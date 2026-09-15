Durva egérinvázió jöhet idén ősszel: hazai szakértő elárulta el, mit rontunk el, és hogyan tarthatjuk távol őket

Éjszaka valami kotorászik a fal mögött, megrágja a konyhában felejtett kenyérvéget, széthordja a szemetet. Sokaknál először csak egy-egy ilyen árulkodó jelből derül ki, hogy egerek költöztek a házba. Pánikra azonban semmi ok, de ha egyszer beférkőznek, jelentős károkat okozhatnak. Nemcsak kellemetlen betolakodókról van szó: egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. De honnan tudjuk, hogy egérrel vagy esetleg pocokkal van dolgunk? És egyáltalán, mit tehetünk ellenük?

Az őszi-téli időszakban egyre gyakrabban találkozhatunk rágcsálókkal a házak körül, a padláson vagy éppen a kamrában. A hideg idő beköszöntével ugyanis a szabadban élő egerek is behúzódhatnak az épületekbe. Az NNGYK szerint vidéki környezetben ez különösen ősszel jellemző. Az egerek ráadásul elsősorban éjszaka aktívak, így könnyen lehet, hogy először csak a fal mögül hallatszó kaparászást, a megrágott élelmiszert vagy az apró ürüléknyomokat vesszük észre.

Ha már bejutottak a lakásba, gyorsan megtalálhatják a számukra megfelelő búvó- és táplálkozóhelyeket. Az NNGYK szerint az egerek fészkei általában a táplálék közelében vannak, akár a fal vagy a padló réseiben, szekrényekben, kartondobozokban is megtelepedhetnek. A legtöbb, ember által fogyasztott élelmiszer számukra is megfelelő táplálékforrás.

A rágcsálók jelenléte azonban nemcsak bosszantó lehet: ürülékük és vizeletük szennyezheti a környezetet, és bizonyos fertőzések terjedésében is szerepet játszhatnak. Az NNGYK szerint például a közönséges házi egér az LCMV nevű, rágcsálók által terjesztett zoonózis egyik rezervoárja lehet, a fertőzés pedig a rágcsálók váladékaival való közvetlen vagy közvetett érintkezéssel is terjedhet.

Egér, pocok vagy patkány? Mi a különbség?

Nem mindig könnyű megállapítani, milyen rágcsáló járkál a ház körül vagy éppen a padláson, különösen akkor, ha magát az állatot nem sikerül meglátnunk. Árulkodó lehet viszont az ürülék: az egéré 3–5 milliméteres, a patkányé ennél jóval nagyobb, körülbelül 2 centiméter hosszú. A nyomokból azonban nem minden esetben lehet teljes bizonyossággal azonosítani az állatot.

De mi a különbség az egér és a pocok között? Bár mindkettő rágcsáló, életmódjuk jelentősen eltér. A pockok jellemzően a szabadban, növényzetben, föld alatti járatokban élnek, és elsősorban növényi táplálékot fogyasztanak. A házi egér ezzel szemben könnyen alkalmazkodik az emberi környezethez, és az épületekben is megtelepedhet, ahol táplálékot és búvóhelyet talál.

Ha egy egeret látunk a lakásban, azt sem érdemes félvállról venni. Az egerek ráadásul gyorsan szaporodnak: a házi egér vemhessége mindössze 19–21 nap, egy alomban általában 5–6 kölyök születik, de ennél több is lehet. Kedvező körülmények között egy nőstény évente 5–10 almot is világra hozhat, a fiatal egerek pedig már 6–10 hetes korukban ivaréretté válhatnak. Így ha megfelelő táplálékot és biztonságos búvóhelyet találnak, gyorsan növekedhet a számuk.

Mit tehetünk, hogy ne költözzenek be?

Számos házi praktika kering az interneten arról, hogyan tarthatjuk távol az egereket, de ezek között bőven akad olyan, amelynek a hatásosságára nincs megfelelő bizonyíték. A biztosabb megoldás inkább az, ha megszüntetjük azt, ami a rágcsálókat a házhoz csábítja, és lehetőleg azt is megakadályozzuk, hogy egyáltalán bejussanak- közölte korábban a HelloVidékkel Domoszlai Dávid a House Special Kft. egészségügyi gázmestere .

