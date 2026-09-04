2026. szeptember 4. péntek Rozália
31 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fentről nézve: Paleontológusok tisztítják a Tyrannosaurus dinoszaurusz csontvázát. Régészek egy új ragadozófaj fosszilis maradványait fedezik fel. Régészeti ásatási helyszín.
HelloVidék

Kinizsi Pál kirabolt sírját keresik a régészek: egyéb titkos kincset is rejtett a föld

HelloVidék
2026. szeptember 4. 10:45

Izgalmas régészeti kutatás zajlik Nagyvázsonyban, a 77-es főút közelében: a szakemberek nemcsak a település középkori múltjára kíváncsiak, hanem Kinizsi Pál legendás sírjának rejtélyét is szeretnék megfejteni. Ha Árpád-kori épületmaradványok kerülnek elő, az Nagyvázsony történetének eddig ismert idővonalát is jelentősen visszatolhatja.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Augusztus 24-én idén már az ötödik Kinizsi-ásatás kezdődött, és szeptember 11-ig tart. A feltárás a nagyvázsonyi Szent István-templom kertjében, a 77-es főút közelében zajlik. A munkát a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület szervezi, a szakmai hátteret a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum biztosítja - írta a Veol.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A régészek a templomtól valamivel távolabb, a temető kerítőfalán kívüli részen egy középkori település nyomait kutatják. A terület már az 1960-as évek óta ismert régészeti lelőhelyként, és korábbi kutatások során is találtak olyan maradványokat, amelyek nem a templom temetőjéhez, hanem a középkori településhez kapcsolódhattak.

Elképesztő, mit találtak a Dunában: még a régészeket is meglepte, amit a kiszáradó meder rejtett
EZ IS ÉRDEKELHET
Elképesztő, mit találtak a Dunában: még a régészeket is meglepte, amit a kiszáradó meder rejtett
Dr. Szabó Antal régész szerint a Duna még korántsem fedte fel minden titkát: azt is elárulta, miért páratlan a terület, és milyen újabb leletekre bukkanhatnak.

Most azt szeretnék kideríteni, hogy ezek között vannak-e Árpád-kori leletek. Ez azért lenne jelentős, mert Nagyvázsonyt a jelenlegi történeti ismeretek alapján inkább a 14. századtól említik, miközben Tótvázsony és több környékbeli település korábbi eredete is ismert. Egy Árpád-kori település nyomainak előkerülése tehát jóval korábbra helyezné Nagyvázsony történetének kezdetét.

A kutatás másik különösen érdekes része Kinizsi Pál sírjának keresése. A Mátyás király híres hadvezéreként ismert törökverő a nagyvázsonyi pálos kolostorban nyugodhatott, ám sírját 1708-ban kincskeresők feldúlták. A maradványok egy részét később a Szent István-templom temetőjében temethették újra. A régészek ezért idén a régi temető talajradaros, roncsolásmentes vizsgálatát is tervezik. Emellett levéltári kutatásokkal is próbálják pontosítani, mi történhetett Kinizsi földi maradványaival.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A feltárás eredményeiről szeptember 5-én 17 órától nyílt napon is beszámolnak a Szent István-templom kertjében. A programon a Kinizsi-ásatás mellett Nagyvázsony középkori történetéről és az oszmán pusztítás nyomairól is szó lesz.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #múzeum #kutatás #történelem #tudomány #régészet #hellovidék #veszprém #kutatók #templom #felfedezés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:15
11:59
11:26
10:57
10:45
Pénzcentrum
Meglépték! Nyilvánosságra hozták a magyar kórházak fertőzési adatait: itt a legsúlyosabb a helyzet
Szívhatja a fogát, aki magánbölcsődébe íratná gyermekét: 2026-ban évente akár 2,5 millióra is rúghat a térítési díj
Szép kis summát lehet zsebre tenni ezzel a munkával: az AI sem fenyegeti és a belépési küszöb is alacsony
Csatlakozz a Pénzcentrum szerkesztőségéhez! Szerkesztő-újságírót keresünk
Működik az új lakáshitel-trükk: így jutnak olcsó milliókhoz az élelmes magyar vásárlók az Otthon Start után
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 4. péntek
Rozália
36. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Elképesztő, mit találtak a Dunában: még a régészeket is meglepte, amit a kiszáradó meder rejtett
2
2 hete
Végleg eltűnik a legendás Balaton-parti napközis tábor: 69 lakásos luxuslakópark épül a helyére
3
2 hete
Saját templom, kilátótorony és nyeregszoba: ilyen volt Failoni Donatella és Oszter Sándor legendás vidéki birtoka
4
4 napja
Már csak egy napig lesznek strandok: szeptembertől nagy változás jön a Balaton-parton
5
2 hete
Magyar kertek elfeledett szuperzöldsége: az aszály sem győzi le, és még édes bogyókat is terem
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fizetendő adó
a számított adó csökkentve az adóvisszatartás formájában igénybe vehető adókedvezménnyel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 4. 12:15
Durva fenyegetőzés jött Argentínából: ez megint brutális olajárrobbanást hozhat?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 4. 10:03
Szép kis summát lehet zsebre tenni ezzel a munkával: az AI sem fenyegeti és a belépési küszöb is alacsony
Agrárszektor  |  2026. szeptember 4. 11:32
Eltűnhetnek a magyar kisgazdaságok? Kitálalt a gazda, csak így lehet túlélni