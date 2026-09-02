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Ez vár a magyar tavakra? Döbbenet, mi történt itt: 10 éve még víz borította, ma már erdő nő a helyén + Fotó
Alig lehet ráismerni arra a tengelici területre, ahol egykor még víztükör csillogott. A tó mára teljesen kiszáradt, a medrét pedig fiatal fák és sűrű növényzet foglalja el. A változást a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. korábbi felvételei is jól megmutatják: 2014-ben még víz borította a területet, 2020-ban már látványosan visszahúzódott a tó, 2024-re pedig gyakorlatilag eltűnt a víz.
A helyben Benyovszky-tóként is ismert tengelici tó vízutánpótlását korábban az Éri-patak, illetve annak vízgyűjtő területére hulló csapadék biztosította. A víz a közeli Bogárzó-tavon keresztül érkezett a tó medrébe. A két víztest közötti csatornát még 1978-ban rendezték a víz szabályozása érdekében, a tó későbbi formáját pedig 1982-ben alakították ki.
A helyi horgászegyesület elnöke a TEOL-nak arról beszélt, hogy a tó már tíz-tizenöt éve nem tudott teljesen feltöltődni. A korábban a magasabban fekvő területekről érkező vízutánpótlás megszűnt, így a tóhoz vezető víz útja is kiszáradt. A folyamat végül oda vezetett, hogy az egykori vízfelület helyén ma már fiatal erdő fejlődik. A helyiek ezt „rudas erdőnek” nevezik – ez nem az erdő hivatalos neve, hanem a fiatal faállomány egyik fejlődési állapotára utal.
A Gyulaj Zrt. által közzétett, különböző években készült fotók különösen látványosan mutatják a változást: a korábbi nyílt vízfelület helyén ma már fák sorakoznak. A 2024 májusában készült felvétel óta sem telt fel újra vízzel a meder.
Nem ez az egyetlen eltűnt víz a környéken
A tengelici tó történetéhez hozzátartozik a közeli Bogárzó-tó sorsa is. A természetvédelmi kezelési terv szerint a Bogárzó-tó már korábban, 1994-re teljesen kiszáradt és benádasodott. A két tó közös vízrendszert alkotott, ezért a vízutánpótlás változásai mindkét terület állapotára hatással voltak. Fontos ugyanakkor, hogy a tengelici tó nem azonos a település Park-tavával. A Park-tó továbbra is rendelkezik vízzel, bár ott is problémát jelent az alacsony vízszint. Az egykori Benyovszky-tó területén viszont a víz helyét mára egyre inkább visszafoglalja a növényzet.
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A tengelici tó példája jól mutatja, hogy egy vízfelület eltűnése nem feltétlenül egyik évről a másikra történik: a vízutánpótlás fokozatos megszűnése, a csapadékhiány és a tartós szárazabb időszakok együtt évek alatt teljesen átalakíthatnak egy korábban vizes élőhelyet.
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