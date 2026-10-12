Rühesség ütötte fel a fejét egy Heves megyei idősotthonban: megszólalt az igazgató, egy embert elkülönítettek

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Rühfertőzés ütötte fel a fejét a pétervásárai idősek otthonában. Az intézmény vezetése és az egészségügyi szakemberek már megkezdték az érintettek kezelését, valamint megtették a szükséges higiéniai óvintézkedéseket a fertőzés továbbterjedésének megakadályozására - írja a 24.hu
A megbetegedésekre azután derült fény, hogy az intézmény több lakója is erős viszketésre és jellegzetes kiütésekre panaszkodott. Az orvosi vizsgálatok gyorsan megerősítették, hogy a tüneteket rühatka okozza. Mivel ez a kórokozó zárt közösségekben – így a szociális intézményekben is – rendkívül könnyen terjed közvetlen fizikai érintkezés útján, az otthon azonnal életbe léptette a megfelelő járványügyi protokollt.
Az érintett idős gondozottakat elkülönítették a többiektől, és azonnal megkapták a szükséges speciális krémkezelést, amely elpusztítja az atkákat. Ezzel párhuzamosan teljes körű fertőtlenítés indult az épületben, a textíliákat, ágyneműket és a lakók ruházatát magas hőfokon mossák ki, a szobákat és a közösségi tereket pedig alaposan kitakarítják.
Az illetékes egészségügyi hatóságokat azonnal értesítették a történtekről. A helyzetet jelenleg ellenőrzés alatt tartják, a szakemberek pedig hangsúlyozzák, hogy az időben megkezdett beavatkozásnak köszönhetően a fertőzés jól kordában tartható, így a lakók egészsége nincs veszélyben.
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