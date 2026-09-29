Gyorsan elfogyott a nyitás utáni lendület a magyar tőzsdén, a BUX kedd délelőtt mínuszba fordult, miközben a vezető európai részvényindexek szerény emelkedést mutattak.
Elege van a megyékből a Balatonnak: komoly lépésre szánták el magukat a háttérben
A Balaton körül újra előkerült az önálló régió gondolata: a Balatoni Szövetség elnöksége levélben fordult az üdülőrégió öt országgyűlési képviselőjéhez. A szervezet közös balatoni képviseletet és egy önálló fejlesztési program kidolgozását sürgeti, miközben hosszabb távon azt szeretnék elérni, hogy a Balaton önálló fejlesztési egységként jelenjen meg a hazai és az uniós fejlesztéspolitikában.
Nem igazodnak a megyehatárokhoz
A Balatoni Szövetség szerint a tó egységes természeti, gazdasági és társadalmi térség, miközben a víz, a part menti települések és a közlekedési rendszer nem igazodik a megyehatárokhoz. Éppen ezért a szervezet szerint a tó védelmét, a vízbiztonságot, a közlekedést, az egész éves turizmust, a helyi gazdaságot és a lakhatást is közös balatoni ügyként kellene kezelni.
A mostani helyzetben a Balaton három NUTS2 régióhoz tartozó területeket érint, ezért a szövetség szerint közös képviseletre és egységes fejlesztési szemléletre lenne szükség. Nem új párhuzamos intézményrendszert építenének, hanem azt szeretnék, hogy az érintett önkormányzatok, gazdasági szereplők, civil és szakmai szervezetek közösen határozzák meg a legfontosabb balatoni célokat- írta meg a Hírbalaton..
Már most lépnének
A hosszabb távú cél az önálló Balatoni Régió, de a Balatoni Szövetség szerint ennek létrehozása nem történhet egyik napról a másikra. Egy önálló közigazgatási vagy NUTS2-besoroláshoz magyar törvényi és intézményi döntésekre, a területi lehatárolásra, valamint uniós egyeztetésre és jóváhagyásra is szükség lenne.
Ezért két párhuzamos folyamatot indítanának el. Egyrészt már a jelenlegi keretek között egységes balatoni képviseletet és közös fejlesztési programot építenének, másrészt szakmailag előkészítenék, hogy a következő uniós ciklusban a Balaton önálló fejlesztési egységként jelenhessen meg.
A szervezet szerint ebben fontos szerepe lehet a Balaton Fejlesztési Tanácsnak is. Azt szeretnék, ha a térség önkormányzatait képviselő Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége ismét szavazati joggal rendelkező rendes tagként vehetne részt a Tanács munkájában.
Már a következő uniós pénzekre készülnek
A Balatoni Szövetség szerint a 2021–2027-es uniós ciklusban még elérhető forrásokat is érdemes lenne áttekinteni, és ezekhez balatoni fókuszú fejlesztési javaslatokat készíteni. Kiemelt területként említik a tó és vízgyűjtőjének védelmét, az élhető településeket, a közlekedési kapcsolatokat, az egész éves turizmust és gazdaságot, valamint a helyi lakhatást és a munkaerő megtartását.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A következő, 2028–2034 közötti uniós tervezési időszakra pedig már külön programmal készülnének. A céljuk, hogy a Balaton saját térségi célokkal, mérhető eredményekkel és elkülöníthető finanszírozási igénnyel jelenjen meg az Országos Fejlesztési Programban. Ehhez területi, szakmai, jogi és finanszírozási alapdokumentumokat is készítenének.
Az önálló régió gondolata nem most jelent meg először. A Balatoni Szövetség szeptember 23-i elnökségi ülésén is napirenden volt Gál Lajos gyenesdiási és Bercsényi László balatonalmádi polgármesterek önálló Balaton-régió létrehozását célzó kezdeményezése.
A mostani levélben a Balatoni Szövetség azt hangsúlyozza: nem várnának addig, amíg egy esetleges intézményi átalakítás megoldja a térség problémáit. A jelenlegi keretek között is egységesebb képviseletet és közös fejlesztési prioritásokat szeretnének, miközben előkészítenék a Balaton önálló fejlesztési egységként való megjelenését.
