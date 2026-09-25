Döbbenetes látvány a Börzsönyben: szabályosan elszáradtak az erdők, ilyenre még nem volt példa + Fotók

Szokatlan látvány fogadta a szakembert a Börzsönyben: már augusztus végén nagy területeken elszáradt a fák lombja. A jelenség nem a szokásos korai őszi lombszíneződés, hanem gyors kiszáradás volt, amely az augusztusi hőhullám után alakult ki. A szakember szerint ilyen mértékű változást korábban még nem tapasztaltak a térségben.

Szokatlan és aggasztó változásokat figyeltek meg a Börzsöny erdeiben az idei nyáron. Molnár Ábel Péter környezetgazdálkodási agrármérnök friss felvételeket tett közzé a térségről, amelyeken nagyobb területeken látható elszáradt lomb. A szakember szerint a jelenség különösen a kocsánytalan tölgy és cser uralta állományokat érinti.

A látvány azonban nem egyszerűen arról szól, hogy idén korábban kezdődött az ősz. A fák lombja már augusztus végén száradni kezdett, ráadásul a folyamat gyorsan zajlott: a zöld lomb rövid idő alatt szürkés, majd sárgás színűvé vált. A szakember ezt az augusztusi hőhullámmal hozza összefüggésbe.A Börzsönyben az elmúlt években is komoly aszályokkal kellett megküzdeniük az erdőknek, ilyen jelenséget azonban a szakember korábban nem tapasztalt a térségben. Azt is hangsúlyozza, hogy egyelőre nehéz pontosan megmondani, mekkora lehet a tényleges pusztulás, de a látottak alapján jelentős károkra lehet számítani.

A mostani helyzet azért is figyelemre méltó, mert az idei nyár rendkívül száraz és meleg volt. A HungaroMet szeptember 24-i agrometeorológiai elemzése szerint a szárazság országos szinten továbbra sem szűnt meg, és az elmúlt 90 napban több térségben 100–160 milliméteres csapadékhiány alakult ki a sokéves átlaghoz képest.

A Börzsönyben látottak így újabb jelei lehetnek annak, hogy a tartós vízhiány és a szélsőséges nyári hőterhelés az erdőket is egyre komolyabban próbára teszi. Hogy a most elszáradt lomb mögött pontosan mekkora mértékű fapusztulás áll, azt azonban csak később lehet biztosan megállapítani.