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Régi szüretek titkos fegyvere nem a must volt: ettől ellenállhatatlan a velemi vaddisznópörkölt a pityókás tyúkragu

Pais-Horváth Szilvia
2026. szeptember 12. 10:01

Gasztromesékben ezúttal is a szüretnél kötünk ki, csak most egyenesen a fazék mellett: két magyaros, tartalmas fogást főzünk, amelyekbe nem sajnáljuk a bort sem. Pityókás tyúkragut és velemi vaddisznópörköltet készítünk Lukács István Oscar-díjas mesterszakács, az Atrium Hyatt egykori főszakácsának egy, a 80-as években készült receptje nyomán. A kérdés már csak az: ti tudjátok, melyik húshoz milyen bor illik? Mikor kerüljön a fazékba fehér, mikor vörös, és mit tesz hozzá az ételhez egy jó korty bor?

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Ha éppen nem megyünk ki a szőlőbe, attól még az őszi mulatságot hazavihetjük a konyhába. Hívjunk vendégeket, főzzünk valami igazán jót, aztán zsebeljük be a dicséretet! Legutóbb Cserta menti kanászlevest rotyogtattunk – szigorúan bográcsban –, most pedig egy kicsit más vizekre evezünk. Két magyaros fogás kerül az asztalra, és mindkettőnek kifejezetten jót tesz egy kis bor.

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De tudjátok, miért is jó borral főzni?

A bor nem csak a pohárban találja meg a helyét: a fazékban is tud egyet s mást. Egy jó korty ugyanis nemcsak boros ízt ad az ételnek, hanem savasságával kiegyensúlyozza a húsok, zsiradékok gazdagságát, és az aromákat is szépen összefogja. Van még egy jó tulajdonsága: segít felszedni mindazt, ami a hús pirítása után az edény alján marad. Ha a szépen megpirult hús után egy kevés bort öntünk a fazékba, a folyadék fellazítja ezeket az ízes, barnára sült részeket, mi pedig visszakanalazzuk őket a készülő raguba. Ezt hívják deglazírozásnak – egy elegáns konyhai szó arra, hogy semmi finomat nem hagyunk ott a fazék alján.

A borral aztán érdemes egy kicsit türelmesnek lenni. Ahogy fő, a folyadék egy része elpárolog, az ízek koncentrálódnak, a bor pedig szépen belesimul az ételbe. Az alkoholból is elillan valamennyi, de nem igaz, hogy főzés közben maradéktalanul eltűnik – hogy mennyi marad belőle, az többek között a főzési időtől és az elkészítés módjától függ.

És hogy milyen bort válasszunk? Nem kell a legdrágább palackot a fazékba áldozni, de a rossz, megecetesedett vagy elöregedett bor az ételt is elrontja. Olyat érdemes használni, amit magában is szívesen meginnánk, lehetőleg szárazat, hiszen a főzés során az ízek még koncentrálódnak. Mi most vörösborral dolgozunk, és rögtön két egészen különböző húsos fogásban is megmutatjuk, mire képes egy jó korty bor.

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Milyen ételhez milyen bor illik?

Nem kell a legdrágább palack után nyúlni, de azért olyat válasszunk, amit magában is szívesen meginnánk. Főzésnél ugyanis nem a bor ára a döntő, hanem inkább a savassága, édessége és karaktere. A száraz bor általában jó választás, a túl édes borral viszont érdemes óvatosan bánni, mert a redukció során az édessége még hangsúlyosabbá válhat.

  • Marhahúshoz: száraz, testes vörösbor
  • Sertéshúshoz: száraz vörösbor, a gazdagabb, fűszeresebb fogásokhoz testesebb fajta
  • Csirkéhez, pulykához: könnyedebb fehérbor vagy rozé; paprikás, szaftos ételekhez vörösbor is jól illik
  • Libához, kacsához: száraz vagy félszáraz, testesebb fehérbor, de rozéval is párosítható
  • Vadakhoz: testes, karakteres vörösbor
  • Gombás ételekhez: száraz, aromásabb fehérbor
  • Főzelékekhez: friss, üde, savasabb fehérbor
  • Májhoz: száraz fehérbor vagy rozé
  • Pörköltekhez: testes, száraz vörösbor
  • Fehér húsból készült sültekhez: könnyedebb, száraz fehérbor
  • Káposztás ételekhez: száraz fehér- vagy vörösbor, az étel fűszerezésétől és savasságától függően
  • Édességekhez, desszertekhez: édes fehérbor
  • Sajtokhoz: a sajttól függően vörösbor vagy karakteresebb fehérbor

Mi most két egészen különböző húsos fogásban is megmutatjuk, mit tud a bor: a tyúkragunál és a velemi vaddisznópörköltnél is fontos szerepet kap, csak éppen másképp.

