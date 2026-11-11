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Tonaszámra fogják ki ezt a nemkívánatos halfajt a magyar vizekből: már 1700 kilónál járnak, és nincs vége

HelloVidék
2026. november 11. 13:45 2 perc

Már az első héten 1700 kilogramm törpeharcsa került a varsákba két Békés vármegyei holtágon. A Peresi-holtágon és a Gyomai Sirató-holtágon novemberben kezdődött meg újra a túlszaporodott állomány szelektív halászata. A munkát 2027 februárjának végéig több más vízterületen is folytatják.

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Ismét megkezdték a törpeharcsa-állomány gyérítését a Körösök vidékén: a Peresi- és a Gyomai Sirató-holtágon már az első héten jelentős mennyiségű halat fogtak ki. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) közösségi oldalán számolt be az idei őszi halászati munkák kezdetéről.

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A kihelyezett varsák ellenőrzésekor a Peresi-holtágon 800 kilogramm, a Gyomai Sirató-holtágon pedig 900 kilogramm törpeharcsát emeltek ki a vízből. A két helyszínen így összesen 1,7 tonnányi zsákmány gyűlt össze mindössze egy hét alatt. A kifogott halak túlnyomó részét fehérjefeldolgozóban hasznosítják, a piacképes méretű példányokat pedig a halászatot végző szakemberek értékesítik.

Miért kell gyéríteni a törpeharcsát?

A törpeharcsa túlszaporodása komoly problémát jelenthet a hazai állóvizekben. A faj nagy egyedszámú állományai kedvezőtlenül befolyásolhatják a természetes halállomány összetételét és a vízi ökoszisztéma egyensúlyát. A szelektív halászat célja ezért nem egyszerűen a halfogás, hanem a túlszaporodott állomány visszaszorítása és a vizek ökológiai állapotának javítása.

A KHESZ tájékoztatása szerint a gyérítés egyrészt jogszabályi kötelezettség, másrészt a víz alhaszonbérlője felé fennálló elvárás is. A beavatkozásokkal a megfelelő halállomány kialakítását és a vizek jó ökológiai állapotának elérését szeretnék elősegíteni.

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A halászati munkák a következő hónapokban sem állnak le: a tervek szerint 2027 februárjának végéig több más vízterületen is folytatják a törpeharcsa szelektív halászatát. A horgászoknak addig is érdemes figyelniük a vízen elhelyezett eszközökre. A KHESZ arra kéri őket, hogy a névtáblával ellátott karókkal jelzett varsasorok közelében csónakázás és horgászat közben is fokozott körültekintéssel közlekedjenek.
Címlapkép: Getty Images
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