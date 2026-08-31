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Már csak egy napig lesznek strandok: szeptembertől nagy változás jön a Balaton-parton
Augusztus 31-én véget ér a strandszezon Balatonfűzfőn, szeptember 1-jétől pedig a Föveny és a Tobruk strand területe közparkként lesz látogatható. A területek továbbra is szabadon használhatók, de több fontos változásra is figyelniük kell azoknak, akik ősszel is lemennek a Balatonhoz. A vízimentés és az egészségügyi ellátás megszűnik, a Balatonban pedig ezt követően már csak saját felelősségre lehet fürdeni.
A nyár végével nem zárják le a balatonfűzfői strandokat. A Föveny és a Tobruk strand területe szeptember 1-jétől közparkként működik tovább, így a látogatók a strandszezon után is használhatják a vízpartot. A változás azonban azt is jelenti, hogy a strandüzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások megszűnnek.
A közparkká váló területek alapvetően a nap bármely szakában szabadon látogathatók lesznek, hasonlóan más közterületekhez és parkokhoz. A következő strandszezon kezdetéig tehát nem kell lemondani a balatonfűzfői vízparti sétákról, pihenésről vagy a parkok használatáról. A strandok rendjét szabályozó önkormányzati rendelet szerint a Föveny és a Tobruk hivatalos strandszezonja minden évben május végétől augusztus 31-ig tart - írta a Veol.hu.
Fontos: szeptembertől nincs vízimentés
Az egyik legfontosabb változás, hogy augusztus 31. után már nem biztosítanak vízimentést és egészségügyi ellátást a területeken. A strandüzemeltetéshez kapcsolódó mosdók és egyéb szolgáltatások sem működnek tovább ebben az időszakban. Ez különösen azoknak lehet fontos információ, akik a nyári meleg elmúltával is bemerészkednének a Balatonba. A strandszezon után a fürdés kizárólag saját felelősségre történhet.
Érdemes tehát nem úgy tekinteni a közparkos időszakra, mintha a strand ugyanúgy működne tovább belépődíj és szolgáltatások nélkül: a vízpart látogatható, de a strandüzemeltetéshez tartozó biztonsági és kényelmi szolgáltatások már nem állnak rendelkezésre.
Az üzletek közül sem feltétlenül zár be minden
A strand területén működő üzletek esetében nincs automatikus bezárás. Ezek működése ugyanis nem feltétlenül kötődik a strand üzemeltetéséhez, ezért egyes vendéglátóhelyek vagy üzletek a strandszezon után is nyitva tarthatnak. A nyári programok egy része ugyanakkor természetesen a strandszezonhoz kötődik. Balatonfűzfő turisztikai programjai között augusztus végéig több strandhoz kapcsolódó rendezvény és sportprogram szerepelt.
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A közparkká alakított területeken továbbra is működik a kamerarendszer, az ellenőrzést pedig szeptembertől a közterület-felügyelet veszi át. A látogatóknak továbbra is be kell tartaniuk a közterületekre vonatkozó szabályokat. Tilos például szemetelni, másokat zavarni vagy rongálni, és a közterületi bútorokat, illetve a játszóelemeket sem szabad rendeltetésüktől eltérően használni. Járművel szintén tilos behajtani a területre.
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