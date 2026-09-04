Hoppá, új homokos strandja lesz a Dunántúlnak: Balaton helyett ide is érdemes lesz menni

Megújul a Deseda tó környezete; a somogyi megyeszékhely egyik legkedveltebb természeti és rekreációs helyszíne 570 millió forintos beruházásnak köszönhetően nyújthat magasabb színvonalú szolgáltatásokat – tájékoztatta a somogyi vármegyeszékhely önkormányzata csütörtökön, közleményben az MTI-t. A kemping egyidejűleg 400-450 ember ellátását képes biztosítani, üzemeltetését 120 hónapra a Balatontourist Camping Szolgáltató Kft. nyerte el.

Azt írták, az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés részeként homokos strandot alakítanak ki, játszóteret építenek, és rekonstruálják a tó két partját összekötő, gyalogos és kerékpáros közlekedést is biztosító fahidat.

A Desedánál sokak élnek a vízi sportok, a kerékpározás, a túrázás, a horgászat és a természetközeli kikapcsolódás lehetőségeivel – jegyezték meg. Hozzátették, a fenntarthatóságot, a tó ökológiai értékeinek megőrzését szem előtt tartó munkálatok reményeik szerint hozzájárulnak a lakosság életminőségének javításához, Kaposvár turisztikai vonzerejének növeléséhez.

Az önkormányzat júniusban az MTI megkeresésére arról tájékoztatott, hogy a tó melletti Deseda Kempingben mintegy 2 milliárd forintos fejlesztés valósult meg a Modern városok program részeként. Az átadás előtt álló beruházás eredményeként 30 klimatizált mobilház, lakóautós és sátorhelyek, fogadóépület, mosdóépület és medence épült, valamint rendbe tették a zöldterületet is.

A kemping egyidejűleg 400-450 ember ellátását képes biztosítani, üzemeltetését 120 hónapra a Balatontourist Camping Szolgáltató Kft. nyerte el. Szita Károly, Kaposvár polgármestere egy 2024 májusában tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy eddig 5 milliárd forintot költöttek a tóhoz kapcsolódó fejlesztésekre. Fekete Istvánról elnevezett látogatóközpont, bicikliút, parkolók épültek, átalakították a büfésort, és egyebek mellett megújult a csónakház is – sorolta a politikus.