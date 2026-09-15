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HelloVidék

Nem hitt a szemének a terepfutó: tiltólistás, ritka medve jött szembe vele a Börzsönyben + Videó

HelloVidék
2026. szeptember 15. 09:45

Nem mindennapi találkozásban volt része egy terepfutónak vasárnap a Börzsönyben: egy különös, dél-amerikai emlős tűnt fel előtte az erdőben. Bárdos Dániel telefont ragadott, és videót is készített az állatról.

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A felvételen egy ormányos medve, más néven vörösorrú koati látható, amely szeptember 13-án, vasárnap délután bukkant fel a Hárombarát-nyereg irányában. A videó készítője szerint az állat észlelte, hogy nincs egyedül, mégsem látszott rajta különösebb félelem vagy óvatosság.

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Az eset azért is érdekes, mert 2025 novemberében már feltűnt egy ugyanilyen állat a Börzsönyben. Akkor több sajtóorgánum arról írt, hogy a példány a Törökmezői Kis-Állatparkból szökhetett meg, ezt azonban az állatpark hivatalosan nem erősítette meg. Most az is felmerült, hogy ugyanaz az egyed térhetett vissza. Az elmúlt észlelés óta ugyanis csaknem egy év telt el, és a videó alapján többen erre következtetnek. A mostani felvétel készítője értesítette a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságot is - írta a Kemma.hu.

Tiltólistás fajról van szó

A megyei lap megkereste Riezing Norbertet, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársát, aki elmondta, hogy az ormányos medve otthoni tartása tilos Magyarországon. 

2016. augusztus 3-án lépett hatályba az az Európai Uniós végrehajtási rendelet, amely az ormányos medvét - és még sok más fajt - hivatalosan felvette az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos-és inváziós fajok első jegyzékére.  A jogszabály bevezetésekor biztosítottak átmeneti szabályt az állattartóknak: azok a magánszemélyek, akik 2016. augusztus 3-a előtt igazolhatóan, és jogszerűen vásárolták az ormányos medvéjüket, azok megtarthatták az állatot annak természetes életvégi haláláig. Természetesen továbbra is biztosítani kellett, hogy ne szökhessenek meg, illetve meg kellett akadályozni a szaporulatukat. 
Címlapkép: Getty Images
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