Akár állami kisajátításokkal is megállítanák a Balaton még megmaradt természetes partszakaszainak beépítését.
Szakértők figyelmeztetnek: olyan krízis közeleg a magyar erdőkben, amire nem volt még példa
Nem egyszerűen korábban érkezett meg az ősz a Börzsönybe: már a nyár közepén látványosan száradni kezdtek a fák lombjai. A szokatlan jelenségről Dr. Jakab Gusztáv, az ELTE egyetemi adjunktusa és természetfotós osztott meg felvételeket. A háttérben a rendkívüli hőség és a súlyos vízhiány állhat, a szakemberek szerint pedig az sem mindegy, milyen időjárás vár az erdőkre a következő években.
Miközben az őszi erdők színes lombja sokak számára a kirándulószezon egyik legszebb látványát jelenti, a Börzsönyben idén egészen más folyamatokra figyeltek fel. A fák egy részénél már a nyár közepén megindult a levelek száradása és idő előtti elvesztése. A jelenséget Dr. Jakab Gusztáv, az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézetének egyetemi adjunktusa mutatta be természetfotóin.
A Facebook-bejegyzés szerint a korai lombvesztés hátterében a 2026-os rendkívüli aszály és a tartós hőség állhat. Az idei nyár Magyarországon a mérések 1901-es kezdete óta a legszárazabb és a második legmelegebb volt a HungaroMet adatai alapján.
Nem a naptár szerint kezdődött az ősz
A fák lombjának korai száradása nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ősz érkezett meg hamarabb. Súlyos vízhiány esetén a növények olyan állapotba kerülhetnek, amelyben már nem képesek megfelelően pótolni az elveszített nedvességet. A tartós hőség fokozza a párologtatást, miközben a kiszáradó talajból egyre nehezebb elegendő vizet felvenni. A fák ilyenkor részben a lombfelület csökkentésével mérsékelhetik a vízveszteséget. Ez azonban nem veszélytelen alkalmazkodási reakció: a korai lombvesztés azt is jelezheti, hogy az állomány komoly stressznek van kitéve.
A HungaroMet elemzése szerint 2026 nyarán országos átlagban 23,4 Celsius-fok volt a középhőmérséklet, ami 2,6 fokkal haladta meg az 1991–2020-as éghajlati átlagot. A csapadék mennyisége jelentősen elmaradt a megszokottól, augusztus pedig a legszárazabb augusztus lett a mérések kezdete óta. A tartós vízhiány és a hőhullámok együttesen különösen nagy terhet róttak a növényzetre. A Börzsönyben tapasztalt lombszáradás így egy szélesebb körű, az egész országot érintő aszályos időszakba illeszkedik.
A következő évek dönthetik el, mi lesz a meggyengült fákkal
A korai lombvesztés után egyelőre nem lehet biztosan megmondani, hogy az érintett fák milyen arányban tudnak regenerálódni. Ebben az elkövetkező egy-két év időjárásának is fontos szerepe lehet.
Ha a fák számára kedvezőbb, csapadékosabb időszak következik, egy részüknek lehet esélye a felépülésre. Egy újabb száraz tavasz és forró nyár azonban tovább gyengítheti a már eleve megviselt állományokat.
A Börzsöny erdeinek állapotáról korábban Molnár Ábel Péter ökológus is aggasztó megfigyeléseket osztott meg. A Sokszínű Vidék szeptember 26-i cikke szerint Kóspallag közelében olyan erdőrészeket dokumentált, ahol a kocsánytalan tölgyek és a cseresek lombja nagy foltokban száradt el. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenség nem pusztán az őszi lombszíneződés előrehozódása volt: a levelek már augusztus végén is feltűnően rossz állapotban voltak.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az erdők tényleges károsodásának mértékét azonban hosszabb távon lehet majd pontosabban felmérni. A látványos lombszáradás önmagában még nem jelenti azt, hogy minden érintett fa elpusztul, de komoly figyelmeztető jel.
A zárt erdők helyén idővel más növénytársulások jelenhetnek meg
A változások hosszabb távon a Börzsöny déli, szárazabb lejtőinek növényzetét is átalakíthatják. Ha a meleg és a csapadékhiány tartósan megnehezíti a jelenlegi erdőtípusok fennmaradását, egyes területeken a zárt erdők helyét szárazságtűrőbb növénytársulások vehetik át.
A lehetséges változások között a bokorerdők, a sziklagyepek és a sztyepprétek térnyerése is felmerül. Ez azonban nem egyik évről a másikra bekövetkező, biztos folyamat: a jövőbeni erdőszerkezetet az időjárás mellett a talaj adottságai, a fafajok alkalmazkodóképessége és az erdők megújulásának lehetőségei is befolyásolják. A jelenség ráadásul nem kizárólag Magyarországot érinti. Jakab Gusztáv a horvátországi Plitvicei Nemzeti Parkban is hasonló, idő előtti lombvesztésről számolt be.
