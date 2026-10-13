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Oktatás

Drámaian alacsonyok a bérek ebben a szakmában: ennyiből mégis hogyan tudnak megélni magyar felnőttek?

Pénzcentrum
2026. október 13. 14:16

Európai viszonylatban drámaian alacsony, a képzés első éveiben mindössze havi nettó 140 ezer forintos állami ösztöndíjból kell megélniük a magyar doktoranduszoknak. Noha ez az összeg a független megélhetésre messze elégtelen, a hazai agrárfókuszú képzésekben a lemorzsolódási arány mégsem kiugró. Az egyetemek saját forrásaikból próbálják kiegészíteni a fiatal kutatók jövedelmét, miközben a szakma a versenyszféra aktívabb bevonását és az állami juttatások azonnali emelését sürgeti a kutatói utánpótlás biztosítása érdekében - írta az Agrárszektor.

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Egy átfogó európai elemzés rávilágított arra, hogy a magyar PhD-hallgatók jövedelmi helyzete kritikus. Míg Dániában és Németországban évi 20-21 millió forintnak megfelelő összeget vihetnek haza a fiatal kutatók, addig Magyarországon az állami ösztöndíj éves szinten mindössze 1,68 millió forintot tesz ki. Ez a képzés első két évében havi nettó 140 ezer, a második szakaszban pedig 180 ezer forintot jelent, ami 2016 óta változatlan. A hazai doktoranduszok ezzel az európai rangsor utolsó előtti helyén állnak, csupán a háború sújtotta Ukrajnát megelőzve.

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Noha a fokozatszerzés komoly szellemi megterheléssel, publikációs kényszerrel és oktatási feladatokkal jár, az agráriumhoz kapcsolódó doktori iskolák hallgatói bázisa meglepően stabil. A 2026/27-es tanév adatai alapján a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) doktori iskoláiban több mint négyszáz, a Széchenyi István Egyetemen pedig – az elmúlt tíz évben megduplázódva – félszáz magyar hallgató vesz részt agrárfókuszú képzésben. A Debreceni Egyetem érintett doktori programjaiban is 62 aktív hallgató kezdte meg a félévet. A lemorzsolódási arány kifejezetten alacsony: a debreceni intézményben 5 százalék alatti, míg Győrben évente mindössze 2-4 fő hagyja abba a tanulmányait, ami arra utal, hogy a jelentkezők pontosan tisztában vannak a kihívásokkal.

A nehézségek ellenére sokan eljutnak az abszolutórium megszerzéséig, a tényleges fokozatszerzés folyamata azonban itt gyakran megakad. A legfőbb akadályt a reális megélhetési költségek és az alacsony ösztöndíj közötti szakadék jelenti, amely teljes munkaidős állás vállalására kényszeríti a doktoranduszokat. Az egyetemi közegből kilépve, a munkahelyi elvárások és az esetleges családalapítás mellett a disszertáció befejezése könnyen háttérbe szorul. Az agrárkutatásokat ráadásul olyan kiszámíthatatlan tényezők is lassíthatják, mint az időjárási viszontagságok, az aszály vagy a hosszú tenyészidőszakok, miközben a tudományos folyóiratok publikációs átfutási ideje akár egy évnél is hosszabb lehet.

A kutatói és oktatói utánpótlás biztosítása kulcskérdés, így az egyetemek kénytelenek saját hatáskörben segítséget nyújtani a hallgatóknak. A MATE saját programjával havi 300 ezer forintra egészíti ki azok ösztöndíját, akik főállás nélkül végeznek intézeti munkát. A Debreceni Egyetem havi 65-75 ezer forintos kiegészítést és konferenciatámogatást nyújt, a Széchenyi István Egyetem pedig átvállalja a sokszor több ezer eurós publikációs költségeket, emellett teljesítményalapú, akár milliós nagyságrendű éves tudományos ösztöndíjjal motiválja a fiatalokat.

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Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ezek az intézményi megoldások azonban nem orvosolják a rendszerszintű problémákat. A felsőoktatási szereplők egybehangzó véleménye szerint az agrárdoktori képzések vonzerejének növeléséhez elengedhetetlen az állami ösztöndíjak érdemi emelése, hiszen a jelenlegi összegből képtelenség önálló életet kezdeni. Ugyanilyen fontos lenne a versenyszféra és az egyetemek közötti szorosabb kapcsolat kialakítása is. Jelenleg kevés hazai agrárvállalkozás tart fenn kutatócsoportot, így a doktori fokozat a munkaerőpiacon ritkán jelent anyagi vagy elhelyezkedési előnyt. Ahhoz, hogy a PhD ne csupán egy tudományos mérföldkő, hanem egy piacképes életpálya alapja legyen, a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt kell kapniuk a valós iparági kihívásokra reagáló, gyakorlatorientált és megfelelően finanszírozott kutatásoknak.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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