Az első lépés az élelemforrások felszámolása. Az egerek számára a legtöbb, ember által fogyasztott élelmiszer megfelelő táplálékforrás lehet, ahogy a takarmány is. Éppen ezért a lisztet, gabonaféléket, száraz élelmiszereket és állateledelt érdemes jól záródó edényben vagy dobozban tartani, a konyhai hulladékot pedig rendszeresen eltávolítani. A CDC szintén azt javasolja, hogy az élelmiszereket és a szemetet zárt módon tároljuk, és a kiömlött ételt takarítsuk fel.

A rendrakás is sokat számít. A régóta tárolt hulladék, kartondobozok, farakások, lomok és egyéb felhalmozott tárgyak búvóhelyet kínálhatnak a rágcsálóknak. Az egér fészke ráadásul általában a táplálékforrás közelében található, így ahol könnyen hozzáfér az élelemhez, ott a megtelepedésre is nagyobb az esély.

Az illatok tényleg elriasztják az egereket?

Az interneten gyakran ajánlják a borsmenta- vagy más erős illóolajokat, ám ezeket nem érdemes önmagukban hatékony egérirtási módszerként kezelni. Az ilyen szagok legfeljebb átmenetileg zavarhatják az állatokat, de nem jelentik azt, hogy az egerek biztosan elhagyják az épületet.

Vagyis egy kis borsmentaolajat ki lehet próbálni, de ha már rendszeresen látjuk az egerek nyomait, nem érdemes erre alapozni a védekezést. Sokkal fontosabb az élelemforrások megszüntetése, a bejutási pontok lezárása és a megfelelő csapdázás. Domoszlai Dávid egészségügyi gázmester azonban óva int bennünket attól, hogy bedőljünk az ilyen egyszerűnek és nagyszerűnek tűnő megoldásoknak. Tapasztalata szerint az illóolajok nem működnek, viszont nyest elriasztásához az állatszőr hatékonynak bizonyul.

Mennyire hatásosak az elektromos riasztók?

Az elektromos, ultrahangos riasztók az egészségügyi gázmester szerint nem hatásosak – sajnos. Visszajelzések alapján, számos ember a riasztókkal próbálkozik először, de nem válik be. (Mi is belefutottunk ilyen kudarcos kísérletbe – saját tapasztalatból mondjuk, az egereket nem érdeklik a riasztók, vígan rágcsálnak tovább.)

A legfontosabb: zárjuk le a bejáratot

Az egér meglepően kis réseken is képes bejutni az épületbe. A CDC szerint már egy nagyjából 6 milliméteres, vagyis ceruzavastagságú nyílás is elegendő lehet ehhez. Ezért érdemes átnézni a falak, ajtók, ablakok, vezetékek és csőáttörések környékét, valamint a padlás és a pince bejutási pontjait is.

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A kisebb réseket acélgyapottal és tömítőanyaggal lehet lezárni, a nagyobb nyílásokhoz pedig tartósabb, rágásnak ellenálló anyag szükséges. A cél nem pusztán az, hogy eltakarjuk a rést, hanem hogy az egér ne tudja újra kirágni magát rajta.

Ha már bent vannak, jöhetnek a csapdák

Ha már megjelentek a nyomok, jöhetnek a csapdák. Az NNGYK szerint saját ingatlanban az egérirtás lakossági eszközökkel is eredményesen elvégezhető, szükség esetén pedig kártevőirtó szakember is bevonható. A hagyományos, rugós csattanócsapda az egyik bevált megoldás. A csapdát érdemes olyan helyre tenni, ahol már láttuk az egerek nyomait, például ürüléket vagy rágásnyomokat. A CDC szerint a csapda a fal mellé, az egerek közlekedési útvonalába helyezve lehet a leghatékonyabb; csaléteknek kis mennyiségű mogyoróvaj is használható. A csapdákhoz gyerekek és háziállatok ne férjenek hozzá.

