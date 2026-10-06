Figyelem, medveveszély miatt riasztottak Szabolcsban: két falu határában is feltűnt a ragadozó

Medve kóborolt vasárnap kora este Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Túristvándi és Szatmárcseke külterületén. A szatmárcsekei önkormányzat arra kéri a környéken élőket és a gazdálkodókat, hogy a külterületeken fokozott óvatossággal közlekedjenek.

Medvét láttak 2026. október 4-én, vasárnap a kora esti órákban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Túristvándi és Szatmárcseke külterületén. Az észlelésről Szatmárcseke önkormányzata adott tájékoztatást a közösségi oldalán. A közlemény szerint az állat a két település külterületén tűnt fel, azt azonban nem részletezték, hogy pontosan melyik területen látták, illetve az sem ismert, hogy a medve az észlelés után merre haladt tovább.

A figyelmeztetés elsősorban azokra vonatkozik, akik a környék erdős, illetve mezőgazdasági területein dolgoznak vagy tartózkodnak. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot és a térségben gazdálkodókat, hogy ezeken a területeken fokozott óvatossággal közlekedjenek. A mostani észlelés kapcsán egyelőre nincs további információ arról, hogy az állat meddig maradhat a térségben, illetve történt-e újabb észlelés a vasárnap esti bejelentés óta.

Aki medvét lát, annak érdemes elkerülnie az állat megközelítését, és nem szabad megpróbálni követni vagy sarokba szorítani.