Hoppá, a háromfogásos menük most fix áron érhetők el, de az asztalt érdemes időben lefoglalni. Érdemes hát időben csatlakozni az Országos Étterem Héthez!
Már a földről is döbbenetes a látvány: újabb felvételek készültek a kiszáradt, hősokkot kapott Börzsönyről
Már a földről is döbbenetes a látvány: újabb felvételek mutatják, milyen pusztítást végzett az aszály a Börzsöny erdeiben.
Závodon nemcsak a régi sváb házakat és a falu hagyományos arculatát próbálják megőrizni: most a kertekben megbújó, sokszor több évtizedes gyümölcsfák kerültek a figyelem középpontjába.
Közel nyolc évtized után újabb részletek derülhetnek ki egy második világháborús tragédiáról: különleges repülőroncsot tártak fel Ajka külterületén.
Durva pusztítás a közkedvelt Duna-parton: védett, egyedülálló természeti csodát taroltak le a munkagépek
Nemcsak a Duna medrét bolygatták meg az alsógödi rév környékén: természetkárosítás gyanúja miatt is bejelentést tettek, mert védett források is érintettek lehetnek.
A hírek szerint új tulajdonosa lett az ADA bútorgyártó vállalatcsoportnak: a horvát bútoripari vállalkozó, Renato Radić vette át a céget.
Ez bőven nem csak a piacozásról szól; napi 16 óra kőkemény munka az ősi mesterség. Ilyen ma a megélhetés egy zalai családi szilvaaszalóban. Megéri?
Bezárják a rózsadombi és a hirdi postahivatalt a vidéki nagyvárosban, miután a település nem tudja tovább vállalni a finanszírozásukat.
Vénasszonyok nyara köszönt ránk, nincs mire várni: irány a természet! Mutatunk 10+1 különleges hazai tanösvényt, ahol lovak, vulkánok és túlélőleckék várnak.
Íme a régi magyar konyha válasza a steak-őrületre: a titok, amitől omlós lesz az Esterházy-rostélyos is
Miért eszünk ma jóval kevesebb marhahúst, és hogyan született egyetlen húsrészből ennyi legendás magyar fogás? A rostélyosok nyomába eredtünk.
Zseniális trükkel harcolnak a szárazság ellen a Balaton közeli falu kertjében: elsőre tónak néznéd, de nem az
Nem mindennapi módon hasznosítják az esővizet Alsópáhokon: a településen kialakított esőkert most működés közben is megmutatta, hogyan lehet helyben tartani a csapadékot.
Döbbenetes látvány a Börzsönyben: szabályosan elszáradtak az erdők, ilyenre még nem volt példa + Fotók
A szakember szerint ilyen mértékű változást korábban még nem tapasztaltak a térségben.
Vészjósló változás az ismert magyar tónál: különös ragadozók vették át az uralmat a kiszáradt mederben
Érdekes változást figyeltek meg a kardoskúti Fehér-tó környékén: megjelent a hangyafarkas, miközben egyre több bordói tücsökkel is találkoznak a szakemberek.
Húsz éve húzódik a palini zajvédő fal ügye. A Nagykanizsa Palin városrészében élők az M7-es autópálya 2007-es átadása óta jelzik, hogy a forgalom jelentős zajterhelést...
Az állam hét pályaművet is megvásárolt, amelyek alapján átfogó mesterterv készülhet.
Végleg befellegzett a vidéki belvárosi üzleteknek? Elkeseredett harcot vívnak a magyar kereskedők a túlélésért
Mégis mi történik Szombathely belvárosában? Már 16 üzlethelyiség áll üresen a Fő tér környékén, és ez senkinek sem jó hír.
Drámai a helyzet a Balatonnál: történelmi mélyponton a vízállás, már a hajózást is akadályozza a vízhiány
Történelmi mélypontra, mindössze 33 centiméterre csökkent a Balaton átlagos vízállása a csütörtöki mérések alapján.
Ha hétvégén beütne a lottóötös, akár egy komplett tóparti étteremre is elkölthetnénk a nyeremény egy részét: 580 millió forintért most eladó a veresegyházi Éden Lounge.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank