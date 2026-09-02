Rejtélyes lényeket fogtak a Dunában: megszólaltak a szakemberek a nagy vitát kiváltó videóról

Különös rákok akadtak horogra a Ráckevei-(Soroksári)-Dunában, a fogásról készült videó pedig a TikTokon is felbukkant. A hozzászólók közül többen keleti édesvízi garnélára tippeltek, de vajon valóban erről a fajról van szó? A Magyar Haltani Társaság nemrég éppen ezt a kérdést járta körül, és a szakemberek szerint a felvételek alapján ennél jóval óvatosabban kell fogalmazni.

A TikTokon megosztott videóban a különös külsejű rákok láttán a készítője azt kérdezi, vajon pontosan milyen állat kerülhetett elő az RSD-ből. A kommentelők közül sokan a keleti édesvízi garnélaként is ismert Macrobrachium nipponense fajra gyanakodtak.

A felvetés azért sem meglepő, mert a garnélák az elmúlt években egyre több magyarországi vízben megjelentek. A Magyar Haltani Társaság szerint az elmúlt tíz évben hivatalosan nyolc garnélafajt írtak le Magyarország vizeiből, miközben a kutatások azóta további két Macrobrachium-faj jelenlétére is adatokat szolgáltattak. Vagyis jelenleg összesen tíz garnélafaj hazai előfordulásáról rendelkeznek pontos adatokkal a kutatók, bár ezek közül nem mindegyiket írták még le hivatalosan.

A társaság szerint a korábban elsőként kimutatott Neocaridina davidi hazánk több pontján is megjelent és terjed. A Duna fővárosi szakaszán, a főágban és több befolyóban is megtalálták.

A keleti édesvízi garnéla, vagyis a Macrobrachium nipponense pedig különösen gyorsan terjed. A fajt hivatalosan 2023-ban, Lipótnál mutatták ki, később azonban újabb dunai előfordulásairól is beszámoltak. 2025-ben Bajánál, a Sugovicában, 2026-ban pedig Paks alatt, a melegvízcsatorna alatt sikerült kimutatni.

De akkor mi akadt fenn az RSD-ben?

A Magyar Haltani Társaság a Facebookon közzétett fotók és videók alapján megvizsgálta az RSD-ben gyűjtött példányokat. A szakemberek szerint több kisebb testű garnélafaj nagy valószínűséggel kizárható. A társaság szerint a képek alapján nem valószínű, hogy az állatok a Caridina cf. babaulti, a Caridina gracilirostris, a Caridina multidentata vagy a Neocaridina davidi fajokhoz tartoznának. Ugyancsak kizárható a sepregető garnéla (Atyopsis moluccensis) jelenléte. Ennek oka többek között az állatok testfelépítése.

A fotókon és a videón látható példányoknál megnyúlt rostrum – vagyis az előrenyúló fejtor-rész – és hosszú olló figyelhető meg. Ezek alapján a szakemberek szerint az állatok vélhetően a Macrobrachium nemzetség valamely fajához tartoznak. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy biztosan a TikTokon sokak által emlegetett keleti édesvízi garnéláról van szó.

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Egyelőre nem lehet biztosan megmondani, melyik faj

A Magyar Haltani Társaság hangsúlyozza: faji szintű, pontos azonosításhoz részletesebb morfometriai és genetikai vizsgálatokra lenne szükség. Vagyis a rendelkezésre álló videó és fotók alapján nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy Macrobrachium nipponense került elő az RSD-ből.

A szakemberek ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a hazai garnélafauna folyamatosan változik. Több faj esetében már a szaporodást is igazolták: a Caridina cf. babaulti, a Caridina gracilirostris, a Caridina multidentata, a Macrobrachium nipponense és a Neocaridina davidi esetében is találtak erre utaló bizonyítékokat. A két újonnan felmerült Macrobrachium-fajnál pedig juvenilis példányok és petés nőstények is előkerültek, ezért a kutatók feltételezik, hogy ezeknek is lehetnek szaporodó állományaik a Duna vízrendszerében.

Tehát összességében a TikTok-kommentelők nem jártak messze az igazságtól, amikor Macrobrachium-fajra tippeltek, de nem lehet biztosan kijelenteni, hogy a Ráckevei-Dunában kifogott különös rákok valóban keleti édesvízi garnélák. Ehhez további vizsgálatokra lenne szükség.