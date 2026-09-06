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Kvíz

Kvíz: Jól ismered az ásványokat, drágaköveket? Ebből a kérdéssorból kiderül!

Pénzcentrum
2026. szeptember 6. 17:58

Az ásványok és drágakövek múzeumok ásványtáraiból, kirakodóvásárokról lehetnek a legtöbbeknek ismerősek. Aki szereti az ékszereket és a csillogó köveket, esetleg az asztrológiát, szintén el szokott mélyedni a témában. A mai kvíz során ismert és kevésbé könnyen felismerhető ásványokat, drágaköveket és féldrágaköveket mutatunk, neked pedig nincs más dolgod, mint jól megnézni a képeket, és kiválasztani a helyes választ. Vajon mennyit ismersz fel közülük?

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Kvíz: Jól ismered az ásványokat, drágaköveket? Ebből a kérdéssorból kiderül!

1/7 kérdés
Milyen ásvány van képen?
Ametiszt és gyógynövények egy fa táblán, közeli felvétel
zafír
ametiszt
akvamarin
topáz
2/7 kérdés
Melyik drágakő van a képen?
Smaragdkristályok – természetes drágakő ékszerkészítéshez, kiváló minőségű kőSmaragdok és drágakövek – csiszolt és nyers formában
malachit
opál
smaragd
jáde
3/7 kérdés
Milyen ásványt látsz a fotón?
Gyönyörű, természetes rózsakvarc kövek kamillavirágokkal. Gyógyító kristályok.
hegyikristály
opál
rózsakvarc
rubin
4/7 kérdés
Mi van a képen?
Borostyán nyaklánc. Különböző színű és méretű borostyánok. Borostyánkövek kiállítása a turisták és az ajándéktárgyakat keresők számára
macskaszem
karneol
topáz
borostyán
5/7 kérdés
Milyen drágakő van a képen?
Különböző csillogó gyémántok a nedves kőfelületen.
hegyikristály
gyémánt
zafír
cirkon
6/7 kérdés
Mi ez a sokféle színű, gyakran félbevágott szeletben látható ásvány?
Számos színes achátszelet világos háttér előtt
tigrisszem
jáde
topáz
achát
7/7 kérdés
Melyik dárgakő van a képen?
Laza rubin drágakő
rodonit
karneol
rubin
berill
Címlapkép: Getty Images
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