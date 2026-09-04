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Bezárt az Alföld homokos tengerpartja: olyan alacsony a víz, hogy már veszélyes a fürdőzés

HelloVidék
2026. szeptember 4. 09:45

Bezárt a csongrádi Körös-toroki strand a rendkívül alacsony vízállás miatt. A Tisza szintje már –211 centiméter, ezért a fürdőzők biztonságát jelző bójákat nem lehet úgy kihelyezni, hogy közben a hajózási útvonal is szabadon maradjon.

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A csongrádi Körös-toroki strand hivatalosan szeptember 15-ig működne, de ha a vízállás javul, újra kihelyezik a bójákat és visszatérhet a vízimentő-szolgálat is. Addig a strand területén nincs vízimentő-szolgálat, a fürdőzés pedig csak saját felelősségre történhet - írta közleményében a Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Start Szoc. Szövetkezet.

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A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet értelmében szigorúan tilos fürdeni a hajóútban, valamint a hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják körzetében. A jelenlegi kritikus vízállás miatt a kijelölt fürdőhely ezen jogszabályi előírásoknak a bóják áthelyezése nélkül már nem tud megfelelni

– írták.

A Körös-torok különlegessége, hogy a Tisza alacsony vízállásakor egy mintegy 700 méter hosszú homokföveny alakul ki Csongrádnál, amely az ország egyik ismert folyóparti szabadstrandja - adták hírül a Facebookon.

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Címlapkép: Getty Images
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