Vaddisznó, kékfrankos és egy darabka Kőszeg-vidéke

A „velemi vaddisznópörkölt” a vasi vadpörkölt egyik változata, amelynek többféle receptje is ismert. Vaddisznócombból vagy lapockából is készülhet, az alapot pedig a hagyma, fokhagyma és fűszerpaprika adja. A köménymag és a majoránna mellett a vadételekhez jól illő borókabogyó is kerülhet bele, sőt egyes változatokban pirított szalonna is gazdagítja a pörköltet. A magyaros vendéglőkben gyakran dödöllével kínálják – ennek receptjét itt találjátok.

Mi most az eredeti, 1984-es recept szerint készítjük el, méghozzá soproni kékfrankossal. A bor fanyarabb, gyümölcsös karaktere szépen illik ehhez a tartalmas vadételhez.

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  • 1,60 kg csont nélküli vaddisznólapocka
  • 200 g sertészsír
  • 400 g tisztított vöröshagyma
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 1 db paradicsom
  • 1 db zöldpaprika
  • 2 dl soproni kékfrankos
  • 10 adag házi tarhonya
  • köménymag
  • kalocsai fűszerpaprika

A vaddisznólapockát 3×3 centiméteres kockákra vágjuk, hideg vízben alaposan megmossuk. A finomra vágott vöröshagymát a zsíron aranysárgára pirítjuk, majd hozzáadjuk a finomra vágott fokhagymát és a köménymagot. Ezután beletesszük a húst, és nyílt lángon pörköljük.

Sliced ââfresh deer or elk meat with rosemary spices and cranberry dip. As a decoration, a hunting gun with bullets.

Időnként kevés vörösborral és hideg vízzel pótoljuk alatta a folyadékot. Amikor a hús puhulni kezd, megszórjuk kalocsai fűszerpaprikával, hozzáadjuk a kockára vágott paradicsomot és az erejétől megtisztított, szintén felkockázott zöldpaprikát, majd készre főzzük. Házi készítésű tarhonyával tálaljuk, de galuska vagy formázott rózsaburgonya is kerülhet mellé.

Pityókás szüreti tyúkragu – vörösborral megbolondítva

Van az a fajta étel, amit nem érdemes sürgetni. A boros tyúkragu éppen ilyen: a tyúknak bőven kell idő, mire igazán omlósra puhul, de ezalatt a bor, a zöldségek és a fűszerek szépen összefőnek, és olyan szaft születik, amibe jólesik beletunkolni. Tartalmas, őszi fogás, ami egy szüreti asztalon is simán megállja a helyét.

És mitől lesz pityókás? Hát attól, hogy burgonya is kerül bele. A pityóka ugyanis az erdélyi magyar nyelvben a burgonya neve, mi pedig most a többi zöldség mellé ezt is beletesszük a raguhoz. Ha pedig valaki szerint krumpliból sosem elég, köretet is készíthet hozzá: tócsnival, burgonyafánkkal vagy krémes burgonyapürével is kínálhatjuk.

Hozzávalók:

  • 1 db, körülbelül 2 kg-os tyúk
  • 50 dkg burgonya
  • 4 sárgarépa
  • 1 fehérrépa
  • 1 kisebb zellergumó
  • 25 dkg csiperke
  • 1 vöröshagyma
  • 4 fej fokhagyma
  • 75 g sűrített paradicsom
  • 3–4 babérlevél
  • 1 kis csokor petrezselyem
  • 1 szál zeller
  • 1 evőkanál szárított kakukkfű
  • 1 evőkanál barna cukor
  • só, frissen őrölt bors
  • 5 dkg vaj
  • 0,75 l száraz vörösbor
  • 3 dl húsleves

A tyúkot feldaraboljuk. A mellből, farhátból és lábakból levest főzünk, a raguhoz pedig a szárnyakat, valamint az alsó- és felsőcombokat használjuk. A megtisztított, leöblített és szárazra törölt húsdarabokat egy nagyobb lábosban, vajon körbepirítjuk. Ha nem férnek el egyszerre, több részletben dolgozunk. A húst félretesszük. A visszamaradt vajon körbepirítjuk a feldarabolt zöldségeket, a szeletelt gombát, a félbevágott vöröshagymát és a fokhagymafejeket. Ezeket is kivesszük a lábosból, és félretesszük.

A húslevest a lábosba öntjük, és felkapargatjuk az alján maradt, ízes lesült részeket. Visszatesszük a húst, majd annyi vörösbort öntünk hozzá, hogy nagyjából ellepje. Beletesszük a fűszereket, a sót, a borsot, a barna cukrot és a sűrített paradicsomot. Lefedjük, majd takarékon, lassan főzzük, amíg a tyúk meg nem puhul. Ez a hús korától és keménységétől függően akár két órát is igénybe vehet. Az utolsó 30 percben visszatesszük az előpirított zöldségeket és a gombát, valamint a megtisztított, nagyobb kockákra vágott burgonyát. Szükség szerint sózzuk, borsozzuk, majd együtt készre főzzük.
Címlapkép: Getty Images
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