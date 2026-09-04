Gusztustalan, mi került elő a kiszáradó szegedi tóból: több ezer heverhet az iszapban + Videó

A nagy szárazság nem várt „leletet” hozott felszínre a szegedi Gumis-tónál: a víz apadásával egyre több régi gumiabroncs vált láthatóvá. A Szegedi Vízmű most azt vizsgálja, hogyan lehetne a még a mederben lévő több száz abroncsot eltávolítani.

A Gumis-tó nem véletlenül kapta a nevét: a mesterségesen kialakított tó medrébe még a rendszerváltozás előtti időszakban kerültek leselejtezett gumiabroncsok. A tartós szárazság miatt azonban az utóbbi időben jelentősen csökkent a vízszint, így egyre több került elő közülük. A Szegedi Vízmű Zrt. tájékoztatása szerint 2024-ben több mint 1800 gumiabroncsot már eltávolítottak a mederből. Akkor azokat az abroncsokat szedték ki, amelyek az akkori vízszint és iszapréteg mellett biztonságosan elérhetők voltak.

Most a szolgáltató becslése szerint még mintegy 700–800 gumiabroncs lehet a tóban. Ezek eltávolításának lehetőségeit és műszaki megoldását jelenleg vizsgálják, a cég pedig ajánlatokat is bekért a munkára. A tervek szerint szeptember végéig szeretnék megtervezni az abroncsok összegyűjtését és kiemelését.

A tómeder kitisztása azonban korántsem egyszerű

A gumiabroncsokat vastag iszapréteg borítja, egy-egy darab önmagában akár 60 kilogrammot is nyomhat, az iszappal együtt pedig a tömegük elérheti a 80 kilogrammot. Több abroncs ráadásul mélyen beágyazódott a mederbe.

A meredek partfal szintén nehezíti a munkagépek bejutását. A 2024-es munkálatok során a parttól távolabb fekvő abroncsokat például drótkötéllel összefűzve kellett kivontatni, majd a partra került gumikat deponálni. Az eltávolított abroncsok elhelyezéséről a Szegedi Vízmű a MOHU-val is egyeztet.