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Fura, bajuszos hal akadt horogra Békésszentandrásnál: kiderült, mi volt valójában

HelloVidék
2026. szeptember 1. 11:45

Első pillantásra úgy tűnt, különleges hibrid akadt horogra Békésszentandrás közelében, a Sirató-holtágon. A hal szájánál ugyanis egy apró, bajuszszerű nyúlvány látszott, ezért a horgász arra gyanakodott, hogy ezüstkárász és ponty keresztezésével lehet dolga. A Magyar Haltani Társaság szakértői azonban egészen más magyarázatot adtak.

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Különös hal akadt horogra Békésszentandrás közelében, a Sirató-holtágon. A horgász figyelmét a hal szájánál látható apró, bajuszszerű nyúlvány keltette fel, ezért először arra gyanakodott, hogy talán egy ezüstkárász–ponty hibridet fogott. Mivel korábban a Magyar Haltani Társaság honlapján is olvasott az ilyen hibridekről, a fotót elküldte a szakértőknek, hogy segítsenek azonosítani a különös zsákmányt.

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A szakértők szerint a képen látható apró nyúlvány elhelyezkedése és formája alapján nem valódi bajusz. A hal több olyan tulajdonságot is mutat, amely az ezüstkárászra jellemző: ezüstös, nem kontúros pikkelyei vannak, az oldalvonal mentén 32-nél kevesebb pikkely számolható, az úszói pedig szürkés színűek - írta a Pecaverzum.

Nem volt hibrid, csak egy sérülés nyoma

A pontyoknak két pár bajuszuk van, amelyek az alsó és a felső szájszegletnél helyezkednek el. Ha valóban ponty és ezüstkárász hibridjéről lenne szó, a bajuszoknak is szimmetrikusan, párban kellene megjelenniük.

Fura, bajszos ezüstkárász a Sirató-holtágon. Forrás: haltanitarsasag.huFura, bajszos ezüstkárász a Sirató-holtágon. Forrás: haltanitarsasag.hu

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A szóban forgó halnál azonban mindössze egyetlen nyúlvány látható, ráadásul az alsó ajak közepénél. A Magyar Haltani Társaság szerint ez alapján sokkal valószínűbb, hogy egy korábbi horogsérülés nyoma látható a halon. A szakértők úgy vélik, a hal szájszéle részlegesen leszakadhatott egy korábbi horog okozta sérülés következtében, és ennek gyógyulása eredményezhette a furcsa kinézetű képletet.

Vagyis a különös külsejű zsákmány nem egy ritka hibrid, hanem egy inváziós ezüstkárász (Carassius gibelio) volt.
Címlapkép: Getty Images
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