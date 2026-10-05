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Felhizlalták az ország legnagyobb tökét az Őrségben: kisteherautóval kellett elszállítani a 481 kilós óriást + Videó
Van az a tök, amit az ember betesz a kosárba, és hazavisz. Na, és van az, amelyikhez már kisteherautó kell.
Szakonyfaluban idén egy ilyen gigászi példány nőtt: 481 kilogrammot nyomott az óriástök, amelyet az Őrségi Tökfesztiválra szüreteltek le. A Gotthárd TV videójában az ország legnagyobb tökeként mutatták be a hatalmas termést, amelyet nem is lehetett egyszerűen felemelni és feltenni valahová: kisteherautóval szállították.
És persze egy ekkora tök nem nő csak úgy magától. A videóban elhangzik, hogy sok munka és nagy odafigyelés kell ahhoz, hogy ekkorára fejlődjön, a növényt pedig május közepe körül ültették el. A végeredmény: egy 481 kilós óriás, amely mellett azért elég kicsinek tűnik egy átlagos sütőtök. Ha valaki ebből akarna töklámpást faragni, valószínűleg nem egy délutáni programmal kellene számolnia.
Az őrségi óriástökök egyébként nem most először produkálnak elképesztő méreteket. 2024-ben egy 519 kilogrammos, Superman nevű tök nyerte az országos óriástök-mérő versenyt, amelyet szintén a Szakonyfaluban élő Vajda Ádám termesztett. Egy évvel korábban pedig 555,5 kilós példánya került az Őrségi Tökfesztiválra.
Az idei fesztiválon kiállított 481 kilós példány tehát méretben ugyan nem előzött meg minden korábbi őrségi rekordot, de egy biztos: ezt a tököt már nem lehetett csak úgy bedobni a csomagtartóba.
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