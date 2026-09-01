Első pillantásra úgy tűnt, különleges hibrid akadt horogra Békésszentandrás közelében, a Sirató-holtágon. A hal szájánál ugyanis egy apró, bajuszszerű nyúlvány látszott...
Teljesen kiszáradt a legendás horgásztó: apokaliptikus látvány fogadja a hoppon maradt pecásokat + Fotók
Apokaliptikus látvány fogadja azt, aki most végigsétál a dobozi Tuskós-tó medrében. A korábban kedvelt horgásztó helyén ma kiszáradt, mélyen megrepedezett sár, megmaradt tuskók és üresen álló stégek állnak. A Békés vármegyei „Gyilkos-tó” az évek óta tartó csapadékhiány és talajvízszint-csökkenés után idén nyárra gyakorlatilag teljesen kiszáradt.
Súlyos aszály sújtja az egész országot, nemcsak a folyók vize döntöget negatív rekordokat, hanem a tavak is magukon érzik a csapadék hiányát. A Békés megyei Doboz határában található, „Gyilkos-tóként” is emlegetett Tuskós-tó a nyári hőség és aszály következtében mára teljes egészében kiszáradt. A területet korábban nyárfával ültették be, a fákat később kivágták, a tuskók azonban a tóban maradtak. A hely emiatt némileg az erdélyi Gyilkos-tóra emlékeztetett, innen is ered a tó egyik ismert elnevezése.
A tó vízszintje már évek óta folyamatosan csökkent a csapadékhiány és a talajvízszint visszaesése miatt, idén júliusra pedig gyakorlatilag eltűnt belőle a víz.
Tóth Gábor Gyula a 24.hu-nak elmesélte, mennyire szürreális élmény volt végigsétálni a mintegy 2,7 hektáros kiszáradt tóban: "Brutál repedések darabjain lehet sétálni, itt-ott süllyed, érzékeltetve, hogy mélyebben sár van, de az összeszáradt sártömbök között 30-40 centiméter mély repedések vannak”
A tó egykor kedvelt horgászhely volt, most azonban leginkább csak a megmaradt stégek és egy kis faház emlékeztetnek arra, hogy itt korábban rendszeresen pecáztak. A fotós a helyszínen néhány elpusztult halat is látott, azt azonban nem tudta megállapítani, hogy a tó megmaradt kisebb vízfelületén vannak-e még élő halak.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Kérdéses, mi lesz a tó sorsa
A Tuskós-tó mostani állapota nem pusztán egyetlen száraz nyár következménye. A helyszín az elmúlt években fokozatosan veszített a vízéből, az idei tartós hőség és csapadékhiány pedig véglegessé tette a kiszáradást.
Hogy a tó képes lesz-e újra megtelni vízzel, és milyen állapotban marad a terület a következő években, egyelőre nem tudni. A mostani állapot mindenesetre jól mutatja, milyen látványos következményekkel járhat a tartós vízhiány: egy korábban vízzel teli horgásztó helyén ma már szinte csak a meder és az egykori tó nyomai maradtak.
Végveszélyben a híres magyar horgászparadicsom: kiszáradt a Zagyva, tonnaszám öntik a mészkőport a tóba
Az idei rendkívüli aszály Maconkát sem kíméli: a Zagyva medre teljesen kiszáradt, ezért már hetedszerre kellett mesterséges vízpótlást alkalmazni a Maconkai-víztározónál.
A hazai méhállomány mintegy 80 százaléka hetek óta alig jut természetes virágporhoz. A szakemberek szerint ennek 2027 tavaszán lehet igazán súlyos következménye.
Nem vár tovább az állami támogatásra a szombathelyi közgyűlés, megszavazta az azbeszttel szennyezett utak lefedését.
3 éve még megszüntették, most visszatérhet a vonatközlekedés: ezt sokan várták a vidéki nagyvárosban
Három év után ismét vonattal lehet közlekedni Miskolc és Tiszaújváros között: szeptember 1-jétől újraindul a személyszállítás a 89-es vasútvonalon.
Nem mindennapi kertet alakított ki magyarpolányi otthona körül dr. Katona Szandra. A Kincsvadászokból ismert műkereskedő tizenöt éve él a Bakony egyik festői településén.
Augusztus 31-én véget ér a strandszezon Balatonfűzfőn, szeptember 1-jétől pedig a Föveny és a Tobruk strand területe közparkként lesz látogatható. De mit is jelent ez?
Dr. Szabó Antal régész szerint a Duna még korántsem fedte fel minden titkát: azt is elárulta, miért páratlan a terület, és milyen újabb leletekre bukkanhatnak.
Elfeledett régi magyar kedvenc, ami extrább a palacsintánál: így készül a csákvári tarkedli, sűrű szilvalekvárral
Elfeledett édesség, ami a palacsintával is felveszi a versenyt: a tarkedli puha, kelt tésztája sűrű szilvalekvárral az igazi, ráadásul sütőben is süthetünk hozzá lekvárt.
Kevesen tudják az igazságot a mohácsi csatáról: meglepő tévedés derült ki a történelmi helyszín kapcsán
"Ha van Isten, földtől a fényes égig Rángasson minket végig. Ne legyen egy félpercnyi békességünk, Mert akkor végünk, végünk."
Sztárdömping a Balatonnál: ismert magyar arcok lepik el a partot, itt a nyár egyik utolsó nagy bulija
A közönség és a filmes szakma találkozásáról, „filmes beszélgetésekről” is szól a 2026-os Veszprém-Balaton Filmpiknik.
Új halfaj jelenlétét sikerült első alkalommal bizonyítani Magyarországon: a szávai állasküsz egy példánya június végén került elő a Dunából, Paks közelében.
Komoly változás előtt állhat a horgászat, az Európai Unió ugyanis fokozatosan korlátozná az ólomtartalmú horgászeszközök használatát és forgalmazását. De mit jelenthet ez?
Közel egyhektáros, közvetlen Balaton-parti telket kínálnak 199 millió forintért Alsóörsön, ráadásul lakóövezeti ingatlanként hirdetik. Van azonban egy komoly bökkenő:
Aligha lehet unatkozni Szolnokon augusztus utolsó hétvégéjén: közel száz programmal készül a város a Szolnok Napja rendezvénysorozatra.
Xantus Barbara is Pécsre igazolt, jön a Pillangókisasszony és a Drakula: nem unatkozunk az új évadban
Xantus Barbara is Pécsre szerződött, nemzetközi szereposztású opera és különleges új bemutatók is érkeznek: izgalmas évaddal készül a 131 éves Pécsi Nemzeti Színház.
Ezen a balatoni településen éli nyugdíjas éveit Csuja Imre: megmutatta csodakertjét, ahol pisztáciát is nevel + Videó
Csuja Imre igazi Balaton-rajongó, és a tó déli partjának közelében található telkén most már a kertészkedésnek és a borászkodásnak is egyre több időt szentel.
Nem mindennapi csempészési ügyre derült fény a röszkei határátkelőhelyen: egy török állampolgár 3209 piócát próbált engedély nélkül Magyarországra hozni.
Már fényes nappal is vaddisznók járják Sopron utcáit: a vadak kerteket túrnak fel, kukákat borogatnak, és egyre közelebb merészkednek a házakhoz.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.