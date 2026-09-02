Meglepő fordulat az azbesztügyben: mégsem volt szennyezett a tér ebben a nagyvárosban

Mégsem azbeszttel szennyezett a nagykanizsai Széchenyi tér parkolóját borító kőzet, miután kiderült, hogy a laborban korábban összecserélték a mintákat. A téves pozitív eredmény miatt egy időre a parkolást is szüneteltették a területen. Az újabb vizsgálatok ugyanakkor két másik közterületen is azbesztet mutattak ki: az Eötvös és Deák tér környékén, valamint egy magáningatlan előtt találtak érintett kőzetet. A városvezetés az érintett köveket kalcium-klorittal kezeli a kockázatok csökkentése érdekében, írja a Telex.

Mégsem azbeszttel szennyezett a Nagykanizsa Széchenyi terén található, mészkővel borított parkoló. A területen korábban azért állították le a parkolást, mert egy vizsgálat egészségre káros anyagot mutatott ki a kőzetben. Horváth Jácint polgármester szerdai bejelentése szerint azonban az újabb vizsgálatból kiderült, hogy a korábbi eredmény téves volt: a laborban összecserélték a mintákat.

Az elmúlt hónapban az azbesztgyanús nagykanizsai helyszíneken újabb méréseket végeztek. Ismét megvizsgálták a Széchenyi téri parkoló mészkővel borított részét is, mivel már a korábbi eredmény kapcsán felmerült, hogy nem a bazalt, hanem a mészkőmintával lehetett probléma. Az új vizsgálat igazolta a gyanút: a laborban a Széchenyi térről származó mintát egy olyan másikkal cserélték össze, amely nem található Nagykanizsa közterületein. A polgármester szerint ezért a Széchenyi téri parkoló nem jelent veszélyt, így hamarosan ismét lehet ott parkolni.

Az új vizsgálatok során azonban további mintákat is ellenőriztek, elsősorban a lakosság bejelentései alapján. Ezek közül két újabb minta bizonyult pozitívnak, és mindkettő közterületet érint. Az egyik érintett terület az Eötvös és a Deák tér környéke, ahol a fák körül lerakott szürke bazaltkőben mutatták ki az azbesztet. A másik pozitív minta egy olyan kőzúzalékból származott, amelyet egy lakos a saját ingatlana előtt szórt le.

Nagykanizsa a többi nyugat-dunántúli városhoz képest kevésbé érintett az azbesztszennyezésben, a városháza ennek ellenére továbbra is óvatosan jár el. A polgármester szerint a szennyezett köveket kalcium-klorittal kezelik annak érdekében, hogy a lehető legalacsonyabbra csökkentsék a kockázatot.

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Az azbesztszennyezés ügye eközben továbbra sem zárult le. A kormány azbesztalapjára még nem írták ki a pályázatot, miközben Szombathelyen már megkezdődött az egészségkárosító kővel érintett útszakaszok lefedése.