Nem csak családi házak és lakások között válogathat az, aki most ingatlant keres. Az aktuális hirdetések között egészen különleges épületekre is bukkanhatunk: Borsodban például egykori...
Figyelem, medveveszély miatt riasztottak Szabolcsban: két falu határában is feltűnt a ragadozó
Medve kóborolt vasárnap kora este Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Túristvándi és Szatmárcseke külterületén. A szatmárcsekei önkormányzat arra kéri a környéken élőket és a gazdálkodókat, hogy a külterületeken fokozott óvatossággal közlekedjenek.
Medvét láttak 2026. október 4-én, vasárnap a kora esti órákban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Túristvándi és Szatmárcseke külterületén. Az észlelésről Szatmárcseke önkormányzata adott tájékoztatást a közösségi oldalán. A közlemény szerint az állat a két település külterületén tűnt fel, azt azonban nem részletezték, hogy pontosan melyik területen látták, illetve az sem ismert, hogy a medve az észlelés után merre haladt tovább.
A figyelmeztetés elsősorban azokra vonatkozik, akik a környék erdős, illetve mezőgazdasági területein dolgoznak vagy tartózkodnak. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot és a térségben gazdálkodókat, hogy ezeken a területeken fokozott óvatossággal közlekedjenek. A mostani észlelés kapcsán egyelőre nincs további információ arról, hogy az állat meddig maradhat a térségben, illetve történt-e újabb észlelés a vasárnap esti bejelentés óta.
Aki medvét lát, annak érdemes elkerülnie az állat megközelítését, és nem szabad megpróbálni követni vagy sarokba szorítani.
Felhizlalták az ország legnagyobb tökét az Őrségben: kisteherautóval kellett elszállítani a 481 kilós óriást + Videó
Van az a tök, amit az ember betesz a kosárba, és hazavisz. Na, és van az, amelyikhez már kisteherautó kell.
Második világháborús, német gyártmányú, 250 kilogrammos rombolóbomba és egy szintén német, 50 kilogrammos bomba került elő a Pest megyei Vecsés külterületén- írta a MH 1....
Meghalt a legendás magyar gróf: egykori kastélyában élt bérlőként, mindent feltett a család örökségéért
Elhunyt gróf Károlyi László, Fót díszpolgára, a Károlyi család örökségének egyik ismert őrzője. A halálhírt Fót városa közösségi oldalán közölte.
Befuccsolt a balatoni luxusterv: nem épülhet meg a gigantikus magánvilla, visszakaphatják a mesés partot a magyarok
Nem ez volt az egyetlen próbálkozás a szóban forgó telek beépítésére.
Egészen újragondolná a Hévízi-tó és a Szent András Reumakórház környezetét a BIVAK kiemelt megvételt nyert pályaműve.
Nem kér a víztározónak, gyümölcsmosónak hazudott medencékből Tihany: elbontatják a kamu nyárikonyhát is, repült a bírság
A bontás mellett 680 ezer forintos örökségvédelmi bírságot is kiszabtak.
A református közösség már az 1595-ös templomösszeírás idején használta az itt álló középkori kőtemplomot.
Mutatjuk, mikor érdemes ősszel visszavágni a levendulát, hogyan működik a dugványozás és a bujtás, és mire figyelj a tél előtt.
Üres kosarak, szomjazó erdők: tragikus az idei szezon, de a vasi gombász szerint nincs minden veszve
Az elmúlt hetekben azonban már megjelent egy-két gombafaj, így még nincs minden veszve – mesélte a HelloVidéknek Varga Tamás szombathelyi gombász.
Országosan egyedülálló Mesetér nyílik autizmusban, ADHD-ban érintett, és más kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára Miskolcon
Aknamezővé változtatja a magyar utakat a királydinnye: a nyári forróság miatt durván elterjedt ez a veszedelmes növény
Az első pillantásra ártalmatlan, apró sárga virágú növény, a királydinnye olyan mértékű defekthullámot és bosszúságot okoz Magyarországon, amilyenre évek óta nem volt példa.
Az Év Tájháza 2026: a Dr. Kéri Muzeális Gyűjtemény érdemelte ki a rangos elismerést, a Tájházszövetség XXIII. Országos Találkozóján, Orfűn adták át az Év Tájháza...
Ősszel különösen jól esnek a régi, bekuckózós finomságok. A Gasztromesékben most vargabéles, pozsonyi kocka és máglyarakás, három klasszikus tepsis desszert kerül sorra.
Mezítláb tapossák a sarat, földet, vizet és pelyvát gyúrnak, majd ebből kunyhót építenek – nem egy régi falusi életképet látunk, hanem szekszárdi gyerekeket, akik egy...
Már nemcsak a vízszinttel van gond a népszerű horgászparadicsomban, a Maconkai-víztározónál: az aszályos időszak miatt már a halállományt is át kellett menteni.
Bár a strandszezonnak vége, októberben sem marad program nélkül a Balaton: szüreti mulatságok, gasztrofesztiválok, borkóstolók, túrák és családi programok várják.
Skót stílusú lovagvár mellett rohad szét az elhagyott gyógyuszoda: döbbenetes, mi maradt belőle + Videó
Szívszorító látni is! Beteg gyerekek tanultak itt úszni, sőt szauna is működött benne. Ma üresen áll a somogyi szanatórium egykori gyógyuszodája és a kastély is.
Nemcsak az erdők fái szomjaznak: a szárazság a vadakat is megviseli, a szarvasok mozgásán, kondícióján és az agancs fejlődésén is érezteti a hatását.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.