Rendkívüli hír érkezett a Balatonról: tonnaszámra érkeznek a pontyok a kikötőkbe

Ősszel sem áll le a haltelepítés a Balatonnál: október elején több kikötőben is pontyok kerültek a tóba, a következő hetekben pedig további szállítmányok érkezhetnek. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. október 7-i adatai szerint az idei telepítés eddig elérte a 109 tonnát, de az éves vállalásnak még csak valamivel több mint a harmadát teljesítették.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. hivatalos beszámolója szerint október 7-én Siófokon folytatódott a munka: a BAHART kikötőben 2070 kilogramm, fogható méretű, háromnyaras pontyot engedtek a Balatonba. Ezzel az idei telepítés összmennyisége 109 020 kilogrammra emelkedett.

Több balatoni kikötőben is dolgoztak

Október 5-én három helyszínen zajlott haltelepítés. A tihanyi kutatóintézeti kikötőben 4910 kilogramm, Balatonszemesen 3300 kilogramm, Siófokon pedig további 2160 kilogramm pontyot engedtek a tóba. A három helyszínen összesen több mint 10 tonna hal került a Balatonba.

A telepítés másnap, október 6-án is folytatódott: Badacsonyban újabb háromnyaras pontyokat helyeztek a vízbe. Az aznapi munkával az éves összesítés 106 950 kilogrammra nőtt, majd a siófoki telepítés után elérte a 109 020 kilogrammot.

Még messze a 300 tonnás éves cél

A társaság éves telepítési kötelezettsége 300 ezer kilogramm ponty. Az október 7-i adatok alapján ennek körülbelül 36 százalékát teljesítették, vagyis még mintegy 191 tonna hiányzott a vállalt mennyiségből.

A halgazdálkodási társaság korábbi tájékoztatása szerint az őszi időszak a pontytelepítés fő szezonja, mert ilyenkor halásszák le a tógazdaságok halastavait. A telepítés tehát a következő időszakban is folytatódhat, a konkrét helyszínek és mennyiségek azonban az aktuális tógazdasági fogástól is függnek. A társaság október 11-i előrejelzése szerint másnap, vagyis október 12-én háromnyaras pontyok és egynyaras süllők telepítése is várható volt, a tógazdasági fogás függvényében.

A haltelepítés célja a Balaton halállományának fenntartása és pótlása. A betelepített mennyiség ugyanakkor önmagában nem jelenti azt, hogy a halak egyenletesen oszlanak el a tóban: a halgazdálkodási társaság korábbi összesítői szerint az állomány elhelyezkedését az élőhelyi és táplálkozási viszonyok is meghatározzák.