Meghosszabbítják a strandszezont, de változnak a fürdőárak: ennek a hírnek sokan fognak örülni

Míg a győri fürdőben augusztus végével lezárult a nyári szezon, és életbe lépett az őszi nyitvatartás, addig az Aranypart II. szabadstrandján a városvezetés döntése alapján meghosszabbították a szezont. A megújult partszakasz a szeptemberi hétvégéken is teljes nyári szolgáltatáskínálattal várja a pihenni vágyókat - írta meg a Kisalföld.hu.

Kósa Roland alpolgármester tájékoztatása szerint az elmúlt időszak fejlesztései sikeresnek bizonyultak, amit az is igazol, hogy a korábbi évekhez képest idén jóval többen látogattak ki a folyópartra. A megnövekedett érdeklődésre való tekintettel az Aranypart II. üzemeltetése nem áll le a nyár végével, így szeptember 5-6-án, 12-13-án és 19-20-án is a megszokott nyári infrastruktúra fogadja a fürdőzőket. A partszakasz az elmúlt időszakban jelentősen megújult, hiszen kényelmes strandlépcsőket építettek ki, felújították az öltözőszekrényeket és az utcabútorokat, emellett közösségi grillező, napvitorlák és új büfékocsik is szolgálják a látogatók kényelmét. A jövőbeli tervek között a zöldterületek további szépítése, öntözőrendszer telepítése és újabb vendéglátóhelyek kialakítása is szerepel.

Ezzel szemben a győri fürdőben már megkezdődött az őszi szezon. A szabadtéri strandrészleg augusztus 31-én bezárt, szeptember elsejétől pedig módosult a nyitvatartási rend. Hétfőtől csütörtökig az élmény- és termálmedencék csak délután 14 órától vehetők igénybe, a gyermek- és a szaunavilág pedig kizárólag pénteken, szombaton és vasárnap tart nyitva.

A szolgáltatások mellett a jegyárak is az őszi időszakhoz igazodtak. Hétfőtől csütörtökig a felnőttek, a 18 év alattiak és a nyugdíjasok is kedvezményes áron válthatnak belépőt. Péntektől vasárnapig az általános kedvezmények már csak 16 óra után érvényesek, azonban az őszi szezonban péntekenként külön nyugdíjas-akcióval készülnek, a gyerekek pedig pénteken és vasárnap – felnőtt kísérőjegy vásárlása mellett – kedvezményesen léphetnek be a fürdőbe.