Döbbenetes látvány fogadja most a tihanyi Belső-tónál sétálókat: a víz szinte teljesen visszahúzódott, a meder helyén süppedős, sáros talaj maradt.
Ledöbbent a pecás: bizarr ponty akadt horogra a Holt-Marcalban, a szakértők is találgatják, mi lehet
Egy első ránézésre szokatlan ponty akadt horogra a Holt-Marcalban. A horgász a hal fotóit elküldte a Magyar Haltani Társaságnak, ahol megvizsgálták a különleges külsejű példányt.
A különleges hal a megszokott pontyoktól eltérően világosabb, kontrasztosabb hátat és a szokásosnál hosszabbnak tűnő úszókat mutat. A horgász arra volt kíváncsi, hogy egy színesebb pontyról, vagy esetleg koi-ponty hibridről lehet-e szó - írta a Pecaverzum.
A Magyar Haltani Társaság szerint nem kizárható, hogy koi pontyról vagy annak utódjáról van szó. A koi ugyanis nem külön halfaj, hanem a ponty mesterséges szelekcióval kialakított színváltozata. Ha ilyen halak természetes vizekbe kerülnek, néhány nemzedék alatt általában elveszítik jellegzetes színezetüket.
A szakértők szerint a most kifogott példány színezete a chagoi koi fajtára emlékeztet, és a szokásosnál hosszabb úszói is a koi-vérvonal jelenlétét erősíthetik. Teljes bizonyossággal azonban nem lehet megmondani, hogy valóban koi eredetű-e: a közönséges pontyok utódai között is felbukkanhatnak szokatlan színezetű példányok genetikai változás, vagyis mutáció miatt.
Elektronikus zene, gasztroshow is várja a bulizókat pénteken Ópusztaszeren. A SunSet Picnic programjai már délelőtt elkezdődnek az emlékparkban.
Ha valaki szereti az őszi borozás hangulatát, szeptember közepén érdemes lesz Szeged felé venni az irányt. Szeptember 16. és 20. között rendezik meg a 14....
Alig volt náluk csali, mégis az év fogása lett belőle: videón a brutális harc a 60 kilós drávai óriással
Csak egy gyors pecára indultak a Drávára, végül egy 210 centis, több mint 60 kilós harcsa akadt horogra. A hatalmas halat csónakkal üldözték.
Félmilliárdos közpénzes felújítás után erre aligha számítanál: dínók és szuperhősök költöztek a régi vidéki gyárba
Mi köze a dinoszauruszoknak Ajkához és egy régi gyárépülethez? Most kiderül: új életet kapott a kriptongyár, ahol dínók, interaktív játékok és Ajka ipartörténete is találkozik.
Új vendégfogadó térrel bővülhet a keszthelyi Balaton Színház: bemutatták annak a fejlesztésnek a látványterveit.
Döbbenetes állapotban a Zagyva: szinte teljes egészében tisztított szennyvíz adja a vízhozamát – fotókkal
Rendkívül kevés víz maradt a Zagyvában a tartós csapadékhiány és a fokozódó párolgás miatt. A KÖTIVIZIG szerint a folyó vízhozama hetek óta az ökológiai vízhozamérték...
Régi szüretek titkos fegyvere nem a must volt: ettől ellenállhatatlan a velemi vaddisznópörkölt, és a pityókás tyúkragu
Gasztromesékben ezúttal is a szüretnél kötünk ki, csak most egyenesen a fazék mellett: két magyaros, tartalmas fogást főzünk, amelyekbe nem sajnáljuk a bort sem.
55 iváncsai kút vizét vizsgálták meg az NMP-szennyezés bejelentése után, egyik mintában sem találtak szennyeződést.
Párbajozók, katonák és fáklyások szállják meg Pécs utcáit: olyan időutazás jön, amit kár lenne kihagyni
A hétvégén ismét megelevenedik a középkori Pécs: a III. Kereszt és Félhold fesztivál szeptember 11-én és 12-én várja a látogatókat a Janus Pannonius Múzeum Históriás...
6+1 szuper kutyás túra őszre, amit imádni fog a gazdi is: tappancsra és bakancsra fel, irány a magyar vidék!
Végre elmúlt az irtózatos hőség, elő a túracipőkkel, és indulhat az őszi közös kaland! Mutatunk 6+1 szuper hazai túrát, ahová a négylábú útitársunkat is magunkkal...
Alig hittek a szemüknek a mázlista balatoni pecások: húsz éve nem volt ilyen, most kettő is horogra akadt
Pontyokra készültek, amur lett belőle – ráadásul nem is akármilyen. Egy balatonszemesi bojlis túrán két nagy amur is horogra akadt, nagyjából ugyanarról a helyről. Az...
Idén már több mint négymillió négyzetméternyi erdő és tarló égett le Somogyban. A szabadtéri tüzek miatt a katasztrófavédelem ismét a megelőzés fontosságára figyelmeztet, különösen a...
Nem minden pilisszentléleki akar búcsút inteni A mi kis falunknak: 137 helyi lakos petícióban kérte, hogy a népszerű RTL-sorozat a jövőben is a településen foroghasson.
Már dolgoznak a munkagépek az Oladi Platón: elkezdődött az azbeszttel érintett terület rendezése, elsőként a szegélyek építésével. A kivitelezőnek 65 napja van a munkák befejezésére.
Felejtsd el a méregdrága fesztiválokat: 5 napig ingyen bulizhatunk a vidéki nagyváros legendás őszi buliján
Ha szeptember még egy jó szabadtéri programra vágyunk, érdemes Pécs felé venni az irányt: szeptember 23. és 27. között rendezik meg a város legkedveltebb ingyenes...
Új helyet kaptak a balatoni kistermelők a siófoki vásárcsarnokban. A termelői sarokban a friss sajtok, tejtermékek, mézek és zöldségek mellett olyan különlegességeket is találni, mint...
Középkori hagyományőrző bemutatók, lovagi párbajok és gasztronómiai programok várják az érdeklődőket szombaton a X. Csülkös-pálinkás napon a boldogkői várban.
Kevesen tudják, hogy az őszi kikerics egyike a hazánkban található legmérgezőbb növényeknek. Ráadásul nemcsak az emberre veszélyes!
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.