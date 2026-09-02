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Ingyenes lesz a vidék legnagyobb bányászbulija: a Wellhello és a Hiperkarma is itt koncertezik

MTI
2026. szeptember 2. 18:15

Idén a komlói bányásznapok a megszokottnál is nagyobb durranás lesz: a város 75. évfordulóját ünnepli, és ennek alkalmából Komló ad otthont az Országos Bányásznapnak is. Színes programokkal, koncertekkel és rengeteg családi élménnyel készülnek, a gyerekeket és a családokat külön is várják. A helyi művészeti csoportok mellett pedig minden napra jutnak országosan ismert előadók és együttesek is.

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A Komlói Kaptár Művelődési Központ tájékoztatása szerint a csütörtöktől vasárnapig tartó fesztivál a mecseki város legnagyobb hagyományőrző és kulturális, egyben a bányászati múlt előtt tisztelgő rendezvénye. Az esemény első napján tartják az országos bányásznapot, megkoszorúzzák a bányászok emlékművét, majd péntek délután a kézműves vásárral nyitják meg a rendezvényt a szélesebb tömegek előtt.

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Aznap este a Wellhello, a Kacaj együtes, valamint DJ Yamina is fellép. Szombaton már reggeltől kisebb koncertek, gasztronómiai és gyerekprogramok várják a családosokat. Este a Hiperkarma és a Honeybeast is színpadra áll, a két koncert között pedig tűzijátékot rendeznek. 

Vasárnap délelőtt az Apacuka zenekar várja a legkisebbeket, majd hajómodell-bemutató lesz a sikondai tónál, délutántól pedig koncerteket tartanak mások mellett a Nihil Chips fellépésével.

A komlói bányásznapok ingyenesen látogatható, belépőjegyet kizárólag a 12 éven felüli nem komlóiaknak kell váltaniuk a péntek és szombat esti koncertekre - olvasható a szervezők honlapján, a https://komloikaptar.hu oldalon, ahol a programról további részletek is megtalálhatók.
Címlapkép: Getty Images
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