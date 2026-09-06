Az 1950-es években egy megdöbbentő, valódi radioaktív uránércet tartalmazó kísérleti készletet dobtak piacra gyermekeknek.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 36. játékhéten, vasárnap
Kihúzták a Hatoslottó 36. játékhetének vasárnapi nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következő héten, csütörtökön a várható főnyeremény 350 millió forint lesz.
A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.
Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt. A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 36. héten, a vasárnapi sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):
6; 8; 14; 15; 33; 34.
A 36. heti vasárnapi sorsoláson nem született telitalálatos szelvény. Éppen ezért a következő héten, csütörtökön 350 millió forintért játszhatnak a hazai szerencsevadászok.
További nyeremények a Hatoslottón:
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
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Jokerszám: 849274
Ezen a játékhéten (36.) volt telitalálat a Jokeren; kettő is, a szerencsés játékosok egyenként 25 millió 743 265 forinttal lettek gazdagabbak. A 37. héten így 40 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
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