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Súlyos hír érkezett a balatoni horgászoknak: az aszály miatt idén minden kiló számít

HelloVidék
2026. október 6. 13:45

Az idei aszály a balatoni haltelepítést is megnehezíti: gyengébb süllőtermésre számítanak, miközben évente 6 ezer kilogramm süllőt kell a tóba telepíteni. Az alacsony vízállás ráadásul azt is meghatározza, hol engedhetik szabadon a halakat. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. szerint ezért most minden kisebb szállítmány számít.

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Megkezdődött az őszi haltelepítés fő időszaka a Balatonnál, de idén az időjárás alaposan átírja a terveket. A 2026-os aszály miatt gyengébb süllőtermésre számítanak, így bizonytalanná vált, hogy sikerül-e teljesíteni az éves, 6000 kilogrammos süllőtelepítési kötelezettséget.

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A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. szeptember 28-án kezdte meg az őszi haltelepítés fő időszakát az irmapusztai halgazdaság 9-es tavának hajnali lehalászásával. Nagy Gábor, a társaság horgászati ágazatvezetője a Sonline-nak elmondta: a kifogott süllőket és pontyokat köztes tárolás nélkül, közvetlenül a szállítójárművekre rakják, hogy minél hamarabb a Balatonba kerüljenek - írta a Sonline.hu.

Az alacsony vízállás is keresztülhúzza a számításokat

Nemcsak a halak mennyisége okoz idén nehézséget. A Balaton alacsony vízállása miatt kevesebb helyszín alkalmas a telepítésre. A halakat strandokon nem engedik szabadon, kizárólag olyan kikötőmedencéket választanak, ahol megfelelő a vízmélység. A balatonlellei kikötőben például több mint kétméteres vízbe érkezhettek a szállítmányok.

A társaság arra is figyel, hogy a kötelezően telepítendő, évente 300 tonna ponty egyenletesen jusson el a Balaton három medencéjébe. A ragadozóhalak kihelyezésénél pedig szintén a megfelelő vízmélység az egyik legfontosabb szempont.

Minden kisebb süllőszállítmány számít

Süllőből már az őszi telepítés fő időszaka előtt is több szállítmány érkezett a tóhoz. Szeptember 25-én például 236 kilogramm egy- és kétnyaras süllőt engedtek a Balatonba a balatonföldvári hajókikötőben. Ez már a negyedik fuvar volt azon a héten, így néhány nap alatt összesen 780 kilogramm süllő került a tóba. Ezt követően a balatonlellei kikötőbe is érkezett további mintegy 100 kilogramm ragadozóhal.

A kisebb szállítmányokat időnként kifogásolják a horgászok, a halgazdálkodási társaság szerint azonban ezeknek is komoly jelentőségük van: a kisebb tételek összeadódva érdemben hozzájárulnak az éves 6000 kilogrammos vállalás teljesítéséhez.

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„Az aszály miatt idén nem várható erős termés, de ennek ellenére szeretnénk teljesíteni a vállalásunkat” – közölte a társaság. Ehhez szerintük minden lehetőséget meg kell ragadni, és a kisebb tételeket is mielőbb a Balatonba kell telepíteni.

Bárki megnézheti, hogyan kerülnek a halak a Balatonba

A haltelepítések nyilvánosak, vagyis az érdeklődők személyesen is megnézhetik, hogyan érkeznek a halak a tóhoz. A társaság a honlapján előre közzéteszi a következő napra tervezett telepítéseket, a „percről percre” tudósításban pedig az is követhető, hogy mikor és melyik helyszínre érkezik a szállítmány.

Az idei őszön tehát nemcsak az a kérdés, mennyi halat sikerül a Balatonba telepíteni, hanem az is, hol van még elegendő víz ahhoz, hogy biztonságosan ki lehessen engedni őket.
Címlapkép: Getty Images
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