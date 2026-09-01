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Legyen tanúja a kiszáradt víztározó kísérteties valóságának egy lenyűgöző naplemente hátterében. Ez a rideg kép az aszály mélyreható hatását mutatja be: az egykor élénk víztározó ma már leginkább sivár és kietlen.
HelloVidék

Teljesen kiszáradt a legendás horgásztó: apokaliptikus látvány fogadja a hoppon maradt pecásokat + Fotók

HelloVidék
2026. szeptember 1. 13:15

Apokaliptikus látvány fogadja azt, aki most végigsétál a dobozi Tuskós-tó medrében. A korábban kedvelt horgásztó helyén ma kiszáradt, mélyen megrepedezett sár, megmaradt tuskók és üresen álló stégek állnak. A Békés vármegyei „Gyilkos-tó” az évek óta tartó csapadékhiány és talajvízszint-csökkenés után idén nyárra gyakorlatilag teljesen kiszáradt.

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Súlyos aszály sújtja az egész országot, nemcsak a folyók vize döntöget negatív rekordokat, hanem a tavak is magukon érzik a csapadék hiányát. A Békés megyei Doboz határában található, „Gyilkos-tóként” is emlegetett Tuskós-tó a nyári hőség és aszály következtében mára teljes egészében kiszáradt. A területet korábban nyárfával ültették be, a fákat később kivágták, a tuskók azonban a tóban maradtak. A hely emiatt némileg az erdélyi Gyilkos-tóra emlékeztetett, innen is ered a tó egyik ismert elnevezése.

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A tó vízszintje már évek óta folyamatosan csökkent a csapadékhiány és a talajvízszint visszaesése miatt, idén júliusra pedig gyakorlatilag eltűnt belőle a víz.

 

Tóth Gábor Gyula a 24.hu-nak elmesélte, mennyire szürreális élmény volt végigsétálni a mintegy 2,7 hektáros kiszáradt tóban: "Brutál repedések darabjain lehet sétálni, itt-ott süllyed, érzékeltetve, hogy mélyebben sár van, de az összeszáradt sártömbök között 30-40 centiméter mély repedések vannak” 

A tó egykor kedvelt horgászhely volt, most azonban leginkább csak a megmaradt stégek és egy kis faház emlékeztetnek arra, hogy itt korábban rendszeresen pecáztak. A fotós a helyszínen néhány elpusztult halat is látott, azt azonban nem tudta megállapítani, hogy a tó megmaradt kisebb vízfelületén vannak-e még élő halak.

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Kérdéses, mi lesz a tó sorsa

A Tuskós-tó mostani állapota nem pusztán egyetlen száraz nyár következménye. A helyszín az elmúlt években fokozatosan veszített a vízéből, az idei tartós hőség és csapadékhiány pedig véglegessé tette a kiszáradást.

Hogy a tó képes lesz-e újra megtelni vízzel, és milyen állapotban marad a terület a következő években, egyelőre nem tudni. A mostani állapot mindenesetre jól mutatja, milyen látványos következményekkel járhat a tartós vízhiány: egy korábban vízzel teli horgásztó helyén ma már szinte csak a meder és az egykori tó nyomai maradtak.
Címlapkép: Getty Images
#hellovidék

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