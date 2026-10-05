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Időzített bomba ketyegett a magyar építkezésen: elképesztő, mit ástak ki a földből Vecsésen
Második világháborús, német gyártmányú, 250 kilogrammos rombolóbomba és egy szintén német, 50 kilogrammos bomba került elő a Pest megyei Vecsés külterületén- írta a MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred a Facebook-oldalán hétfőn.
Második világháborús, német gyártmányú robbanótestek kerültek elő a Pest megyei Vecsés külterületén, egy építési területen. A helyszínen egy 250 kilogrammos rombolóbomba, valamint egy 50 kilogrammos bomba került elő. A Magyar Honvédség tűzszerészei a helyszíni vizsgálat során megállapították, hogy a robbanótestek állapota lehetővé teszi a biztonságos mozgatást.
A katonák a bombákat a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, ahol azokat a későbbiekben megsemmisítik. A szakemberek tájékoztatása szerint a robbanótestek felbukkanása ezen a területen nem számít szokatlannak.
A környék a második világháború idején a német Luftwaffe által használt Ferihegyi repülőtér közvetlen logisztikai és megközelítési övezetéhez tartozhatott. Emellett 1944 késő őszén a Budapest védelmére kiépített Attila-vonal előterében elhúzódó harcokat és intenzív védelmi hadműveleteket folytattak az alakulatok.
A tűzszerészek sikeresen elszállították a veszélyes eszközöket, így a területen megszűnt a közvetlen kockázat - írták.
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