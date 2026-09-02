Koncertekkel, kézműves kirakodóvásárral, családi és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat a komlói bányásznapokra a hét végén - közölték a szervezők a honlapjukon.
Meglepő fordulat az azbesztügyben: mégsem volt szennyezett a tér ebben a nagyvárosban
Mégsem azbeszttel szennyezett a nagykanizsai Széchenyi tér parkolóját borító kőzet, miután kiderült, hogy a laborban korábban összecserélték a mintákat. A téves pozitív eredmény miatt egy időre a parkolást is szüneteltették a területen. Az újabb vizsgálatok ugyanakkor két másik közterületen is azbesztet mutattak ki: az Eötvös és Deák tér környékén, valamint egy magáningatlan előtt találtak érintett kőzetet. A városvezetés az érintett köveket kalcium-klorittal kezeli a kockázatok csökkentése érdekében, írja a Telex.
Mégsem azbeszttel szennyezett a Nagykanizsa Széchenyi terén található, mészkővel borított parkoló. A területen korábban azért állították le a parkolást, mert egy vizsgálat egészségre káros anyagot mutatott ki a kőzetben. Horváth Jácint polgármester szerdai bejelentése szerint azonban az újabb vizsgálatból kiderült, hogy a korábbi eredmény téves volt: a laborban összecserélték a mintákat.
Az elmúlt hónapban az azbesztgyanús nagykanizsai helyszíneken újabb méréseket végeztek. Ismét megvizsgálták a Széchenyi téri parkoló mészkővel borított részét is, mivel már a korábbi eredmény kapcsán felmerült, hogy nem a bazalt, hanem a mészkőmintával lehetett probléma. Az új vizsgálat igazolta a gyanút: a laborban a Széchenyi térről származó mintát egy olyan másikkal cserélték össze, amely nem található Nagykanizsa közterületein. A polgármester szerint ezért a Széchenyi téri parkoló nem jelent veszélyt, így hamarosan ismét lehet ott parkolni.
Az új vizsgálatok során azonban további mintákat is ellenőriztek, elsősorban a lakosság bejelentései alapján. Ezek közül két újabb minta bizonyult pozitívnak, és mindkettő közterületet érint. Az egyik érintett terület az Eötvös és a Deák tér környéke, ahol a fák körül lerakott szürke bazaltkőben mutatták ki az azbesztet. A másik pozitív minta egy olyan kőzúzalékból származott, amelyet egy lakos a saját ingatlana előtt szórt le.
Nagykanizsa a többi nyugat-dunántúli városhoz képest kevésbé érintett az azbesztszennyezésben, a városháza ennek ellenére továbbra is óvatosan jár el. A polgármester szerint a szennyezett köveket kalcium-klorittal kezelik annak érdekében, hogy a lehető legalacsonyabbra csökkentsék a kockázatot.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az azbesztszennyezés ügye eközben továbbra sem zárult le. A kormány azbesztalapjára még nem írták ki a pályázatot, miközben Szombathelyen már megkezdődött az egészségkárosító kővel érintett útszakaszok lefedése.
Fura rákokat fogtak a Dunában: a TikTok népe már tudni vélte, mi ez, de a szakértők szerint más lehet.
Különleges akcióval indítja az évet a vidéki színház: bárki ingyen bérletet nyerhet, ha ezt megteszi
Nyílt nappal és a Veszprém Vármegyei Ifjúsági Fesztivállal indul az évad a Veszprémi Petőfi Színházban, amely szeptemberben Budapesten is bemutatja Esélyegyenlőségi Programját
Apró GPS-jeladók segítenek ezentúl nyomon követni nyolc Kiskunságban nevelkedett túzokcsibe mozgását.
Teljesen kiszáradt a legendás horgásztó: apokaliptikus látvány fogadja a hoppon maradt pecásokat + Fotók
A Békés vármegyei „Gyilkos-tó” az évek óta tartó csapadékhiány és talajvízszint-csökkenés után idén nyárra gyakorlatilag teljesen kiszáradt.
Első pillantásra úgy tűnt, különleges hibrid akadt horogra Békésszentandrás közelében, a Sirató-holtágon. A hal szájánál ugyanis egy apró, bajuszszerű nyúlvány látszott...
Egészen különös titkot rejtett a Duna medre: a rekordalacsony vízállás miatt olyan maradványok kerültek napvilágra, amelyek több ezer éve heverhetnek a folyó üledékében.
Az idei almatermés akár az évszázad egyik legrosszabbja is lehet. A hazai almatermesztők közül sokan gyakorlatilag 100 százalékos fagykárról számolhatnak be, fajtától szinte függetlenül.
Működik a legális kerti trükk: a hazai szakértő elárulta, így még megmentheted a kiégett, csúnya gyepet
Aki az elmúlt hetekben ránézett a kertjére, könnyen azt hihette, hogy a gyep végleg feladta a harcot. A korábban zöld pázsit sok helyen sárgásbarna, szalmaszerű...
Különleges megfigyelést végeztek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakemberei: hőkamerás drón segítségével sikerült megtalálniuk egy rejtőzködő fekete gólyapár fészkét.
Végveszélyben a híres magyar horgászparadicsom: kiszáradt a Zagyva, tonnaszám öntik a mészkőport a tóba
Az idei rendkívüli aszály Maconkát sem kíméli: a Zagyva medre teljesen kiszáradt, ezért már hetedszerre kellett mesterséges vízpótlást alkalmazni a Maconkai-víztározónál.
A hazai méhállomány mintegy 80 százaléka hetek óta alig jut természetes virágporhoz. A szakemberek szerint ennek 2027 tavaszán lehet igazán súlyos következménye.
Nem vár tovább az állami támogatásra a szombathelyi közgyűlés, megszavazta az azbeszttel szennyezett utak lefedését.
3 éve még megszüntették, most visszatérhet a vonatközlekedés: ezt sokan várták a vidéki nagyvárosban
Három év után ismét vonattal lehet közlekedni Miskolc és Tiszaújváros között: szeptember 1-jétől újraindul a személyszállítás a 89-es vasútvonalon.
Nem mindennapi kertet alakított ki magyarpolányi otthona körül dr. Katona Szandra. A Kincsvadászokból ismert műkereskedő tizenöt éve él a Bakony egyik festői településén.
Augusztus 31-én véget ér a strandszezon Balatonfűzfőn, szeptember 1-jétől pedig a Föveny és a Tobruk strand területe közparkként lesz látogatható. De mit is jelent ez?
Dr. Szabó Antal régész szerint a Duna még korántsem fedte fel minden titkát: azt is elárulta, miért páratlan a terület, és milyen újabb leletekre bukkanhatnak.
Elfeledett régi magyar kedvenc, ami extrább a palacsintánál: így készül a csákvári tarkedli, sűrű szilvalekvárral
Elfeledett édesség, ami a palacsintával is felveszi a versenyt: a tarkedli puha, kelt tésztája sűrű szilvalekvárral az igazi, ráadásul sütőben is süthetünk hozzá lekvárt.
Kevesen tudják az igazságot a mohácsi csatáról: meglepő tévedés derült ki a történelmi helyszín kapcsán
"Ha van Isten, földtől a fényes égig Rángasson minket végig. Ne legyen egy félpercnyi békességünk, Mert akkor végünk, végünk."
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.