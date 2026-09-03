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Tovább súlyosbodik az aszály az Alföld közepén: riasztó adatokat közölt a KÖTIVIZIG

HelloVidék
2026. szeptember 3. 08:45

Nem túlzás, alig esett eső az Alföld közepén az idei nyáron: a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) adatai szerint augusztus végére már 161 milliméterre nőtt a csapadékhiány. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Szolnokon 1946 óta nem volt ilyen meleg augusztus.

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A KÖTIVIZIG szeptember 1-jei tájékoztatása szerint 2026 augusztusában területi átlagban mindössze 15 milliméter csapadék hullott az igazgatóság területén. Ez 36,2 milliméterrel kevesebb a sokéves augusztusi átlagnál. A 11 kiemelt mérőállomás adatai alapján az év első nyolc hónapjában összesen 194,6 milliméter csapadék érkezett, ami 161,1 milliméterrel marad el a sokéves 1–8. havi átlagtól. Még beszédesebb a nyári időszak adata: június és augusztus között mindössze 52 milliméter eső esett, ami 122,3 milliméterrel kevesebb a sokéves átlagnál.

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A vegetációs időszakban, vagyis április 1. és szeptember 30. között augusztus végéig 100,3 milliméter csapadékot mértek. Ez a KÖTIVIZIG szerint mindössze a sokéves 4–9. havi érték egyharmada.

Nemcsak az eső hiányzott, a hőmérséklet is szélsőséges volt

Szolnokon 26,2 Celsius-fokos havi középhőmérsékletet mértek augusztusban, ami 4,8 fokkal haladta meg a sokéves átlagot. A KÖTIVIZIG közlése szerint ezzel 2026 augusztusa lett a legmelegebb augusztus 1946 óta; az eddigi rekordot 2024 augusztusa tartotta 25,9 fokkal.

A hónap legmelegebb napján, augusztus 6-án 40,2 fokig emelkedett a hőmérséklet Szolnokon, ami szintén új augusztusi rekord. A hónapban tíz forróságnapot és 21 hőségnapot regisztráltak.

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A KÖTIVIZIG korábbi tájékoztatása szerint a hónapok óta tartó szélsőséges csapadékhiány már a Tisza vízkészleteire is komoly hatással van: augusztus végén a Tisza-tó vízszintje megközelítette a 610 centimétert, és a vízügyi igazgatóság rendkívüli intézkedésekről is beszámolt.
Címlapkép: Getty Images
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