghaladja a legolcsóbb személyi hitel költségét. Az elkövetkező 4 évre várható infláció miatt az igényelt hitelösszeg vásárlóereje 670 ezer forinttal csökkenhet.

Rohanjunk személyi hitelt igényelni?

Nem feltétlenül, kölcsönt csak akkor érdemes felvenni, ha van valami célunk az összegével, ugyanis a hitel árát ebben az esetben is meg kell fizetni. Önmagában befektetési célra sem feltétlenül érdemes a kölcsönt felvenni, a jelenleg elérhető, alacsony kockázatú megtakarítások hozama ugyanis már nem biztos, hogy eléri a kölcsön díjait, nemhogy felülmúlja azokat.

Ha van valamilyen célunk, de nincs meg hozzá a fedezet, akkor annak megvalósítását nem érdemes feltétlenül elhalasztani. Ha azt feltételezzük, hogy az általunk kinézett termék, szoláltatás ára a várható infláció mértékével emelkedik, akkor 4 év múlva többet kellene egy összegben kifizetnünk érte, mintha most, személyi kölcsönből finanszíroznánk azt. Pontosan ezt jelenti gyakorlatilag az a tény, hogy a legkedvezőbb fedezetlen hitelek ára nem éri el várható infláció mértékét. Még ilyen helyzetben is alaposan át kell gondolni a hitelfelvételt, a kölcsönt ugyanis fizetni kell minden hónapban. Az elmaradásnak természetesen komoly következményei lehetnek.

Mi várható a jövőben?

A jegybank a magas infláció miatt a kamatemelési ciklust is felgyorsíthatja, a magas kamatkörnyezet pedig az előzetes elképzelésnél tovább velünk maradhat. Emiatt várhatóan a bankok kamatemelésére lehet számítani, ami bizony érintheti a személyi hiteleket is. Vagyis a hiteligénylés előtt állók számára az időtényező kiemelten fontos lesz a jövőben.

Természetesen elképzelhető, hogy az infláció az MNB várakozásánál gyorsabban mérséklődik. Ehhez azonban egy nagyon gyors és jelentős fordulatnak kellene bekövetkeznie, amire a szakértők szerint kicsi az esély.