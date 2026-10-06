Drámai mentőakció a kedvelt wellnesshotelnél: a súlyos aszály miatt azonnal lépni kellett

Nemcsak a földeken és a patakokban hagyott nyomot a 2026-os aszály: egy móri wellnesshotel 25 éve meglévő tava is teljesen kiszáradt. A Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Ribizlis-tó eltűnt, a benne élő halakat pedig le kellett halászni és sürgősen áttelepíteni.

Szomorú hírt osztott meg vendégeivel a Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark: 25 év után eltűnt a birtok egyik tavacskája, a Ribizlis-tó. A szálloda Facebook-bejegyzése szerint a tóban sok száz hal élt, és a vendégek számára is kedvelt látványosság volt, hiszen nap mint nap el lehetett sétálni mellette a Vértesre nyíló környezetben. Még stéget is építettek a tóhoz, hogy a vendégek a víz mellett pihenhessenek. Mostanra azonban a tó helyén már csak a kiszáradt meder maradt.

A hotel beszámolója szerint a 2026-os aszály miatt a tó annyira kiszáradt, hogy minden halat le kellett halászni és áttelepíteni. A bejegyzésben külön megköszönték Galyas Lászlónak és barátjának, hogy segítettek a halak kimentésében.

A hotel most azt kérdezi: vajon lesz még tó? A bejegyzéshez régi fényképeket is várnak a vendégektől és követőktől, hogy felidézzék, milyen volt a Ribizlis-tó, amikor még víz borította.

2026-ban nem kímélte a szárazság Magyarországot

Tudjuk jól, a történet nem egyedi jelenség, hanem egy rendkívül száraz év helyi következménye. A HungaroMet szeptember végi elemzése szerint az aszályos nyár után a szeptember is kifejezetten száraz maradt. Az elmúlt 30 nap csapadékösszege akkor 30–60 milliméterrel maradt el az ilyenkor szokásostól, 90 napos időtávon pedig 100–180 milliméteres csapadékhiányt mértek. A meteorológiai szolgálat szeptember 24-én közzétett elemzése még ennél is súlyosabb képet festett: 2026 nyara 1901 óta a legszárazabb nyár volt Magyarországon, miközben a második legmelegebb nyárként értékelték.

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A vízhiány ráadásul nem csak a felszíni vizeket érinti. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a tartós csapadékhiány miatt a talajvízszintek is jelentősen az átlagos értékek alatt alakultak, az Alföld jelentős részén például 1–2 méterrel a 30 éves átlag alatt voltak.