Elege van a megyékből a Balatonnak: komoly lépésre szánták el magukat a háttérben

A Balaton körül újra előkerült az önálló régió gondolata: a Balatoni Szövetség elnöksége levélben fordult az üdülőrégió öt országgyűlési képviselőjéhez. A szervezet közös balatoni képviseletet és egy önálló fejlesztési program kidolgozását sürgeti, miközben hosszabb távon azt szeretnék elérni, hogy a Balaton önálló fejlesztési egységként jelenjen meg a hazai és az uniós fejlesztéspolitikában.

Nem igazodnak a megyehatárokhoz

A Balatoni Szövetség szerint a tó egységes természeti, gazdasági és társadalmi térség, miközben a víz, a part menti települések és a közlekedési rendszer nem igazodik a megyehatárokhoz. Éppen ezért a szervezet szerint a tó védelmét, a vízbiztonságot, a közlekedést, az egész éves turizmust, a helyi gazdaságot és a lakhatást is közös balatoni ügyként kellene kezelni.

A mostani helyzetben a Balaton három NUTS2 régióhoz tartozó területeket érint, ezért a szövetség szerint közös képviseletre és egységes fejlesztési szemléletre lenne szükség. Nem új párhuzamos intézményrendszert építenének, hanem azt szeretnék, hogy az érintett önkormányzatok, gazdasági szereplők, civil és szakmai szervezetek közösen határozzák meg a legfontosabb balatoni célokat- írta meg a Hírbalaton..

Már most lépnének

A hosszabb távú cél az önálló Balatoni Régió, de a Balatoni Szövetség szerint ennek létrehozása nem történhet egyik napról a másikra. Egy önálló közigazgatási vagy NUTS2-besoroláshoz magyar törvényi és intézményi döntésekre, a területi lehatárolásra, valamint uniós egyeztetésre és jóváhagyásra is szükség lenne.

Ezért két párhuzamos folyamatot indítanának el. Egyrészt már a jelenlegi keretek között egységes balatoni képviseletet és közös fejlesztési programot építenének, másrészt szakmailag előkészítenék, hogy a következő uniós ciklusban a Balaton önálló fejlesztési egységként jelenhessen meg.

A szervezet szerint ebben fontos szerepe lehet a Balaton Fejlesztési Tanácsnak is. Azt szeretnék, ha a térség önkormányzatait képviselő Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége ismét szavazati joggal rendelkező rendes tagként vehetne részt a Tanács munkájában.

Már a következő uniós pénzekre készülnek

A Balatoni Szövetség szerint a 2021–2027-es uniós ciklusban még elérhető forrásokat is érdemes lenne áttekinteni, és ezekhez balatoni fókuszú fejlesztési javaslatokat készíteni. Kiemelt területként említik a tó és vízgyűjtőjének védelmét, az élhető településeket, a közlekedési kapcsolatokat, az egész éves turizmust és gazdaságot, valamint a helyi lakhatást és a munkaerő megtartását.

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A következő, 2028–2034 közötti uniós tervezési időszakra pedig már külön programmal készülnének. A céljuk, hogy a Balaton saját térségi célokkal, mérhető eredményekkel és elkülöníthető finanszírozási igénnyel jelenjen meg az Országos Fejlesztési Programban. Ehhez területi, szakmai, jogi és finanszírozási alapdokumentumokat is készítenének.

Az önálló régió gondolata nem most jelent meg először. A Balatoni Szövetség szeptember 23-i elnökségi ülésén is napirenden volt Gál Lajos gyenesdiási és Bercsényi László balatonalmádi polgármesterek önálló Balaton-régió létrehozását célzó kezdeményezése.

A mostani levélben a Balatoni Szövetség azt hangsúlyozza: nem várnának addig, amíg egy esetleges intézményi átalakítás megoldja a térség problémáit. A jelenlegi keretek között is egységesebb képviseletet és közös fejlesztési prioritásokat szeretnének, miközben előkészítenék a Balaton önálló fejlesztési egységként való megjelenését.