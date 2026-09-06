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Titkos szépségtea lapul a magyar kertekben: nem is gondolnád, mire használják a koreaiak virágát
Szinte nincs is vidéki kert, ahol ne találkoznánk vele: nem kényes, a szárazabb időszakokat is jól bírja, és egészen őszig ontja színes virágait. De tudtátok, hogy a magyar kertek egyik kedvelt cserjéjének, a kerti mályvának a virága ehető, sőt a belőle készített tea még színváltós is lehet? Ázsiában ezt már régóta tudják, és a növény egyes részeit a konyhában is használják. Mutatjuk is, mit lehet a mályva virágaival kezdeni, és miért nem mindegy, honnan szedjük le őket.
A kerti mályvacserje sok magyar kert ismerős lakója: nyáron egymás után bontja színes, feltűnő virágait, és különösebb gondoskodás nélkül is megél. Önmagában kincs, hogy egy aszályos, hőkupolákkal szétszabdalt nyár után is köszöni szépen, még szeptemberben is virágzik. A legtöbben azonban valószínűleg csak dísznövényként gondolnak rá, pedig a virága ehető is. De mielőtt mi is leszakítanánk egy virágot a bokorról, nem árt tisztázni, pontosan melyik mályvacserjéről van szó, és mit érdemes tudni róla.
Tudományos neve a kerti mályvának Hibiscus syriacus, és a mályvafélék (Malvaceae) családjába tartozik. Neve azonban könnyen megtévesztő lehet, hiszen nem a Malva, vagyis a valódi mályvák nemzetségébe tartozik, hanem a Hibiscus nemzetség tagja. A Hibiscus syriacus ráadásul nem azonos a boltokban kapható hibiszkusztea alapanyagával sem. A jellegzetesen savanykás, mélyvörös színű hibiszkuszos italokhoz jellemzően a szudáni hibiszkuszt, vagyis a Hibiscus sabdariffa húsos csészeleveleit használják. De az egy másik hibiszkuszfaj.
A magyar kertek kedvelt mályvája Ázsiában őshonos, ma azonban Európában is széles körben elterjedt dísznövény. Júliustól szeptember végéig nyíló, feltűnő virágai a fehértől és rózsaszíntől a lilán át a kékesliláig többféle árnyalatban pompázhatnak. És hogy miért érdekes mindez? Mert a szép virágokat nemcsak nézni lehet: bizony a konyhában is felhasználhatók. Ázsiai hagyományokban a Hibiscus syriacus virágát és fiatal leveleit is fogyasztották, és a növény élelmiszerként való hasznosítását tudományos kutatásokban is vizsgálják.
Koreában nemcsak dísznövény
A kerti mályvacserje különösen fontos növény Koreában, ahol mugunghwa néven ismert, és az ország nemzeti virága. A növény azonban nemcsak kulturális szimbólum: étkezési és gyógyászati célokra is évezredek óta használták.
Egy dél-koreai kutatócsoport 2022-ben megjelent tanulmányában például azt írta, hogy a növény leveleit ételként is fogyasztották, a virágszirmokat pedig többek között rizssüteményekhez és teához adták. A kutatók a kerti mályvacserje különböző részeinek – köztük a szirmoknak és leveleknek – tápanyag- és fitokémiai összetételét is megvizsgálták. A szirmok különösen érdekesnek bizonyultak: a vizsgálatban ezekben azonosították a legtöbb különböző bioaktív vegyületet, és a vizsgált növényi részek közül a virágszirmok mutatták a legerősebb antioxidáns aktivitást. A kutatók többek között flavonoidokat és fenolos vegyületeket találtak bennük.
Fontos, honnan szedjük!
Ha valaki saját kertjéből szeretné megkóstolni a kerti mályvacserje virágát, egy szabályt mindenképpen érdemes betartani: csak olyan növényről szedjünk, amelynek a faját biztosan ismerjük, és amelyet nem kezeltek étkezésre nem engedélyezett növényvédő szerrel. A kertészetből frissen vásárolt, dísznövényként nevelt példányoknál ezért nem szabad automatikusan abból kiindulni, hogy a virág fogyasztható. Az sem mindegy, hogy a növényt milyen szerrel és mikor kezelték.
A virágszirmokat például teákhoz és különféle ételekhez használják, a szirmok salátákhoz is adhatók, illetve ételek és desszertek díszítésére is alkalmasak. A virágokat akár egészben is felhasználhatjuk, de konyhai célra jellemzően a szirmokat érdemes leszedni, a porzókat és a termőt eltávolítva. Színük miatt látványos dekorációi lehetnek süteményeknek és italoknak is.
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De mitől színváltós a mályvatea?
A látványos színváltozás mögött a növényi pigmentek, az úgynevezett antociánok állnak. Ezeknek az anyagoknak az egyik érdekessége, hogy a környezet kémhatására is érzékenyek: savasabb közegben más színárnyalatot mutathatnak, mint eltérő pH mellett. A Hibiscus syriacus virágaiban is többféle antociánt azonosítottak, amelyek a virágok színéért is felelősek. Vagyis ha a mályvavirágból készített ital színe a hozzáadott citromlé vagy más savas összetevő hatására változik, annak hátterében a pigmentek és a kémhatás kölcsönhatása áll.
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Mire is használható a kerti mályvacserje virága?
A kerti mályvacserje virágából készült teának többféle kedvező hatást tulajdonítanak. A növény szirmai flavonoidokat és más polifenolos vegyületeket tartalmaznak, ezért antioxidáns hatásúként említik, vagyis hozzájárulhatnak a szervezetet érő oxidatív stressz elleni védelemhez. A virágteát az emésztés támogatására és enyhébb gyomorpanaszok esetén is használják, elsősorban az ázsiai hagyományokban. A kerti mályvacserje gyomorra gyakorolt lehetséges hatását ma is kutatják, de fontos, hogy ezekből a vizsgálatokból még nem következik bizonyított gyógyhatás.
A növénynek gyulladáscsökkentő hatást is tulajdonítanak, és egyes hagyományos felhasználásokban a légúti panaszok enyhítésére is alkalmazzák. Ezeknél azonban szintén érdemes óvatosan fogalmazni: a kutatások egy része laboratóriumi vagy állatkísérletes eredményeken alapul, ezért a kerti mályvacserje teája nem tekinthető bizonyított gyógymódnak.
A lényeg tehát: érdekes, ehető virág, amelynek többféle kedvező tulajdonságot tulajdonítanak, de nem csodaszer és nem helyettesít gyógyszert vagy orvosi kezelést.
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