Szomorú látvány fogadta a kirándulókat a Bakony egyik kedvelt túrahelyén. A Bakonyszentlászló közelében található Cuha-völgyben valaki csúnyán összefirkálta az erdei táblákat.
Ingyenes lesz a vidék legnagyobb bányászbulija: a Wellhello és a Hiperkarma is itt koncertezik
Idén a komlói bányásznapok a megszokottnál is nagyobb durranás lesz: a város 75. évfordulóját ünnepli, és ennek alkalmából Komló ad otthont az Országos Bányásznapnak is. Színes programokkal, koncertekkel és rengeteg családi élménnyel készülnek, a gyerekeket és a családokat külön is várják. A helyi művészeti csoportok mellett pedig minden napra jutnak országosan ismert előadók és együttesek is.
A Komlói Kaptár Művelődési Központ tájékoztatása szerint a csütörtöktől vasárnapig tartó fesztivál a mecseki város legnagyobb hagyományőrző és kulturális, egyben a bányászati múlt előtt tisztelgő rendezvénye. Az esemény első napján tartják az országos bányásznapot, megkoszorúzzák a bányászok emlékművét, majd péntek délután a kézműves vásárral nyitják meg a rendezvényt a szélesebb tömegek előtt.
Aznap este a Wellhello, a Kacaj együtes, valamint DJ Yamina is fellép. Szombaton már reggeltől kisebb koncertek, gasztronómiai és gyerekprogramok várják a családosokat. Este a Hiperkarma és a Honeybeast is színpadra áll, a két koncert között pedig tűzijátékot rendeznek.
Vasárnap délelőtt az Apacuka zenekar várja a legkisebbeket, majd hajómodell-bemutató lesz a sikondai tónál, délutántól pedig koncerteket tartanak mások mellett a Nihil Chips fellépésével.
A komlói bányásznapok ingyenesen látogatható, belépőjegyet kizárólag a 12 éven felüli nem komlóiaknak kell váltaniuk a péntek és szombat esti koncertekre - olvasható a szervezők honlapján, a https://komloikaptar.hu oldalon, ahol a programról további részletek is megtalálhatók.
Apró GPS-jeladók segítenek ezentúl nyomon követni nyolc Kiskunságban nevelkedett túzokcsibe mozgását.
Teljesen kiszáradt a legendás horgásztó: apokaliptikus látvány fogadja a hoppon maradt pecásokat + Fotók
A Békés vármegyei „Gyilkos-tó” az évek óta tartó csapadékhiány és talajvízszint-csökkenés után idén nyárra gyakorlatilag teljesen kiszáradt.
Első pillantásra úgy tűnt, különleges hibrid akadt horogra Békésszentandrás közelében, a Sirató-holtágon. A hal szájánál ugyanis egy apró, bajuszszerű nyúlvány látszott...
Egészen különös titkot rejtett a Duna medre: a rekordalacsony vízállás miatt olyan maradványok kerültek napvilágra, amelyek több ezer éve heverhetnek a folyó üledékében.
Az idei almatermés akár az évszázad egyik legrosszabbja is lehet. A hazai almatermesztők közül sokan gyakorlatilag 100 százalékos fagykárról számolhatnak be, fajtától szinte függetlenül.
Működik a legális kerti trükk: a hazai szakértő elárulta, így még megmentheted a kiégett, csúnya gyepet
Aki az elmúlt hetekben ránézett a kertjére, könnyen azt hihette, hogy a gyep végleg feladta a harcot. A korábban zöld pázsit sok helyen sárgásbarna, szalmaszerű...
Különleges megfigyelést végeztek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakemberei: hőkamerás drón segítségével sikerült megtalálniuk egy rejtőzködő fekete gólyapár fészkét.
Végveszélyben a híres magyar horgászparadicsom: kiszáradt a Zagyva, tonnaszám öntik a mészkőport a tóba
Az idei rendkívüli aszály Maconkát sem kíméli: a Zagyva medre teljesen kiszáradt, ezért már hetedszerre kellett mesterséges vízpótlást alkalmazni a Maconkai-víztározónál.
A hazai méhállomány mintegy 80 százaléka hetek óta alig jut természetes virágporhoz. A szakemberek szerint ennek 2027 tavaszán lehet igazán súlyos következménye.
Nem vár tovább az állami támogatásra a szombathelyi közgyűlés, megszavazta az azbeszttel szennyezett utak lefedését.
3 éve még megszüntették, most visszatérhet a vonatközlekedés: ezt sokan várták a vidéki nagyvárosban
Három év után ismét vonattal lehet közlekedni Miskolc és Tiszaújváros között: szeptember 1-jétől újraindul a személyszállítás a 89-es vasútvonalon.
Nem mindennapi kertet alakított ki magyarpolányi otthona körül dr. Katona Szandra. A Kincsvadászokból ismert műkereskedő tizenöt éve él a Bakony egyik festői településén.
Augusztus 31-én véget ér a strandszezon Balatonfűzfőn, szeptember 1-jétől pedig a Föveny és a Tobruk strand területe közparkként lesz látogatható. De mit is jelent ez?
Dr. Szabó Antal régész szerint a Duna még korántsem fedte fel minden titkát: azt is elárulta, miért páratlan a terület, és milyen újabb leletekre bukkanhatnak.
Elfeledett régi magyar kedvenc, ami extrább a palacsintánál: így készül a csákvári tarkedli, sűrű szilvalekvárral
Elfeledett édesség, ami a palacsintával is felveszi a versenyt: a tarkedli puha, kelt tésztája sűrű szilvalekvárral az igazi, ráadásul sütőben is süthetünk hozzá lekvárt.
Kevesen tudják az igazságot a mohácsi csatáról: meglepő tévedés derült ki a történelmi helyszín kapcsán
"Ha van Isten, földtől a fényes égig Rángasson minket végig. Ne legyen egy félpercnyi békességünk, Mert akkor végünk, végünk."
Sztárdömping a Balatonnál: ismert magyar arcok lepik el a partot, itt a nyár egyik utolsó nagy bulija
A közönség és a filmes szakma találkozásáról, „filmes beszélgetésekről” is szól a 2026-os Veszprém-Balaton Filmpiknik.
Új halfaj jelenlétét sikerült első alkalommal bizonyítani Magyarországon: a szávai állasküsz egy példánya június végén került elő a Dunából, Paks közelében.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.