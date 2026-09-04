2026. szeptember 4. péntek Rozália
30 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy vadon élő vörös róka (Vulpes vulpes) épp most úszott át a vízen egy nádasba. A szájában egy tojás van, amelyet egy kacsa- vagy libafészekből vett el.
HelloVidék

Hoppá, itt az utószezon: négylábú vadorzók csobbantak ingyen a Balatonban + Fotók

HelloVidék
2026. szeptember 4. 12:46

Nem mindennapi látvány tárult azok elé, akik szeptember elején Fonyódnál jártak a Balaton-parton: rókák merészkedtek a tó sekély vizébe. A különös jelenetről fotók is készültek, amelyeket a MetFigyelő osztott meg. A felvételeket Mihalicz Ágnes készítette szeptember 1-jén.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Úgy tűnik, a balatoni utószezonra a négylábú vendégek is beneveztek. A MetFigyelő által megosztott fotókon rókák láthatók, amint Fonyódnál a sekély Balaton vizében gázolnak. Hogy pontosan miért merészkedtek be a tóba, azt a fotók alapján nem lehet tudni. A sekély víz mindenesetre könnyen megközelíthető számukra, az idei tartós szárazság és meleg pedig a vadon élő állatok számára is megváltoztathatja a megszokott vízlelőhelyeket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szokatlan találkozás különösen érdekes az idei alacsony vízállás miatt. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatai szerint június közepe és augusztus 27. között 34 centiméterrel csökkent a Balaton vízszintje: a vízmérce 77 centiméterről 43 centiméterre esett.

 

 
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #szeptember #vízügy #természet #szárazság #vízállás #hellovidék #vízszint #vadállatok #fonyód #állatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:44
13:34
13:22
13:15
13:00
Pénzcentrum
Meglépték! Nyilvánosságra hozták a magyar kórházak fertőzési adatait: itt a legsúlyosabb a helyzet
Szívhatja a fogát, aki magánbölcsődébe íratná gyermekét: 2026-ban évente akár 2,5 millióra is rúghat a térítési díj
Magyar turistaként milliomosnak érezheted madad ebben az országban: olcsó az étkezés, a benzin, a buszjegy
Szép kis summát lehet zsebre tenni ezzel a munkával: az AI sem fenyegeti és a belépési küszöb is alacsony
Csatlakozz a Pénzcentrum szerkesztőségéhez! Szerkesztő-újságírót keresünk
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 4. péntek
Rozália
36. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Elképesztő, mit találtak a Dunában: még a régészeket is meglepte, amit a kiszáradó meder rejtett
2
2 hete
Végleg eltűnik a legendás Balaton-parti napközis tábor: 69 lakásos luxuslakópark épül a helyére
3
2 hete
Saját templom, kilátótorony és nyeregszoba: ilyen volt Failoni Donatella és Oszter Sándor legendás vidéki birtoka
4
4 napja
Már csak egy napig lesznek strandok: szeptembertől nagy változás jön a Balaton-parton
5
2 hete
Magyar kertek elfeledett szuperzöldsége: az aszály sem győzi le, és még édes bogyókat is terem
PÉNZÜGYI KISOKOS
Határidős kamatláb
Előre rögzített kamatláb, amely egy jövőbeli időszakra vonatkozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 4. 13:44
Elfogyott a türelem: gigacéget dob ki az elnök az országból, ez az oka
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 4. 13:00
Magyar turistaként milliomosnak érezheted madad ebben az országban: olcsó az étkezés, a benzin, a buszjegy
Agrárszektor  |  2026. szeptember 4. 13:32
Szereted a dinnyét? Akkor mindenképp tudnod kell, mi derült ki róla