Megvan, miért őrizte a nagyi a régi vaslábast: a szuper szaftos rakott krumpli és brassói káposzta titka
Mindjárt elmondjuk, miért is jó például egy szaftos, nagyi féle rakott krumplit vagy egy erdélyies, savanyú káposztás rakottast épp lyen öntöttvas edényben készíteni.
Ősszel Kőszegen valahogy minden adott egy jó kis kiruccanáshoz. Sült gesztenye illata, macskaköves utcák, erdők és hegyek, a vár körül pedig egy egész hétvégére beindul...
Mintha óriási karmok nyúlnának ki a Duna medréből: különleges, több tízmillió éves földtani képződmények váltak láthatóvá a folyó rendkívül alacsony vízállásánál.
Holdbéli táj, kopár tómeder és alig csordogáló patak: lesújtó videó került fel a TikTokra a Lázbérci-víztározóról.
Használt autó áráért saját borospincéd is lehet a világhírű borvidéken: van, amihez borkápolna is jár
Egy több száz éves pincejárat, egy borkápolnával felszerelt szőlőfeldolgozó, sőt, egy egész vendéglátóhely is gazdát cserélhet Tokaj-Hegyalján.
Hamarosan bezárhat a kőszegi dm drogéria, a hír pedig máris megmozgatta a helyieket. A Pogányi úti üzlet megmaradásáért online petíció indult.
Ebben az aszályos, hihetetlenül száraz őszben is akadnak kincsek a kiszáradt erdőszéleken: már messziről világítanak a tűzpiros bogyók. Apropó, ismeritek a galagonyát?
Közeledik a Simon-Júdás-napi vásár: Sárvár 2026-ban is várja a látogatókat, itt a részletes program és minden más tudnivaló
Október 23–24-én ismét megtelik Sárvár belvárosa árusokkal, vendéglátósokkal és vásározókkal a Simon Júdás napi vásáron.
Ha az ősz egyik hétvégéjén még beiktatnátok egy balatoni kiruccanást, Tihany októberben is tartogat jó programokat.
Elképesztő pofátlanság a Balatonnál: alig egy hete nyílt meg az új látványosság, máris ellopták a lényeget
Alig egy hete nyílt meg Fonyód új családi attrakciója, máris akadt, aki szépen ellopta belőle a lényeget. A Fonyódi Meseösvény kincsesládájából eltűnt a lakattal lezárt...
Új fogadóépület, legalább 5000 négyzetméternyi plusz zöld, megújuló sétányok és kapcsolódás a Balatoni Bringakörúthoz – kiválasztották a keszthelyi Városi Strand fejlesztésének tervezőjét.
A Mátrafüred és Mátraháza között fekvő Sástó Magyarország legmagasabban fekvő tava, és a környék egyik kedvelt kirándulóhelye. A tó azonban mára hűlt helye:(
Hatalmas a baj a leégett vidéki gyógyfürdőnél: azonnali hatállyal szerződést bontottak, nyomozás indulhat
Felmondta a tamási fürdő helyreállítására kötött szerződést a város önkormányzata, amely 2025-ben 910 millió forintos állami támogatást kapott a rekonstrukcióra.
Időzített bomba ketyeg a magyar erdőkben: egyre gyorsabban terjed ez a cuki, de annál veszélyes ragadozó
Elsőre akár aranyosnak is tűnhet a magyar erdőben egyre sűrűbben felbukkanó mosómedve, a háttérben azonban komoly természetvédelmi problémák húzódhatnak meg.
Azt hitted, októberre kihalt a Balaton? Sztárfellépők, ingyenes programok és halas finomságok jönnek
Ősszel is érdemes lehet útra kelni a Balatonhoz, különösen akkor, ha egy jó halas fogás, egy koncert vagy egy családi program is belefér a hétvégébe.
Újabb helyszínen bukkantak a védett közönséges vízilófarkra a Kis-Balatonon, ráadásul a korábban ismertnél jóval nagyobb, több ezer hajtásból álló állományt fedeztek fel.
Nem mindennapi látványban lehetett részük azoknak, akik a Nyírszőlős melletti elkerülő úton jártak: egy hatalmas termetű jávorszarvas tűnt fel az út közelében. Az állatról videó...
Tragikus körülmények között halt meg egy végzős diák Keszthelyen: hiába küzdöttek a mentők az életéért
Egy keszthelyi iskolai program során tragikus körülmények között életét vesztette a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős diáklánya.
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
-
A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
-
Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.