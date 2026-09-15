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Colorful goldfish Japanese koi carp swimming in the pond
HelloVidék

Ledöbbent a pecás: bizarr ponty akadt horogra a Holt-Marcalban, a szakértők is találgatják, mi lehet

HelloVidék
2026. szeptember 15. 14:45

Egy első ránézésre szokatlan ponty akadt horogra a Holt-Marcalban. A horgász a hal fotóit elküldte a Magyar Haltani Társaságnak, ahol megvizsgálták a különleges külsejű példányt.

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A különleges hal a megszokott pontyoktól eltérően világosabb, kontrasztosabb hátat és a szokásosnál hosszabbnak tűnő úszókat mutat. A horgász arra volt kíváncsi, hogy egy színesebb pontyról, vagy esetleg koi-ponty hibridről lehet-e szó - írta a Pecaverzum.

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A Magyar Haltani Társaság szerint nem kizárható, hogy koi pontyról vagy annak utódjáról van szó. A koi ugyanis nem külön halfaj, hanem a ponty mesterséges szelekcióval kialakított színváltozata. Ha ilyen halak természetes vizekbe kerülnek, néhány nemzedék alatt általában elveszítik jellegzetes színezetüket.

A szakértők szerint a most kifogott példány színezete a chagoi koi fajtára emlékeztet, és a szokásosnál hosszabb úszói is a koi-vérvonal jelenlétét erősíthetik. Teljes bizonyossággal azonban nem lehet megmondani, hogy valóban koi eredetű-e: a közönséges pontyok utódai között is felbukkanhatnak szokatlan színezetű példányok genetikai változás, vagyis mutáció miatt. 
Címlapkép: Getty Images
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