A védekezést addig érdemes folytatni, amíg újabb nyomok jelennek meg. Egyetlen elkapott egér után még nem biztos, hogy megszűnt a probléma.

A ragasztócsapdákat és az élvefogó csapdákat viszont csak végszükség esetén ajánlják a szakemberek. Az angol Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) szerint ezek használata nem javasolt, többek között azért, mert a befogott állat stressz hatására vizeletet üríthet, ami növelheti a fertőzésnek való kitettséget.

És mi legyen az ürülékkel?

Ha már megtaláltuk az egér nyomait, a takarításnál sem árt az óvatosság. A rágcsálóürüléket és a fészkelőanyagokat nem ajánlott szárazon felsöpörni vagy felporszívózni, mert ezzel szennyezett részecskék kerülhetnek a levegőbe. A CDC azt javasolja, hogy előbb fertőtlenítőszerrel alaposan nedvesítsük át a szennyezett részt, hagyjuk hatni a szer használati útmutatója szerint, majd kesztyűben töröljük fel és dobjuk ki.

Ha mérgezünk, hogyan használjuk biztonságosan?

Ha a csapdázás nem bizonyul elegendőnek, szóba jöhetnek a rágcsálóirtó szerek is, ezekkel azonban különösen körültekintően kell bánni. A mérgezett csalétket nem szabad csak úgy, szabadon kihelyezni: az adott készítményt mindig a címkén és a használati útmutatóban meghatározott módon kell alkalmazni. A lakossági felhasználásra engedélyezett készítményeknél az etetőállomás használata fontos biztonsági intézkedés lehet, hogy a csalétekhez ne férjenek hozzá gyerekek, házi- vagy haszonállatok, illetve más, nem célzott állatok.

A megengedett mennyiséget, a kihelyezés módját és az ellenőrzés gyakoriságát is az adott termék előírásai szerint kell betartani. Az irtószereket nem érdemes megelőzésképpen folyamatosan kint hagyni: az ECHA szerint az antikoaguláns rágcsálóirtók tartós, úgynevezett permanent baiting alkalmazása felveti többek között a rezisztencia és a ragadozók másodlagos mérgezésének kockázatát.

Arra is figyelni kell, hogy az elpusztult rágcsálókat rendszeresen összegyűjtsük és az adott készítmény előírásainak megfelelően ártalmatlanítsuk, hiszen a mérgezett állattetemek más állatokra is veszélyt jelenthetnek.

Mikor érdemes szakembert hívni, és mennyibe kerül az egérirtás?

A profi rágcsálóirtás ára az ingatlan méretétől, a fertőzöttség mértékétől és attól is függ, hogy egyszeri kezelésre vagy többszöri beavatkozásra van szükség. A nyilvánosan elérhető magyar árlisták alapján egy lakossági kezelés többnyire 10–25 ezer forintos nagyságrendben mozog, kisebb ingatlannál ennél olcsóbb, nagyobb területnél pedig jóval drágább is lehet.

Van olyan szolgáltató, amely 30 négyzetméterig 9 ezer forint, 31–50 négyzetméter között 10 ezer forint, 51–70 négyzetméternél pedig 12,5 ezer forintos árat tüntet fel. A nagyobb, 150–300 négyzetméteres ingatlanoknál 20 ezer forint feletti összeggel is találkozni.

A házilagos védekezésnél ezért nem feltétlenül az a kérdés, hogy melyik módszer a legolcsóbb, hanem hogy sikerül-e valóban megszüntetni a problémát. Ha néhány kihelyezett csapda ellenére is rendszeresen látunk egeret, több helyiségben is megjelennek a nyomok, éjszakánként kaparászást hallunk a falban, mennyezetben vagy padláson, esetleg nagyobb mennyiségű ürüléket találunk, könnyen lehet, hogy már nem egy-két betévedt állatról van szó. Ilyenkor érdemes kártevőirtót hívni, aki nemcsak az állatok irtásában, hanem a bejutási pontok feltárásában is segíthet.