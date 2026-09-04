Hoppá, itt az utószezon: négylábú vadorzók csobbantak ingyen a Balatonban + Fotók

Nem mindennapi látvány tárult azok elé, akik szeptember elején Fonyódnál jártak a Balaton-parton: rókák merészkedtek a tó sekély vizébe. A különös jelenetről fotók is készültek, amelyeket a MetFigyelő osztott meg. A felvételeket Mihalicz Ágnes készítette szeptember 1-jén.

Úgy tűnik, a balatoni utószezonra a négylábú vendégek is beneveztek. A MetFigyelő által megosztott fotókon rókák láthatók, amint Fonyódnál a sekély Balaton vizében gázolnak. Hogy pontosan miért merészkedtek be a tóba, azt a fotók alapján nem lehet tudni. A sekély víz mindenesetre könnyen megközelíthető számukra, az idei tartós szárazság és meleg pedig a vadon élő állatok számára is megváltoztathatja a megszokott vízlelőhelyeket.

A szokatlan találkozás különösen érdekes az idei alacsony vízállás miatt. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatai szerint június közepe és augusztus 27. között 34 centiméterrel csökkent a Balaton vízszintje: a vízmérce 77 centiméterről 43 centiméterre esett.