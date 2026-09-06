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Az ásványok és drágakövek múzeumok ásványtáraiból, kirakodóvásárokról lehetnek a legtöbbeknek ismerősek. Aki szereti az ékszereket és a csillogó köveket, esetleg az asztrológiát, szintén el szokott mélyedni a témában. A mai kvíz során ismert és kevésbé könnyen felismerhető ásványokat, drágaköveket és féldrágaköveket mutatunk, neked pedig nincs más dolgod, mint jól megnézni a képeket, és kiválasztani a helyes választ. Vajon mennyit ismersz fel közülük?

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jól ismered az ásványokat, drágaköveket? Ebből a kérdéssorból kiderül! 1/7 kérdés Milyen ásvány van képen? zafír ametiszt akvamarin topáz Következő kérdés 2/7 kérdés Melyik drágakő van a képen? malachit opál smaragd jáde Következő kérdés 3/7 kérdés Milyen ásványt látsz a fotón? hegyikristály opál rózsakvarc rubin Következő kérdés 4/7 kérdés Mi van a képen? macskaszem karneol topáz borostyán Következő kérdés 5/7 kérdés Milyen drágakő van a képen? hegyikristály gyémánt zafír cirkon Következő kérdés 6/7 kérdés Mi ez a sokféle színű, gyakran félbevágott szeletben látható ásvány? tigrisszem jáde topáz achát Következő kérdés 7/7 kérdés Melyik dárgakő van a képen? rodonit karneol rubin berill Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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