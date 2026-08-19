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Balatonfüred, 2022. július 29.Drónfelvétel a balatonfüredi vitorláskikötőről 2022. július 29-én. Az előtérben a Vaszary Galéria.MTI/Komka Péter
HelloVidék

Végleg eltűnik a legendás Balaton-parti napközis tábor: 69 lakásos luxuslakópark épül a helyére

HelloVidék
2026. augusztus 19. 10:45

Sokan találgathatják, mi készül a balatonfüredi Aranyhíd sétányon, a Kisfaludy strand közelében. A több mint 11 ezer négyzetméteres, fákkal borított területen 69 lakásos prémium lakópark épül, az egykori napközis tábor helyén. A beruházás előtt a városnak a helyi építési szabályzatot is módosítania kellett, az új lakások előértékesítése pedig már megkezdődött.

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A Balaton-parttól mindössze néhány száz méterre, az Aranyhíd sétány és az Arácsi-séd között fekvő telken sokáig egy napközis tábor működött, amely az utóbbi években elhanyagoltan állt. Bár a hatalmas fákkal borított terület arculata a jövőben gyökeresen megváltozik, a tervek szerint a meglévő nyárfás ligetet és az értékesebb faállomány egy részét megőrzik. A három négyszintes épülettömb által körülölelt belső kertben medencét, pihenőtereket, valamint játszóteret és egyéb közösségi funkciókat is kialakítanak - írta a Veol.hu.

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Ahogy a cikkből kiderült, a nagyszabású építkezéshez a helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítására is szükség volt. A telek tulajdonosa 2025-ben nyújtotta be a telepítési tanulmánytervet, amelyet Bóka István polgármester előterjesztésére a képviselő-testület hosszas egyeztetések után, idén februárban hagyott jóvá. A szabályozás enyhítésének köszönhetően a korábbi 15 százalékos beépíthetőség 19 százalékra nőtt, a maximális épületmagasság 9,5 méterről 13,2 méterre emelkedett, a megengedett lakásszámot pedig 55-ről 69-re növelték. Az előírt zöldfelület aránya ugyanakkor továbbra is 50 százalékos maradt. A parkolást nagyrészt a föld alatt oldják meg, hiszen az épületek alatt egy 92 férőhelyes mélygarázs épül, míg a felszínen mindössze 15 autónak alakítanak ki helyet.

A tervezési fázisban felmerült a környezeti hatások alaposabb vizsgálata is

Bár az önkormányzat tavaly nyáron még úgy ítélte meg, hogy nincs szükség külön környezeti értékelésre, a nemzeti park igazgatósága és az állami főépítészi iroda ezt kezdeményezte. Végül abban maradtak, hogy önálló eljárás helyett a meglévő tervdokumentációt egészítik ki a növényállományra, a koros fákra és a várható többletterhelésre vonatkozó elemzésekkel.

A helyszínen már kihelyezték a beruházást és az előértékesítést hirdető molinókat. A prémiumkategóriás lakások négyzetméterára 2,7 millió forintról indul. A projekt mögött a 2024-ben kifejezetten erre a célra alapított Aranyhíd Sétány Kft. áll, amely négy másik vállalkozás tulajdonában van. Az építészeti koncepciót és a látványterveket a Középülettervező Zrt. (KÖZTI) készítette, míg a szabadtérépítészeti és fakivágási tervek elkészítéséért a Panda Pont Kft. felelt.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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