2026. október 5. hétfő Aurél
25 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Időzített bomba ketyegett a magyar építkezésen: elképesztő, mit ástak ki a földből Vecsésen
HelloVidék

Időzített bomba ketyegett a magyar építkezésen: elképesztő, mit ástak ki a földből Vecsésen

HelloVidék/MTI
2026. október 5. 11:45

Második világháborús, német gyártmányú, 250 kilogrammos rombolóbomba és egy szintén német, 50 kilogrammos bomba került elő a Pest megyei Vecsés külterületén- írta a MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred a Facebook-oldalán hétfőn.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Második világháborús, német gyártmányú robbanótestek kerültek elő a Pest megyei Vecsés külterületén, egy építési területen. A helyszínen egy 250 kilogrammos rombolóbomba, valamint egy 50 kilogrammos bomba került elő. A Magyar Honvédség tűzszerészei a helyszíni vizsgálat során megállapították, hogy a robbanótestek állapota lehetővé teszi a biztonságos mozgatást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A katonák a bombákat a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, ahol azokat a későbbiekben megsemmisítik. A szakemberek tájékoztatása szerint a robbanótestek felbukkanása ezen a területen nem számít szokatlannak.

A környék a második világháború idején a német Luftwaffe által használt Ferihegyi repülőtér közvetlen logisztikai és megközelítési övezetéhez tartozhatott. Emellett 1944 késő őszén a Budapest védelmére kiépített Attila-vonal előterében elhúzódó harcokat és intenzív védelmi hadműveleteket folytattak az alakulatok.

A tűzszerészek sikeresen elszállították a veszélyes eszközöket, így a területen megszűnt a közvetlen kockázat - írták.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

 
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #építkezés #honvédség #repülőtér #bomba #történelem #pest megye #veszélyes #katonák #hellovidék #világháború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:04
11:45
11:45
11:28
11:15
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 5. 10:45 Megütötték az eurót, aggódnak a befektetők a francia adósság miatt – Mi történik az OTP-vel?
október 4. 18:33 Zuhanórepülés a magyar tőzsdén: úgy adták-vették ezt a részvényt a befektetők, mintha nem lenne holnap
október 2. 17:38 Elképesztő fordulat a tőzsdéken: egy olyan magyar részvény lőtt ki, amire senki sem számított
október 2. 10:32 Óriási fordulat a magyar tőzsdén: brutális forgalom mellett rántották vissza az OTP-t
Pénzcentrum
Így hagyja cserben az EU a magyarokat az egyik legfontosabb kérdésben: sokunknak jobb élete lehetne, mégis elmarad a döntő lépés
Üres kosarak, szomjazó erdők: tragikus az idei szezon, de a vasi gombász szerint nincs minden veszve
Visszaesőben a Suzuki, nagyon jönnek fel a kínaiak: ki nem találod, melyik Magyarország kedvenc autója 2026-ban
Megroppant a fővárosi lakáspiac? Potom pénzért, 22 millióért szórják ki az ingatlanokat, de van egy bökkenő
Kongatják a vészharangot a magyar borászok: csapások sorozata érte el a magyar borvidékeket 2026-ban, alig lesz termés
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 5. hétfő
Aurél
41. hét
Október 5.
Építészet és habitat világnap
Október 5.
Raoul-Wallenberg-emléknap
Október 5.
Építészeti világnap
Október 5.
A pedagógusok világnapja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Zseniális trükkel harcolnak a szárazság ellen a Balaton közeli falu kertjében: elsőre tónak néznéd, de nem az
2
2 hete
Egy korszak zárul le a Járai-házaspár életében: végleg megválnának ikonikus otthonuktól - ennyiért árulják a budapesti ingatlant
3
2 hete
Újabb legendás étterem húzza le a rolót: őszintén vallottak arról, mi vezetett idáig
4
4 napja
Sokmilliós fejlesztés jön a vidéki nagyvárosban: új üzletház és McDonald’s is érkezhet
5
2 hete
Leander metszése ősszel: így végezd a metszést és az átültetést a hideg előtt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Virtuális kártya
egy olyan, kizárólag internetes vásárlásra használható bankkártya, amelyhez PIN kód nem kapcsolódik. Biztonságos, mivel a kártyához alapesetben 1 Ft napi vásárlási limit kapcsolódik, így a vásárlást a Bank csak akkor engedélyezi, amikor a limit összegét megemeled. A napi limit összegét kizárólag Te tudod módosítani telebankon keresztül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 5. 12:04
Személyesen a német hírszerzés vezetője mondta be: küszöbön egy erőszakos konfliktus Oroszországgal, egyre durvul a helyzet
Pénzcentrum  |  2026. október 5. 11:28
Euróbevezetés Magyarországon: brutális löketet adhatna a gazdaságnak, ha végre elindulnának a tárgyalások
Agrárszektor  |  2026. október 5. 11:31
Durva krízis közeleg: ha nem lépünk, eltűnhet a magyar cukor a boltokból