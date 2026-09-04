Bár az elmúlt évtizedekben javult Európa levegőminősége, a légszennyezés továbbra is komoly egészségügyi kockázatot jelent.
Kiadták a figyelmeztetést: vaddisznókoca és kismalacai tűntek fel egy vidéki nagyváros körforgalmában
Nem mindennapi látvány fogadta az oladi körforgalomnál közlekedőket: egy vaddisznókoca több kismalacával együtt szaladt át az úttesten. A jelenetről egy olvasó készített nagyjából tíz másodperces videót, amelyet a Nyugat.hu közölt.
A szombathelyi vaddisznócsalád ezután az út menti bokrok között tűnt el. Bár a felvétel elsőre inkább természetfilmbe illő jelenetnek tűnik, a vadállatok felbukkanása a városban közlekedési szempontból sem veszélytelen: az úttestre kifutó állatok balesetet okozhatnak.
Ráadásul a kismalacait vezető koca különösen veszélyes lehet, ha fenyegetve érzi az utódait. A szakemberek tanácsa szerint vaddisznóval találkozva nem érdemes megközelíteni vagy megpróbálni elzavarni az állatot. Célszerű nyugodtan távolodni, kutyával pedig rövid pórázon maradni.
Nem ez az első vaddisznóészlelés a környéken
Az oladi városrészben az elmúlt időszakban már többször is feltűntek vaddisznók. A Nyugat.hu néhány nappal korábban arról írt, hogy az Arany-patak medrében, az oladi lakótelep közelében, a Márton Áron utca és a Nádtó utca közötti szakaszon is észleltek példányokat.
A lap szerint a szombathelyi vaddisznóprobléma nem új keletű: 2022 őszétől 2024 nyaráig közel száz példányt lőttek ki a város körüli területeken, a vadak azonban időről időre ismét megjelennek a Parkerdővel határos városrészeken - írta a Nyugat.hu.
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