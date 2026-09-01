Különleges akció a Kiskunságban: jeladókkal figyelik a magyar puszta büszkeségeit + Fotók

Apró GPS-jeladók segítenek ezentúl nyomon követni nyolc Kiskunságban nevelkedett túzokcsibe mozgását. A természetvédelmi szakemberek nemcsak azt szeretnék megtudni, merre járnak a fiatal madarak, hanem azt is, hogyan használják az élőhelyüket, és milyen veszélyekkel találkoznak életük első időszakában.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság közlése szerint július második felében a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel közösen mérték fel a Felső-Kiskunság teljes költőterületét. A felmérés során legalább 36 fiókát vezető túzoktyúkot figyeltek meg, összesen pedig 53 repülni képes csibét számoltak.

A LIFE EUROBUSTARD program keretében idén a Kárpát-medencében összesen 22 túzokcsibe kapott egyedi GPS-jeladót, közülük nyolc a Kiskunságban nevelkedett. A jeladók segítségével a szakemberek részletes adatokat kaphatnak a fiatal madarak mozgásáról és területhasználatáról.

Különösen fontos lehet annak megismerése, hogy a fiókák hogyan mozognak a költési időszak után, mely területeket használják, és milyen veszélyeztető tényezők befolyásolják a túlélésüket. Az így gyűjtött adatok hosszabb távon a túzokvédelmi intézkedések hatékonyabbá tételéhez is hozzájárulhatnak.

A Kiskunsági Nemzeti Park szerint a túzok helyzete a Kárpát-medencében az elmúlt évtizedek természetvédelmi munkájának köszönhetően kedvezőbben alakult. A korábbi csökkenő tendencia megfordult, és az elmúlt húsz évben a Pannon régióban növekedést tapasztaltak. A KNP korábbi adatai szerint 2026 elején a Kárpát-medencében legalább 2992 túzokot regisztráltak, a Kiskunságban pedig 545 példányt számoltak.

Hosszú távon is segítheti a túzokok védelmét

A mostani jeladózás a 2025 őszén indult LIFE EUROBUSTARD program része, amelyben nyolc európai ország természetvédelmi szakemberei dolgoznak együtt a túzok és a reznek védelmén. A program 2032 végéig tart, célja pedig többek között a túzok európai állományának stabilizálása és a veszélyeztető tényezők mérséklése.

A GPS-jeladók ezért nem egyszerűen azt mutatják meg, hogy éppen merre jár egy-egy túzok: az összegyűjtött adatokból a szakemberek az élőhelyhasználatra és a túlélés szempontjából kritikus területekre is következtethetnek. Ez pedig újabb fontos eszköz lehet a Magyarországon kiemelten kezelt túzokállomány megőrzésében.