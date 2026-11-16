A nézeteltérések egyik fő forrása az egymilliárd eurós Terminal+ beruházási program.
Vége a forint menetelésének? Így indította a hetet a magyar pénz
Gyengült hétfő reggelre a forint a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az árfolyamok alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
Az eurót reggel hét órakor 364,92 forinton jegyezték a péntek este hét órai 364,40 forint után, a dollár jegyzése 331,08 forintra ment fel 330,45 forintról, a svájci franké pedig 394,84 forintra 393,67 forintról.
A forint a hetet vegyesen indította a három devizával szemben az előző heti kezdéséhez képest: Az euróval és a dollárral szemben fél és másfél százalékkal gyengébben, de fél százalékkal erősebben a svájci frank ellenében.
A novemberi kezdéshez képest a forint 1,2 százalékkal áll gyengébben a dollárral szemben, de 0,2 és 0,6 százalékkal erősebben az euró és a svájci frank ellenében. Szintén vegyes teljesítményt mutat a forint az év eleji árfolyamához képest: 1,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, de 5,1 és 4,4 százalékkal erősödött az euró és a svájci frank ellenében.
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