Kinizsi Pál kirabolt sírját keresik a régészek: egyéb titkos kincset is rejtett a föld

Izgalmas régészeti kutatás zajlik Nagyvázsonyban, a 77-es főút közelében: a szakemberek nemcsak a település középkori múltjára kíváncsiak, hanem Kinizsi Pál legendás sírjának rejtélyét is szeretnék megfejteni. Ha Árpád-kori épületmaradványok kerülnek elő, az Nagyvázsony történetének eddig ismert idővonalát is jelentősen visszatolhatja.

Augusztus 24-én idén már az ötödik Kinizsi-ásatás kezdődött, és szeptember 11-ig tart. A feltárás a nagyvázsonyi Szent István-templom kertjében, a 77-es főút közelében zajlik. A munkát a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület szervezi, a szakmai hátteret a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum biztosítja - írta a Veol.hu.

A régészek a templomtól valamivel távolabb, a temető kerítőfalán kívüli részen egy középkori település nyomait kutatják. A terület már az 1960-as évek óta ismert régészeti lelőhelyként, és korábbi kutatások során is találtak olyan maradványokat, amelyek nem a templom temetőjéhez, hanem a középkori településhez kapcsolódhattak.

EZ IS ÉRDEKELHET Elképesztő, mit találtak a Dunában: még a régészeket is meglepte, amit a kiszáradó meder rejtett Dr. Szabó Antal régész szerint a Duna még korántsem fedte fel minden titkát: azt is elárulta, miért páratlan a terület, és milyen újabb leletekre bukkanhatnak.

Most azt szeretnék kideríteni, hogy ezek között vannak-e Árpád-kori leletek. Ez azért lenne jelentős, mert Nagyvázsonyt a jelenlegi történeti ismeretek alapján inkább a 14. századtól említik, miközben Tótvázsony és több környékbeli település korábbi eredete is ismert. Egy Árpád-kori település nyomainak előkerülése tehát jóval korábbra helyezné Nagyvázsony történetének kezdetét.

A kutatás másik különösen érdekes része Kinizsi Pál sírjának keresése. A Mátyás király híres hadvezéreként ismert törökverő a nagyvázsonyi pálos kolostorban nyugodhatott, ám sírját 1708-ban kincskeresők feldúlták. A maradványok egy részét később a Szent István-templom temetőjében temethették újra. A régészek ezért idén a régi temető talajradaros, roncsolásmentes vizsgálatát is tervezik. Emellett levéltári kutatásokkal is próbálják pontosítani, mi történhetett Kinizsi földi maradványaival.

A feltárás eredményeiről szeptember 5-én 17 órától nyílt napon is beszámolnak a Szent István-templom kertjében. A programon a Kinizsi-ásatás mellett Nagyvázsony középkori történetéről és az oszmán pusztítás nyomairól is szó lesz.