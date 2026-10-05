Nem mindennapi dolog épült a Balatonnál: különleges funkciót kapott a népszerű kirándulóhely

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Nemcsak kirándulni lehet ezentúl Fonyód két kedvelt hegyén, hanem a mozgás közben a szívverésünket is ellenőrizhetjük. Átadták ugyanis a Fonyódi Panoráma Kardiotanösvényt, amelynek különlegessége, hogy a szárazföldi túrák mellett egy vízi útvonalat is kialakítottak – ilyen jelenleg nincs még egy az országban.
A fonyódi tanösvény három útvonalból áll: a rövidebb, 1,88 kilométeres és a hosszabb, 4,65 kilométeres gyalogos kör a Sipos-hegyet és a Várhegyet érinti, míg a 2 kilométeres vízi útvonal a Városi Strand kajak-kenu pontjától indul, és kajakkal teljesíthető. A kijelölt pontokon pulzust is lehet mérni, az adatokat pedig túralapon rögzíthetik a résztvevők.
Az új útvonalat elsősorban a rendszeres, biztonságos mozgás és a szív-érrendszeri betegségek megelőzése érdekében hozták létre. A tanösvény az Út az Egészséghez programban, a budapesti Szent Ferenc Kórház szakmai közreműködésével valósult meg. A későbbiekben vezetett túrákat is szerveznek - írta a Sonline. Az országban egyébként már húsz hasonló tanösvény működik, a fonyódi a huszonegyedik, egyúttal az első, amelyhez vízi útvonal is tartozik.
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