2026. szeptember 1-jétől új autóbusz-menetrend lép életbe szerte az országban. Több távolsági és helyközi járat menetrendje változik.
Meghosszabbítják a strandszezont, de változnak a fürdőárak: ennek a hírnek sokan fognak örülni
Míg a győri fürdőben augusztus végével lezárult a nyári szezon, és életbe lépett az őszi nyitvatartás, addig az Aranypart II. szabadstrandján a városvezetés döntése alapján meghosszabbították a szezont. A megújult partszakasz a szeptemberi hétvégéken is teljes nyári szolgáltatáskínálattal várja a pihenni vágyókat - írta meg a Kisalföld.hu.
Kósa Roland alpolgármester tájékoztatása szerint az elmúlt időszak fejlesztései sikeresnek bizonyultak, amit az is igazol, hogy a korábbi évekhez képest idén jóval többen látogattak ki a folyópartra. A megnövekedett érdeklődésre való tekintettel az Aranypart II. üzemeltetése nem áll le a nyár végével, így szeptember 5-6-án, 12-13-án és 19-20-án is a megszokott nyári infrastruktúra fogadja a fürdőzőket. A partszakasz az elmúlt időszakban jelentősen megújult, hiszen kényelmes strandlépcsőket építettek ki, felújították az öltözőszekrényeket és az utcabútorokat, emellett közösségi grillező, napvitorlák és új büfékocsik is szolgálják a látogatók kényelmét. A jövőbeli tervek között a zöldterületek további szépítése, öntözőrendszer telepítése és újabb vendéglátóhelyek kialakítása is szerepel.
Ezzel szemben a győri fürdőben már megkezdődött az őszi szezon. A szabadtéri strandrészleg augusztus 31-én bezárt, szeptember elsejétől pedig módosult a nyitvatartási rend. Hétfőtől csütörtökig az élmény- és termálmedencék csak délután 14 órától vehetők igénybe, a gyermek- és a szaunavilág pedig kizárólag pénteken, szombaton és vasárnap tart nyitva.
A szolgáltatások mellett a jegyárak is az őszi időszakhoz igazodtak. Hétfőtől csütörtökig a felnőttek, a 18 év alattiak és a nyugdíjasok is kedvezményes áron válthatnak belépőt. Péntektől vasárnapig az általános kedvezmények már csak 16 óra után érvényesek, azonban az őszi szezonban péntekenként külön nyugdíjas-akcióval készülnek, a gyerekek pedig pénteken és vasárnap – felnőtt kísérőjegy vásárlása mellett – kedvezményesen léphetnek be a fürdőbe.
Különleges akcióval indítja az évet a vidéki színház: bárki ingyen bérletet nyerhet, ha ezt megteszi
Nyílt nappal és a Veszprém Vármegyei Ifjúsági Fesztivállal indul az évad a Veszprémi Petőfi Színházban, amely szeptemberben Budapesten is bemutatja Esélyegyenlőségi Programját
Apró GPS-jeladók segítenek ezentúl nyomon követni nyolc Kiskunságban nevelkedett túzokcsibe mozgását.
Teljesen kiszáradt a legendás horgásztó: apokaliptikus látvány fogadja a hoppon maradt pecásokat + Fotók
A Békés vármegyei „Gyilkos-tó” az évek óta tartó csapadékhiány és talajvízszint-csökkenés után idén nyárra gyakorlatilag teljesen kiszáradt.
Első pillantásra úgy tűnt, különleges hibrid akadt horogra Békésszentandrás közelében, a Sirató-holtágon. A hal szájánál ugyanis egy apró, bajuszszerű nyúlvány látszott...
Egészen különös titkot rejtett a Duna medre: a rekordalacsony vízállás miatt olyan maradványok kerültek napvilágra, amelyek több ezer éve heverhetnek a folyó üledékében.
Az idei almatermés akár az évszázad egyik legrosszabbja is lehet. A hazai almatermesztők közül sokan gyakorlatilag 100 százalékos fagykárról számolhatnak be, fajtától szinte függetlenül.
Működik a legális kerti trükk: a hazai szakértő elárulta, így még megmentheted a kiégett, csúnya gyepet
Aki az elmúlt hetekben ránézett a kertjére, könnyen azt hihette, hogy a gyep végleg feladta a harcot. A korábban zöld pázsit sok helyen sárgásbarna, szalmaszerű...
Különleges megfigyelést végeztek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakemberei: hőkamerás drón segítségével sikerült megtalálniuk egy rejtőzködő fekete gólyapár fészkét.
Végveszélyben a híres magyar horgászparadicsom: kiszáradt a Zagyva, tonnaszám öntik a mészkőport a tóba
Az idei rendkívüli aszály Maconkát sem kíméli: a Zagyva medre teljesen kiszáradt, ezért már hetedszerre kellett mesterséges vízpótlást alkalmazni a Maconkai-víztározónál.
A hazai méhállomány mintegy 80 százaléka hetek óta alig jut természetes virágporhoz. A szakemberek szerint ennek 2027 tavaszán lehet igazán súlyos következménye.
Nem vár tovább az állami támogatásra a szombathelyi közgyűlés, megszavazta az azbeszttel szennyezett utak lefedését.
3 éve még megszüntették, most visszatérhet a vonatközlekedés: ezt sokan várták a vidéki nagyvárosban
Három év után ismét vonattal lehet közlekedni Miskolc és Tiszaújváros között: szeptember 1-jétől újraindul a személyszállítás a 89-es vasútvonalon.
Nem mindennapi kertet alakított ki magyarpolányi otthona körül dr. Katona Szandra. A Kincsvadászokból ismert műkereskedő tizenöt éve él a Bakony egyik festői településén.
Augusztus 31-én véget ér a strandszezon Balatonfűzfőn, szeptember 1-jétől pedig a Föveny és a Tobruk strand területe közparkként lesz látogatható. De mit is jelent ez?
Dr. Szabó Antal régész szerint a Duna még korántsem fedte fel minden titkát: azt is elárulta, miért páratlan a terület, és milyen újabb leletekre bukkanhatnak.
Elfeledett régi magyar kedvenc, ami extrább a palacsintánál: így készül a csákvári tarkedli, sűrű szilvalekvárral
Elfeledett édesség, ami a palacsintával is felveszi a versenyt: a tarkedli puha, kelt tésztája sűrű szilvalekvárral az igazi, ráadásul sütőben is süthetünk hozzá lekvárt.
Kevesen tudják az igazságot a mohácsi csatáról: meglepő tévedés derült ki a történelmi helyszín kapcsán
"Ha van Isten, földtől a fényes égig Rángasson minket végig. Ne legyen egy félpercnyi békességünk, Mert akkor végünk, végünk."
Sztárdömping a Balatonnál: ismert magyar arcok lepik el a partot, itt a nyár egyik utolsó nagy bulija
A közönség és a filmes szakma találkozásáról, „filmes beszélgetésekről” is szól a 2026-os Veszprém-Balaton Filmpiknik.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.