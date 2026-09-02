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Dühítő rongálás a Bakonyban: csúnyán összefirkálták a népszerű pihenőhelyet + Fotók
Szomorú látvány fogadta a kirándulókat a Bakony egyik kedvelt túrahelyén. A Bakonyszentlászló közelében található Cuha-völgyben valaki csúnyán összefirkálta az erdei információs táblákat, sőt egy faház falát is „vászonként” használta. A Bakonyerdő Zrt. szerint az ilyen rongálás nemcsak esztétikai probléma, hanem felesleges munkát és költséget is jelent.
A Cuha-patak völgye a Bakony egyik népszerű kirándulóhelye, ahol az erdei környezet mellett információs táblák segítik a látogatókat abban, hogy jobban megismerjék a környék természeti értékeit. Ezeken többek között az erdő talajáról, a fákról és az élővilágról is olvashatnak. Most azonban több táblát is összefirkáltak, és egy faház falára is festékkel vagy filccel került „alkotás”. A Bakonyerdő Zrt. közösségi oldalán értetlenségének és szomorúságának adott hangot a történtek miatt.
Az erdőgazdaság szerint sajnos nem egyedi esetről van szó. Mint írták, egy kirándulóhely nem arra szolgál, hogy bárki ott hagyja a névjegyét, ráadásul a rongálás helyreállítása másoknak jelent pluszmunkát. A táblákat és a faházat ugyanis később takarítani, javítani, illetve újrafesteni kell, ami időt és pénzt igényel. Ezt az összeget a Bakonyerdő inkább az erdőre és a kirándulók élményeinek javítására fordítaná.
Az erdőgazdaság arra is felhívta a figyelmet, hogy aki szeretne nyomot hagyni maga után, olyan nyomot hagyjon, amely másoknak is örömet okoz. Az erdei információs táblák és faházak azonban nem arra valók, hogy bárki rajtuk élje ki alkotói kedvét.
Ami a legszomorúbb: valaki nemcsak egy táblát és egy faházat firkált össze, hanem egy kicsit elvett abból az élményből is, amit másoknak szántunk.
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A Cuha-völgy a Bakony egyik látványos természeti területe, így az ilyen rongálások nemcsak az erdőgazdaság munkáját nehezítik meg, hanem a kirándulóhely élményét is rontják.
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